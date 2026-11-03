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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकैंसर का पूरा खर्च उठाएगा ये इंश्योरेंस, HDFC कराएगा कैशलेस इलाज

कैंसर का पूरा खर्च उठाएगा ये इंश्योरेंस, HDFC कराएगा कैशलेस इलाज

HDFC ERGO का iCan Cancer Insurance Plan 5 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक का कवर देता है. इसमें इलाज, गंभीर कैंसर और दोबारा बीमारी होने पर आर्थिक सुरक्षा के विकल्प हैं. वेटिंग पीरियड 120 दिन है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 03 Nov 2026 11:27 AM (IST)
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कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का पता चलने पर मरीज और उसके परिवार को मानसिक परेशानी के साथ आर्थिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है. कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी और इलाज के बाद होने वाली जांचों पर काफी खर्च हो सकता है.

सामान्य हेल्थ इंश्योरेंस पर निर्भर रहने के बजाय कुछ लोग बीमारी विशेष के लिए अलग बीमा कवर भी तलाशते हैं. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए HDFC ERGO का iCan केंसर इंशोयरेंस पलान चर्चा में है. इस पॉलिसी में 5 लाख से लेकर 50 लाख तक का बीमा कवर उपलब्ध है.

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एन्हेंस प्लान में मिलते हैं अतिरिक्त फायदे

इस पॉलिसी के एन्हेंस वेरिएंट में दो खास लंपसम बेनिफिट दिए गए हैं. पहला क्रिटकेयर है, जिसके तहत निर्धारित गंभीरता वाले कैंसर की पहचान होने पर बीमा राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त दिया जाता है.

दूसरा फेमलीकेयर बेनिफिट है, इसके अंतर्गत कैंसर के चौथे चरण यानी Stage IV में पहुंचने या बीमारी दोबारा होने पर बीमा राशि के 100 प्रतिशत के बराबर एकमुश्त भुगतान किया जा सकता है. ये दोनों लाभ पॉलिसी की शर्तों के अनुसार जीवनकाल में एक-एक बार उपलब्ध होते हैं. इसके अलावा मरीज बीमा कंपनी के मेडिकल पैनल से दूसरी मेडिकल राय भी ले सकते हैं.

दो विकल्पों में उपलब्ध है कैंसर इंश्योरेंस प्लान

HDFC ERGO ने iCan केंसर इंशोयरेंस पलान को एसेन्शल और एन्हेंस नाम के दो वेरिएंट में पेश किया है. ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार इनमें से विकल्प चुन सकते हैं. दोनों प्लान में कैंसर के इलाज से जुड़े पात्र मेडिकल खर्चों को कवर करने का प्रावधान है.

पॉलिसी के माए केयर बेनिफिट के तहत अस्पताल में भर्ती होने, डे-केयर और पात्र कैंसर उपचार से जुड़े खर्च शामिल किए जाते हैं. सामान्य इलाज के अलावा एडवांस्ड ट्रीटमेंट का लाभ भी वैकल्पिक कवर के रूप में लिया जा सकता है.

किन बातों का रखें ध्यान?

यह प्लान केवल कैंसर से जुड़े उपचार के लिए बनाया गया है. दूसरी बीमारियों का इलाज, भारत से बाहर कराया गया उपचार, कुछ जन्मजात बाहरी समस्याएं और निर्धारित प्रोस्थेटिक उपकरण इसके दायरे से बाहर हैं.

इसलिए पॉलिसी खरीदने से पहले प्रीमियम, कवर, वैकल्पिक सुविधाओं और सभी अपवादों को समझना जरूरी है. यह सामान्य हेल्थ इंश्योरेंस का विकल्प नहीं, बल्कि अतिरिक्त सुरक्षा देने वाला प्लान है.

120 दिन का वेटिंग पीरियड जरूरी

पॉलिसी शुरू होने के बाद शुरुआती 120 दिनों यानी करीब चार महीने का वेटिंग पीरियड लागू होता है. इस अवधि के दौरान पॉलिसी के तहत कैंसर संबंधी क्लेम स्वीकार नहीं किए जाते.

यह भी पढ़ें- UPS पेंशनरों के लिए बड़ा अलर्ट, 30 नवंबर से पहले निपटाना होगा ये काम

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 03 Nov 2026 11:27 AM (IST)
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