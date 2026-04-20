हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकितनी EMI मिस होने पर बैंक आपके घर पर लगा सकता है ताला? कब करता है निलाम, जान लें ये कानूनी नियम

कितनी EMI मिस होने पर बैंक आपके घर पर लगा सकता है ताला? कब करता है निलाम, जान लें ये कानूनी नियम

Home Loan EMI: अगर आपने भी अपने घर के लिए लोन लिया है और आपकी कुछ ईएमआई मिस हो गई हैं, तो ऐसा बिलकुल भी ना करें. क्योंकि हो सकता है आप बैंक रिकवरी के निशाने पर आ जाएं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 20 Apr 2026 11:02 PM (IST)
Preferred Sources

Bank Recovery: घर खरीदना हर किसी की सपना होता है, लेकिन इस महंगाई के जमाने में घर लेना इतना आसान नहीं है. हालांकि बैंक से मिलने वाले होम लोन ने इस सपने को थोड़ा आसान बना दिया है. घर के लिए लोन लेना तो आसान है लेकिन EMI भरना कभी- कभी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में बैंक के पास हक होता है कि वो आपके घर को नीलाम कर सके. तो आइये बताते हैं कि बैंक ये कार्रवाई कब करता है.

कितनी EMI हो सकती हैं मिस?
बैंक या कोई भी वित्तीय संस्थान आमतौर पर एक-दो EMI मिस होने पर तुरंत कार्रवाई नहीं करते हैं. शुरुआत में वो ग्राहक को फोन, मैसेज या ईमेल के जरिए भुगतान के लिए कहते हैं. वो बार बार कॉल या मैसेज करके आपको याद दिलाते हैं कि आपकी EMI बकाया है. लेकिन अगर लगातार तीन महीने तक ऐसा होता है तो लोन अकाउंट को NPA (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) घोषित कर दिया जाता है. इसके बाद बैंक कानूनी प्रक्रिया शुरू करता है.

नोटिस भेजकर होती है कार्रवाई
बैंक की कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा होता है SARFAESI Act, 2002, जिसके तहत ये कार्रवाई की जाती है. इस कानून के मुताबिक, बैंक पहले लोन लेने वाले को 60 दिन का नोटिस भेजता है, जिसमें बकाया राशि चुकाने का मौका दिया जाता है. अगर इस नोटिस पीरियड में भी भुगतान नहीं होता है, तब बैंक घर पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है. इस दौरान बैंक घर को सील कर सकता है. हालांकि ये कदम अचानक नहीं उठाया जाता, बल्कि पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद ही ऐसा होता है.

नीलामी है अगला चरण...
बैंक पहले तो कोशिश करता है ईएमआई का भुगतान हो जाए, लेकिन यदि लोन लेने वाला व्यक्ति कोई संपर्क ना करें तो इसके बाद बैंक नीलामी के लिए आगे बढ़ता है. ये प्रक्रिया कुल पांच महीन के बाद की जाती है. बैंक सबसे पहले तो संपत्ति की कीमत तय कर उसे सार्वजनिक रूप से नीलाम करता है, जिससे बाकी बची हुई रकम वसूल की जा सके. नीलामी से पहले भी लोन लेने वाले व्यक्ति को आखिरी मौका दिया जाता है कि वो अपना कर्ज चुका कर घर बचा सके. इस पूरी प्रक्रिया में कुल 8 से 12 महीने का समय लगता है, आप चाहें तो इस बीच स्थिति में सुधार भी कर सकते हैं.

