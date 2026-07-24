उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में राम मंदिर के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को एक विस्तृत ऑनलाइन मूल्यांकन पत्र भेजा है. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस फॉर्म में उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता और प्रशासनिक अनुभव के साथ-साथ नेतृत्व क्षमता, बड़े आयोजनों के प्रबंधन, सामाजिक-धार्मिक जुड़ाव और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए उनके विजन से जुड़े सवाल पूछे गए हैं.

आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने बताया कि उन्हें भी ट्रस्ट की ओर से यह मूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने निर्धारित समय-सीमा के भीतर भरकर ट्रस्ट को भेज दिया है. उनके अनुसार CEO पद के लिए आवेदन 25 जुलाई 2026 तक जमा किए जाने हैं.

उन्होंने कहा कि इस प्रकार का विस्तृत मूल्यांकन प्रपत्र चयन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और योग्यता-आधारित बनाने की दिशा में सकारात्मक पहल है. उन्होंने उम्मीद जताई कि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ तरीके से पूरी होगी.

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CEO पद के लिए आवेदन में पूछे गए सवाल

1. पूरा नाम

2. जन्म तिथि

3. उम्र

4. पता

5. शहर

6. राज्य

7. पिन कोड

8. मोबाइल नंबर

9. ईमेल आईडी

10. क्या आप हिंदी में कुशल हैं?

11. क्या आप अंग्रेज़ी में कुशल हैं?

12. आपकी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता क्या है?

13. आपकी वर्तमान रोजगार की स्थिति क्या है?

14. कृपया अपनी पिछली/वर्तमान नौकरी और संस्था का विवरण दें.

15. आपका कुल मैनेजमेंट, प्रशासनिक या कॉर्पोरेट अनुभव कितना है?

16. आपका पेशा किस क्षेत्र से संबंधित है?

17. किसी संस्था या प्रोजेक्ट में आपकी लीडरशिप में कितने कर्मचारियों ने सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से काम किया है?

18. आपको राष्ट्रीय, राज्य या प्रतिष्ठित संस्थाओं से कौन-कौन से पुरस्कार/सम्मान मिले हैं?

19. क्या आपने कभी कोई मेगा इवेंट आयोजित किया है?

20. यदि हां, तो उस मेगा इवेंट में कितने लोग शामिल हुए थे?

21. आपके द्वारा आयोजित मेगा इवेंट कितने दिनों तक चला?

22. आपने जिन मेगा इवेंट्स का प्रबंधन किया, उनके नाम, वर्ष और उनमें आपकी जिम्मेदारी क्या थी?

23. क्या आप किसी सामाजिक या धार्मिक संगठन अथवा मंदिर से जुड़े रहे हैं?

24. आपने कितने वर्षों तक किसी सामाजिक या धार्मिक संगठन अथवा मंदिर का प्रबंधन किया है?

25. आपके द्वारा प्रबंधित सामाजिक या धार्मिक संगठन/मंदिर का आकार कितना था?

26. कृपया उन सामाजिक संगठनों के नाम और उनमें आपकी जिम्मेदारियां बताइए, जिनका आपने प्रबंधन किया है.

27. कृपया उन धार्मिक संगठनों या मंदिरों के नाम और उनमें आपकी जिम्मेदारियां बताइए, जिनका आपने प्रबंधन किया है.

28. बड़े संस्थान या परियोजना की स्थापना अथवा संचालन में अपने अनुभव और जिम्मेदारियों का विवरण दें.

29. क्या आप एक सच्चे हिंदू हैं?

30. प्रोफेशनल, सामाजिक, धार्मिक और मंदिर से जुड़े अनुभव के सत्यापन के लिए कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम, पद और संपर्क विवरण दीजिए.

31. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए अपना विज़न, कार्ययोजना और सुझाव बताइए.

32. यदि आपका कोई विशेष योगदान या उपलब्धि है, जिसे आप उजागर करना चाहते हैं, तो उसका विवरण दीजिए.

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बता दें सीईओ पद के लिए 5000 से अधिक आवेदन आए हैं जिस पर सितंबर 2026 में फैसला हो सकता है.