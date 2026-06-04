हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: IRCTC का बड़ा कदम! अब AI रखेगा ट्रेन के खाने पर नजर, 2400 कैमरों से हो रही निगरानी

Train News: IRCTC का बड़ा कदम! अब AI रखेगा ट्रेन के खाने पर नजर, 2400 कैमरों से हो रही निगरानी

Train Food Quality: ट्रेन में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता सुधारने और यात्रियों को साफ-सुथरा भोजन उपलब्ध कराने के लिए IRCTC ने AI तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है. जानिए कैसे काम करती है ये तकनीक?

By : शैलजा पांडे | Updated at : 04 Jun 2026 10:46 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • IRCTC ने AI आधारित CCTV से रसोई निगरानी शुरू की।
  • AI गंदगी, कीटों की पहचान कर तुरंत सूचित करता है।
  • दिल्ली से रसोई निगरानी, तीन चेतावनी के बाद कार्रवाई।

Train Food Quality: ट्रेन में सफर करते हैं तो आप भी अक्सर घर से ही बनाकर खाना ले जाते होंगे, क्योंकि ट्रेन में मिलने वाले खाने में अक्सर मक्खी, कॉकरोच और अन्य गंदगी मिलने की शिकायतें सामने आती रहती हैं. इसलिए काफी यात्री ट्रेन के खाने की बजाय घर का खाना पसंद करते हैं. ऐसे मामलों में रेलवे और IRCTC को आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब इन समस्याओं को कम करने और यात्रियों को बेहतर और साफ-सफाई से भरपूर खाना उपलब्ध कराने के लिए IRCTC ने एक नई तकनीक का सहारा लिया है. 

IRCTC ने किया खास इंतजाम

बता दें कि IRCTC देशभर में मौजूद अपनी 800 से ज्यादा रसोइयों की निगरानी AI आधारित सीसीटीवी कैमरों से कर रहा है. इन कैमरों को लगाने के पीछे का मकसद यही है कि खाना साफ-सफाई और सुरक्षित तरीके से तैयार किया जाए. किसी भी तरह की गंदगी न हो, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी हो.

रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट! 20 जून तक कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव, देखें पूरी लिस्ट

सबसे खास बात तो यह है कि अगर किसी किचन में चूहे, कॉकरोच, मच्छर या फिर अन्य गंदगी दिखाई देती है तो AI इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को भेज देता है. इसके बाद संबंधित किचन प्रबंधन को समस्या दूर करने के निर्देश दिए जाते हैं, ताकि यात्रियों को हाइजीनिक खाना मिल सके.

इस राज्य से होती है देशभर की निगरानी

IRCTC ने दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थित अपने कार्यालय में एक मास्टर कंट्रोल रूम बनाया है. यहीं से देशभर के 800 से ज्यादा किचन में लगे लगभग 2400 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की जाती है. IRCTC के सीएमडी संजय जैन भी इस व्यवस्था पर नजर रखते हैं.

तीन चेतावनी के बाद होगी कार्रवाई

किसी भी तरह की गंदगी दिखने के बाद कंट्रोल रूम उस संबंधित किचन के मैनेजर को तुरंत चेतावनी देता है, लेकिन तीन बार चेतावनी देने के बाद भी उस समस्या को दूर नहीं किया जाता तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है.

बस का किराया 392, ट्रेन का टिकट मात्र 40! आम जनता के लिए पटरी पर लौटी ये स्पेशल ट्रेन

हर दिन सामने आती हैं सैकड़ों समस्याएं

IRCTC अधिकारियों के मुताबिक, देशभर की किचनों में रोजाना 350 से 450 तक समस्याएं सामने आती हैं, जिन्हें समय रहते ठीक किया जाता है. इनमें सबसे ज्यादा शिकायतें चूहों की होती हैं और खासकर उन किचनों में जो रेलवे स्टेशनों के आसपास होते हैं.