और पढ़ें
Published at : 20 Apr 2026 11:02 PM (IST)
Tags :
Home Loan EMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
कितनी EMI मिस होने पर बैंक आपके घर पर लगा सकता है ताला? कब करता है निलाम, जान लें ये कानूनी नियम
कितनी EMI मिस होने पर बैंक आपके घर पर लगा सकता है ताला? कब करता है निलाम, जान लें ये कानूनी नियम
यूटिलिटी
महिलाओं के लिए LIC का मेगा ऑफर, घर बैठे कमाएं 84000 सालाना, बनें अपनी मर्जी की बॉस!
महिलाओं के लिए LIC का मेगा ऑफर, घर बैठे कमाएं 84000 सालाना, बनें अपनी मर्जी की बॉस!
यूटिलिटी
बिजली कनेक्शन तो नहीं कटेगा, लेकिन गड़बड़ी होने पर कौन सुनेगा यूपी वालों की शिकायत? नोट कर लें ये नंबर
बिजली कनेक्शन तो नहीं कटेगा, लेकिन गड़बड़ी होने पर कौन सुनेगा यूपी वालों की शिकायत? नोट कर लें ये नंबर
यूटिलिटी
Delhi Electricity Bill: दिल्ली में महंगी होगी बिजली, सब्सिडी के बावजूद बढ़ेगा सरचार्ज, जानें क्यों बढ़ेंगे दाम?
बड़ी खबर: दिल्ली में महंगी होगी बिजली, सब्सिडी के बावजूद बढ़ेगा सरचार्ज, जानें क्यों बढ़ेंगे दाम?
Advertisement

वीडियोज

ABP Report: ईरान का जहाज, अमेरिका ने जलाया! | Iran Israel US War | Trump | Mojtaba | IRGC
Chitra Tripathi : ईरान का इनकार... अब वार्ता नहीं, सीधा 'WAR' होगा? | Iran US Israel War | Trump
Dhurandhar: The Revenge के बाद अब Ranveer Singh करेंगे Part 3 पर काम?
Deepika Padukone की Second Pregnancy: कैसे handle करेगी Motherhood और Mega Films?
Bengal Election 2026: बंगाल चुनाव परRajnath Singh का दावा, '4 मई को नई सुबह आएगी' | BJP | TMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Nashik TCS Case: नासिक TCS में कथित धर्मांतरण पर VHP का सख्त विरोध, कॉरपोरेट जगत को दी चेतावनी
नासिक TCS में कथित धर्मांतरण पर VHP का सख्त विरोध, कॉरपोरेट जगत को दी चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर AIMIM का बड़ा ऐलान, इतनी सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार
यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर AIMIM का बड़ा ऐलान, इतनी सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार
आईपीएल 2026
तिलक वर्मा ने MI के लिए ठोका सबसे तेज शतक, IPL में लिख डाला नया इतिहास
तिलक वर्मा ने MI के लिए ठोका सबसे तेज शतक, IPL में लिख डाला नया इतिहास
बॉलीवुड
'संजू सर से मिला तो...', पिता को यादकर इमोशनल हुए रितेश देशमुख, जेनेलिया भी नहीं रोक पाईं अपने आंसू
'संजू सर से मिला तो...', पिता को यादकर इमोशनल हुए रितेश देशमुख, जेनेलिया भी नहीं रोक पाईं अपने आंसू
विश्व
Japan Earthquake: भूकंप से जापान में कांपी धरती, 7.4 तीव्रता के झटके किए गए महसूस, सुनामी का अलर्ट
भूकंप से जापान में कांपी धरती, 7.4 तीव्रता के झटके किए गए महसूस, सुनामी का अलर्ट
इंडिया
कौन हैं दिल्ली हाई कोर्ट की जज स्वर्ण कांता शर्मा? जिनका अरविंद केजरावाल के मामले में जुड़ रहा नाम, क्या है विवाद?
कौन हैं दिल्ली HC की जज स्वर्ण कांता शर्मा? जिनका केजरावाल के मामले में जुड़ रहा नाम, क्या है विवाद?
Results
Board Results 2026: बोर्ड रिजल्ट 2026 का इंतजार खत्म होने वाला है! UP बोर्ड, ICSE और झारखंड 10वीं-12वीं के नतीजे जल्द
बोर्ड रिजल्ट 2026 का इंतजार खत्म होने वाला है! UP बोर्ड, ICSE और झारखंड 10वीं-12वीं के नतीजे जल्द
जनरल नॉलेज
Mauryan Empire: यह था भारत का पहला साम्राज्य, जानें किसने की थी इसकी शुरुआत?
यह था भारत का पहला साम्राज्य, जानें किसने की थी इसकी शुरुआत?
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget