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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीएक FASTag दो गाड़ियों में इस्तेमाल कर सकते हैं? जानें NHAI का नियम

एक FASTag दो गाड़ियों में इस्तेमाल कर सकते हैं? जानें NHAI का नियम

एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं और टोल प्लाजा पर भुगतान करने के लिए फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं? आपको इस बारे में पता है कि एक ही FASTag को दो अलग-अलग गाड़ियों पर इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर नहीं?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 09 Sep 2026 02:02 PM (IST)
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  • नियम तोड़ने पर फास्टैग ब्लैकलिस्ट और दोगुना टोल शुल्क लगेगा।

एक्सप्रेसवे पर आने-जाने वाले वाहन चालक FASTag का इस्तेमाल करते हैं, ताकि टोल प्लाजा पर कैश देने की जरूरत न पड़े. लेकिन फास्टैग इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों को उससे जुड़े नियमों की जानकारी होना भी जरूरी है. अगर आप भी टोल प्लाजा पर भुगतान करने के लिए फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं तो यह जानकारी आपके काम की है. अगर आपके पास एक से ज्यादा गाड़ियां हैं और आप सोच रहे हैं कि एक ही फास्टैग को दोनों गाड़ियों में इस्तेमाल कर लेते हैं तो ऐसा करने से पहले कुछ नियमों की जानकारी होना महत्वपूर्ण है.

एक FASTag दो गाड़ी पर इस्तेमाल नहीं कर सकते?

अगर आप एक फास्टैग को अपनी दूसरी गाड़ी पर भी इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं तो जान लें, FASTag को लेकर लागू One Vehicle, One FASTag के तहत हर गाड़ी पर अलग फास्टैग लगा होना जरूरी है. यानी आप एक ही फास्टैग को दो गाड़ियों में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. सबसे जरूरी बात तो यह है कि हर फास्टैग हर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर यानी RC से लिंक होता है.

अगर दो गाड़ी है तो क्या करें?

कई लोगों के पास एक से ज्यादा गाड़ियां होती है तो ऐसी स्थिति में भी आपको दोनों गाड़ियों पर एक ही फास्टैग का इस्तेमाल नहीं करना है. अगर आपके पास दो गाड़ियां हैं तो आपको दोनों गाड़ियों के लिए अलग-अलग फास्टैग लेना होगा. आप एक ही फास्टैग को दोनों गाड़ियां पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं.  

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एक ही फास्टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा भारी

अगर आप एक ही फास्टैग का इस्तेमाल अपनी दोनों गाड़ियों पर करते हैं तो ऐसा करना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. अगर आप एक गाड़ी का फास्टैग निकालकर अपनी दूसरी गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं तो टोल प्लाजा पर आपकी इस हरकत के बारे में पता चल सकता है और आपके फास्टैग को ब्लैकलिस्ट तक किया जा सकता है.

कई मामलों में तो वाहन चालक से दोगुना टोल चार्ज लिया जा सकता है. यानी मतलब साफ है कि आपको हर गाड़ी के लिए अलग फास्टैग लेना होगा, वरना आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 09 Sep 2026 02:02 PM (IST)
Tags :
FASTag Expressway Toll Plaza Utility News
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