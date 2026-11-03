कैंसर का पूरा खर्च उठाएगा ये इंश्योरेंस, HDFC कराएगा कैशलेस इलाज

कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का पता चलने पर मरीज और उसके परिवार को मानसिक परेशानी के साथ आर्थिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है. कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी और इलाज के बाद होने वाली जांचों पर काफी खर्च हो सकता है.

सामान्य हेल्थ इंश्योरेंस पर निर्भर रहने के बजाय कुछ लोग बीमारी विशेष के लिए अलग बीमा कवर भी तलाशते हैं. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए HDFC ERGO का iCan केंसर इंशोयरेंस पलान चर्चा में है. इस पॉलिसी में 5 लाख से लेकर 50 लाख तक का बीमा कवर उपलब्ध है.

एन्हेंस प्लान में मिलते हैं अतिरिक्त फायदे

इस पॉलिसी के एन्हेंस वेरिएंट में दो खास लंपसम बेनिफिट दिए गए हैं. पहला क्रिटकेयर है, जिसके तहत निर्धारित गंभीरता वाले कैंसर की पहचान होने पर बीमा राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त दिया जाता है.

दूसरा फेमलीकेयर बेनिफिट है, इसके अंतर्गत कैंसर के चौथे चरण यानी Stage IV में पहुंचने या बीमारी दोबारा होने पर बीमा राशि के 100 प्रतिशत के बराबर एकमुश्त भुगतान किया जा सकता है. ये दोनों लाभ पॉलिसी की शर्तों के अनुसार जीवनकाल में एक-एक बार उपलब्ध होते हैं. इसके अलावा मरीज बीमा कंपनी के मेडिकल पैनल से दूसरी मेडिकल राय भी ले सकते हैं.

दो विकल्पों में उपलब्ध है कैंसर इंश्योरेंस प्लान

HDFC ERGO ने iCan केंसर इंशोयरेंस पलान को एसेन्शल और एन्हेंस नाम के दो वेरिएंट में पेश किया है. ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार इनमें से विकल्प चुन सकते हैं. दोनों प्लान में कैंसर के इलाज से जुड़े पात्र मेडिकल खर्चों को कवर करने का प्रावधान है.

पॉलिसी के माए केयर बेनिफिट के तहत अस्पताल में भर्ती होने, डे-केयर और पात्र कैंसर उपचार से जुड़े खर्च शामिल किए जाते हैं. सामान्य इलाज के अलावा एडवांस्ड ट्रीटमेंट का लाभ भी वैकल्पिक कवर के रूप में लिया जा सकता है.

किन बातों का रखें ध्यान?

यह प्लान केवल कैंसर से जुड़े उपचार के लिए बनाया गया है. दूसरी बीमारियों का इलाज, भारत से बाहर कराया गया उपचार, कुछ जन्मजात बाहरी समस्याएं और निर्धारित प्रोस्थेटिक उपकरण इसके दायरे से बाहर हैं.

इसलिए पॉलिसी खरीदने से पहले प्रीमियम, कवर, वैकल्पिक सुविधाओं और सभी अपवादों को समझना जरूरी है. यह सामान्य हेल्थ इंश्योरेंस का विकल्प नहीं, बल्कि अतिरिक्त सुरक्षा देने वाला प्लान है.

120 दिन का वेटिंग पीरियड जरूरी

पॉलिसी शुरू होने के बाद शुरुआती 120 दिनों यानी करीब चार महीने का वेटिंग पीरियड लागू होता है. इस अवधि के दौरान पॉलिसी के तहत कैंसर संबंधी क्लेम स्वीकार नहीं किए जाते.

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