इसके साथ ही अधिकारियों का कहना है कि मौसम बदलते ही कॉकरोच,मच्छर और मक्खियों की समस्या बढ़ जाती है. काफी बार कर्मचारियों के कैप और ग्लव्स न पहनने की भी कमियां सामने आती हैं, जिन्हें तुरंत सुधारने के निर्देश दिए जाते हैं. IRCTC का ये कदम रेलवे यात्रियों के लिए अहम माना जा रहा है.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 04 Jun 2026 10:46 AM (IST)
Tags :
Utility News Train Food IRCTC INDIAN RAILWAYS AI Food Check
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Train News: IRCTC का बड़ा कदम! अब AI रखेगा ट्रेन के खाने पर नजर, 2400 कैमरों से हो रही निगरानी
IRCTC का बड़ा कदम! अब AI रखेगा ट्रेन के खाने पर नजर, 2400 कैमरों से हो रही निगरानी
यूटिलिटी
Train News: रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट! 20 जून तक कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव, देखें पूरी लिस्ट
रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट! 20 जून तक कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव, देखें पूरी लिस्ट
यूटिलिटी
Kangra Valley Train: बस का किराया 392, ट्रेन का टिकट मात्र 40! आम जनता के लिए पटरी पर लौटी ये स्पेशल ट्रेन
Kangra Valley Train: बस का किराया 392, ट्रेन का टिकट मात्र 40! आम जनता के लिए पटरी पर लौटी ये स्पेशल ट्रेन
यूटिलिटी
Cyber Fraud Alert: 25 हजार महीना कमाने का ऑफर दिखे तो रहें सावधान, हो सकता है बड़ा स्कैम
Cyber Fraud Alert: 25 हजार महीना कमाने का ऑफर दिखे तो रहें सावधान, हो सकता है बड़ा स्कैम
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Malviya Nagar Fire:होटल नहीं, 'गैस चेंबर' में तड़पकर मरे 21 लोग!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News | Janhit: मालवीय नगर का खौफनाक सच!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News: ऑनलाइन बुकिंग चालू, पर सिस्टम 'अंधा'!
Malviya Nagar Fire | Bharat Ki Baat: खिड़कियां सील, बंद इमरजेंसी एग्जिट! रूह कंपा देने वाली दास्तां!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Sandeep Chaudhary:मालवीय नगर अग्निकांड पर सबसे तीखा प्रहार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
उधर टैरिफ लगाने की बात इधर भारत संग ट्रेड को बेताब ट्रंप, US राजदूत बोले- 99 प्रतिशत डील पक्की, मैं कल ही...
उधर टैरिफ लगाने की बात इधर भारत संग ट्रेड को बेताब ट्रंप, US राजदूत बोले- 99 प्रतिशत डील पक्की, मैं कल ही...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ओ सपाई लोडरों तुम्हारे भइया जी तो...', पंचायत चुनाव से पहले ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को दी चुनौती
'ओ सपाई लोडरों तुम्हारे भइया जी तो...', पंचायत चुनाव से पहले ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को दी चुनौती
इंडिया
पहली बार MLA...अब नेता विपक्ष बने रितब्रता ने ममता बनर्जी संग कैसे किया खेल, इकट्ठे किए 60 विधायक, आगे क्या?
पहली बार MLA...अब नेता विपक्ष बने रितब्रता ने ममता बनर्जी संग कैसे किया खेल, इकट्ठे किए 60 विधायक, आगे क्या?
क्रिकेट
India-Afghanistan Test: सिराज के खेलने पर सस्पेंस, इस बीच आकिब नबी समेत ये 6 गेंदबाज भारतीय टीम के साथ जुड़े
सिराज के खेलने पर सस्पेंस, इस बीच आकिब नबी समेत ये 6 गेंदबाज भारतीय टीम के साथ जुड़े
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office: 350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए राम चरण की फिल्म को कितना कमाना होगा?
350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए फिल्म को कितना कमाना होगा?
दिल्ली NCR
मालवीय नगर अग्निकांड: फरार हो गया था होटल मालिक लवकेश बजाज, घर भी नहीं गया, सड़क पर घूमता रहा
मालवीय नगर अग्निकांड: फरार हो गया था होटल मालिक लवकेश बजाज, घर भी नहीं गया, सड़क पर घूमता रहा
विश्व
UNSC से पाकिस्तान की छुट्टी! पहली बार UN सुरक्षा परिषद का मेंबर बना ये देश, बढ़ेगा कद
UNSC से पाकिस्तान की छुट्टी! पहली बार UN सुरक्षा परिषद का मेंबर बना ये देश, बढ़ेगा कद
ट्रेंडिंग
Viral Video: हमला अचानक हुआ... वाटर पार्क की स्लाइड पर मस्ती कर रही थीं दीदी, तभी पीछे से...देखें वीडियो
हमला अचानक हुआ... वाटर पार्क की स्लाइड पर मस्ती कर रही थीं दीदी, तभी पीछे से...देखें वीडियो
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
Embed widget