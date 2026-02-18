क्या ब्रज की होली में नहीं जा सकते दूसरे धर्म के लोग, जानें क्या कहता है भारत का कानून?

Braj Holi: 3 मार्च को देश होली के रंगों में रंग जाएगा. हर शहर, हर गली में गुलाल उड़ता दिखेगा. वैसे तो पूरे भारत में यह त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है. लेकिन उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में इसकी रौनक अलग ही होती है. ब्रज की होली सिर्फ रंगों का उत्सव नहीं. बल्कि परंपरा, आस्था और सांस्कृतिक विरासत का संगम है.

बरसाना की लठमार होली हो या वृंदावन की फूलों वाली होली. इन आयोजनों को देखने देश ही नहीं विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं. ऐसे में हर साल एक सवाल उठता है कि क्या यहां दूसरे धर्म के लोग शामिल हो सकते हैं. क्या किसी को रोका जा सकता है. और इस पर भारत का कानून क्या कहता है. जान लीजिए

संविधान क्या कहता है?

यहां सबसे पहले बात आती है भारत के संविधान की. भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है. अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है. यानी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता. वहीं अनुच्छेद 15 साफ कहता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा. इसका सीधा मतलब है कि किसी सार्वजनिक आयोजन में सिर्फ धर्म के आधार पर किसी को आने से नहीं रोका जा सकता.

ब्रज की होली कहां होती है?

ब्रज की होली पब्लिक प्लेस, मंदिरों के आसपास और खुले आयोजनों में मनाई जाती है. अगर कोई आयोजन पूरी तरह सार्वजनिक है और सरकार या लोकल प्रशासन की परमिशन से हो रहा है. तो वहां किसी भी भारतीय नागरिक को जाने का अधिकार है. चाहे वह किसी भी धर्म का हो. हां अगर कोई प्राइवेट फंक्शन है या किसी विशेष धार्मिक अनुष्ठान में सीमित प्रवेश की परंपरा है. तो आयोजक अपने नियम तय कर सकते हैं. लेकिन सामान्य उत्सव में धर्म के आधार पर रोक लगाना कानूनन सही नहीं माना जाएगा.

ब्रज की होली के क्या नियम हैं?

जमीन पर देखें तो बरसाना वृंदावन और मथुरा की होली में हर साल हजारों पर्यटक शामिल होते हैं. इनमें अलग अलग धर्मों के लोग, विदेशी सैलानी और श्रद्धालु शामिल रहते हैं. प्रशासन को सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखनी होती है. न कि किसी की धार्मिक पहचान की जांच करना.

ब्रज की होली सांस्कृतिक उत्सव के रूप में भी जानी जाती है. यहां आने वालों को बस स्थानीय परंपराओं और मर्यादाओं का सम्मान करना होता. अगर कोई व्यक्ति शांति भंग करता है या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करता है. तो कार्रवाई उसकी हरकत पर होगी धर्म के आधार पर नहीं.

यह भी पढ़ें: पीएम किसान योजना में ये चूक पड़ सकती है भारी, किस्त आने से पहले चेक कर लें ये बात