हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्या ब्रज की होली में नहीं जा सकते दूसरे धर्म के लोग, जानें क्या कहता है भारत का कानून?

क्या ब्रज की होली में नहीं जा सकते दूसरे धर्म के लोग, जानें क्या कहता है भारत का कानून?

Braj Holi: ब्रज की होली में क्या दूसरे धर्म के लोगों के जाने पर कानूनन कोई रोक है? भारतीय संविधान में इसे लेकर क्या कोई नियम तय किया गया है. जान लीजिए जरूरी बात.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 18 Feb 2026 11:32 AM (IST)
Preferred Sources

Braj Holi: 3 मार्च को देश होली के रंगों में रंग जाएगा. हर शहर, हर गली में गुलाल उड़ता दिखेगा. वैसे तो पूरे भारत में यह त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है. लेकिन उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में इसकी रौनक अलग ही होती है. ब्रज की होली सिर्फ रंगों का उत्सव नहीं. बल्कि परंपरा, आस्था और सांस्कृतिक विरासत का संगम है. 

बरसाना की लठमार होली हो या वृंदावन की फूलों वाली होली. इन आयोजनों को देखने देश ही नहीं विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं. ऐसे में हर साल एक सवाल उठता है कि क्या यहां दूसरे धर्म के लोग शामिल हो सकते हैं. क्या किसी को रोका जा सकता है. और इस पर भारत का कानून क्या कहता है. जान लीजिए

संविधान क्या कहता है?

यहां सबसे पहले बात आती है भारत के संविधान की. भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है. अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है. यानी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता. वहीं अनुच्छेद 15 साफ कहता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा. इसका सीधा मतलब है कि किसी सार्वजनिक आयोजन में सिर्फ धर्म के आधार पर किसी को आने से नहीं रोका जा सकता.

ब्रज की होली कहां होती है?

ब्रज की होली पब्लिक प्लेस, मंदिरों के आसपास और खुले आयोजनों में मनाई जाती है. अगर कोई आयोजन पूरी तरह सार्वजनिक है और सरकार या लोकल प्रशासन की परमिशन से हो रहा है. तो वहां किसी भी भारतीय नागरिक को जाने का अधिकार है. चाहे वह किसी भी धर्म का हो. हां अगर कोई प्राइवेट फंक्शन है या किसी विशेष धार्मिक अनुष्ठान में सीमित प्रवेश की परंपरा है. तो आयोजक अपने नियम तय कर सकते हैं. लेकिन सामान्य उत्सव में धर्म के आधार पर रोक लगाना कानूनन सही नहीं माना जाएगा.

ब्रज की होली के क्या नियम हैं?

जमीन पर देखें तो बरसाना वृंदावन और मथुरा की होली में हर साल हजारों पर्यटक शामिल होते हैं. इनमें अलग अलग धर्मों के लोग, विदेशी सैलानी और श्रद्धालु शामिल रहते हैं. प्रशासन को सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखनी होती है. न कि किसी की धार्मिक पहचान की जांच करना. 

ब्रज की होली सांस्कृतिक उत्सव के रूप में भी जानी जाती है. यहां आने वालों को बस स्थानीय परंपराओं और मर्यादाओं का सम्मान करना होता. अगर कोई व्यक्ति शांति भंग करता है या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करता है. तो कार्रवाई उसकी हरकत पर होगी धर्म के आधार पर नहीं.

यह भी पढ़ें: पीएम किसान योजना में ये चूक पड़ सकती है भारी, किस्त आने से पहले चेक कर लें ये बात

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read
Published at : 18 Feb 2026 11:32 AM (IST)
Tags :
Utility News Braj Holi HOLI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
क्या ब्रज की होली में नहीं जा सकते दूसरे धर्म के लोग, जानें क्या कहता है भारत का कानून?
क्या ब्रज की होली में नहीं जा सकते दूसरे धर्म के लोग, जानें क्या कहता है भारत का कानून?
यूटिलिटी
रात के 10 बजते ही ट्रेन में लागू हो जाते हैं ये नियम, आपको पता होनी चाहिए ये बात
रात के 10 बजते ही ट्रेन में लागू हो जाते हैं ये नियम, आपको पता होनी चाहिए ये बात
यूटिलिटी
पीएम किसान योजना में ये चूक पड़ सकती है भारी, किस्त आने से पहले चेक कर लें ये बात
पीएम किसान योजना में ये चूक पड़ सकती है भारी, किस्त आने से पहले चेक कर लें ये बात
यूटिलिटी
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिल्ली-यूपी रूट की कई ट्रेनें कैंसिल, चेक कर लें लिस्ट
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिल्ली-यूपी रूट की कई ट्रेनें कैंसिल, चेक कर लें लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
DP World Players Championship 2026:हनी वैसोया बने किंग! कुतुब गोल्फ कोर्स में दर्ज की ऐतिहासिक जीत
Sandeep Chaudhary: 'PDA के वोटों की डकैती', विपक्ष का गंभीर आरोप | UP Election 2027 | PDA
Pakistan News: जेल में इमरान की आखों की रोशनी | imran khan eye
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘हमारी टीम T20 वर्ल्ड कप में होती अगर…’, भारत-बांग्लादेश क्रिकेट ग्राउंड में आएंगे करीब, BNP ने दिया बड़ा बयान
‘हमारी टीम T20 वर्ल्ड कप में होती अगर…’, भारत-बांग्लादेश क्रिकेट ग्राउंड में आएंगे करीब, BNP ने दिया बड़ा बयान
बिहार
प्रशांत किशोर का VIDEO वायरल, 'जितने लोग हमारे साथ फोटो खींचते हैं उतना वोट भी नहीं मिला'
प्रशांत किशोर का VIDEO वायरल, 'जितने लोग हमारे साथ फोटो खींचते हैं उतना वोट भी नहीं मिला'
इंडिया
Weather Forecast: 'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
क्रिकेट
नामीबिया के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हुआ मैच तो क्या पाकिस्तान को होगा फायदा, जानिए
नामीबिया के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हुआ मैच तो क्या पाकिस्तान को होगा फायदा, जानिए
बॉलीवुड
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'मैं मेनोपॉज से गुजर रही हूं मुझे पति की जरूरत..'
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'वो हमारे हिसाब से चलें तो...'
विश्व
ईरान के पास वो कौन सा सीक्रेट हथियार, जो डुबो सकता है अमेरिका का सबसे ताकतवर जहाज, जानें पावर
ईरान के पास वो कौन सा सीक्रेट हथियार, जो डुबो सकता है अमेरिका का सबसे ताकतवर जहाज, जानें पावर
शिक्षा
CM Shri School: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगेंगी AI स्मार्ट क्लासेज, किन विदेशी भाषाओं को पढ़ाने की तैयारी?
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगेंगी AI स्मार्ट क्लासेज, किन विदेशी भाषाओं को पढ़ाने की तैयारी?
हेल्थ
Anger And Heart Disease: बार-बार आता है गुस्सा तो हो जाइए सावधान, हो सकती है दिल की बीमारी
बार-बार आता है गुस्सा तो हो जाइए सावधान, हो सकती है दिल की बीमारी
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget