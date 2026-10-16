WhatsApp पर सिर्फ 'NO' लिखते ही खाली हो सकता है बैंक खाता, अपनी कमाई को बचाएं

आज के समय में साइबर ठग लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. अब WhatsApp पर बैंक खाते से पैसे कटने का फर्जी मैसेज भेजकर लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है. मैसेज में दावा किया जाता है कि आपके खाते से बिना अनुमति के पैसे निकल गए हैं.

साथ ही, ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए ‘NO’ लिखकर जवाब देने को कहा जाता है. ऐसे में घबराकर जवाब देना या मैसेज में दिए निर्देशों का पालन करना आपको परेशानी में डाल सकता है. हैदराबाद के पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार ने भी इस तरह के संदिग्ध मैसेज को लेकर लोगों को सतर्क किया है.

कैसे काम करता है WhatsApp वाला यह फ्रॉड?

इस तरह के कथित फ्रॉड में अनजान नंबर से मैसेज आता है, जिसमें बैंक खाते से पैसे कटने की बात कही जाती है. इसके बाद व्यक्ति से पूछा जाता है कि क्या उसने यह ट्रांजैक्शन किया है. अगर नहीं, तो ‘NO’ लिखकर जवाब देने को कहा जाता है.

ऐसा मैसेज देखकर लोग घबरा सकते हैं और बिना जांच किए तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं. हालांकि, केवल WhatsApp पर ‘NO’ लिखकर भेजने से अपने आप फोन में वायरस आ जाता है या बैंक खाता खाली हो जाता है, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. असली खतरा संदिग्ध लिंक, फाइल, फर्जी ऐप और ठगों के झांसे में आकर निजी जानकारी साझा करने से होता है.

पैसे सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

अनजान नंबर पर जवाब देने से बचें

किसी अनजान नंबर से आए ऐसे संदेश का जवाब देने से बचें, जिसमें तुरंत कार्रवाई करने या पैसे खोने का डर दिखाया गया हो. जरूरत पड़ने पर बैंक के आधिकारिक कस्टमर केयर से संपर्क करें.

OTP और बैंकिंग जानकारी किसी को न बताएं

अपना OTP, ATM PIN, पासवर्ड या कार्ड की गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें. बैंक अधिकारी बनकर फोन करने वाले व्यक्ति पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें.

बैंक खाते की खुद जांच करें

अगर पैसे कटने का मैसेज आता है, तो घबराने के बजाय बैंक की आधिकारिक ऐप या वेबसाइट खोलकर ट्रांजैक्शन चेक करें. मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें.

संदिग्ध नंबर को ब्लॉक और रिपोर्ट करें

अगर कोई मैसेज धोखाधड़ी वाला लगता है, तो WhatsApp पर उसकी रिपोर्ट करें और नंबर ब्लॉक कर दें. मोबाइल और ऐप को अपडेट रखें, ताकि सुरक्षा से जुड़ी कमियों का जोखिम कम हो सके.

संदिग्ध लिंक और फाइल न खोलें

WhatsApp पर भेजे गए अनजान लिंक, अटैचमेंट या ऐप डाउनलोड करने के अनुरोध से सावधान रहें. किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर मोबाइल में ऐप इंस्टॉल न करें और उसे अनावश्यक परमिशन न दें

ठगी हो जाए तो तुरंत क्या करें?

अगर आपके खाते से बिना अनुमति के पैसे निकल गए हैं, तो तुरंत अपने बैंक को सूचना दें और राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें. आप सरकारी पोर्टल "cybercrime.gov.in" पर भी शिकायत बेफिक्र हो कर दर्ज करा सकते हैं. मैसेज के स्क्रीनशॉट और ट्रांजैक्शन की जानकारी सुरक्षित रखें.

ध्यान रखें, WhatsApp पर आया हर बैंक अलर्ट सही नहीं होता. पैसे कटने का दावा करने वाले मैसेज पर भरोसा करने से पहले अपने खाते की जांच करें. जल्दबाजी से बचना और बैंक के आधिकारिक माध्यमों से जानकारी लेना ही ठगी से बचने का सबसे बेहतर तरीका है.

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