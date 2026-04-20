Bank Recovery: घर खरीदना हर किसी की सपना होता है, लेकिन इस महंगाई के जमाने में घर लेना इतना आसान नहीं है. हालांकि बैंक से मिलने वाले होम लोन ने इस सपने को थोड़ा आसान बना दिया है. घर के लिए लोन लेना तो आसान है लेकिन EMI भरना कभी- कभी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में बैंक के पास हक होता है कि वो आपके घर को नीलाम कर सके. तो आइये बताते हैं कि बैंक ये कार्रवाई कब करता है.

कितनी EMI हो सकती हैं मिस?

बैंक या कोई भी वित्तीय संस्थान आमतौर पर एक-दो EMI मिस होने पर तुरंत कार्रवाई नहीं करते हैं. शुरुआत में वो ग्राहक को फोन, मैसेज या ईमेल के जरिए भुगतान के लिए कहते हैं. वो बार बार कॉल या मैसेज करके आपको याद दिलाते हैं कि आपकी EMI बकाया है. लेकिन अगर लगातार तीन महीने तक ऐसा होता है तो लोन अकाउंट को NPA (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) घोषित कर दिया जाता है. इसके बाद बैंक कानूनी प्रक्रिया शुरू करता है.

नोटिस भेजकर होती है कार्रवाई

बैंक की कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा होता है SARFAESI Act, 2002, जिसके तहत ये कार्रवाई की जाती है. इस कानून के मुताबिक, बैंक पहले लोन लेने वाले को 60 दिन का नोटिस भेजता है, जिसमें बकाया राशि चुकाने का मौका दिया जाता है. अगर इस नोटिस पीरियड में भी भुगतान नहीं होता है, तब बैंक घर पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है. इस दौरान बैंक घर को सील कर सकता है. हालांकि ये कदम अचानक नहीं उठाया जाता, बल्कि पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद ही ऐसा होता है.

नीलामी है अगला चरण...

बैंक पहले तो कोशिश करता है ईएमआई का भुगतान हो जाए, लेकिन यदि लोन लेने वाला व्यक्ति कोई संपर्क ना करें तो इसके बाद बैंक नीलामी के लिए आगे बढ़ता है. ये प्रक्रिया कुल पांच महीन के बाद की जाती है. बैंक सबसे पहले तो संपत्ति की कीमत तय कर उसे सार्वजनिक रूप से नीलाम करता है, जिससे बाकी बची हुई रकम वसूल की जा सके. नीलामी से पहले भी लोन लेने वाले व्यक्ति को आखिरी मौका दिया जाता है कि वो अपना कर्ज चुका कर घर बचा सके. इस पूरी प्रक्रिया में कुल 8 से 12 महीने का समय लगता है, आप चाहें तो इस बीच स्थिति में सुधार भी कर सकते हैं.