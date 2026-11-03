Train Cancelled: रेलवे ने अचानक रद्द की 8 से ज्यादा ट्रेनें, चक्रवात मुरासु के बाद फैसला

नौकरीपेशा लोगों से लेकर लंबी दूरी की यात्रा करने वाली यात्रियों के लिए एक जरूरी अपडेट है. अगर आप हाल फिलहाल में ट्रेन से सफर करने वाले हैं और आपने टिकट भी बुक कर ली है तो जान लें कि इस दौरान रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है. बड़ी बात ये है कि त्योहारी सीजन के दौरान ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को काफी दिक्कतें हो सकती हैं.

दरअसल, आज यानी 3 नवंबर की सुबह 3 बजकर 30 मिनट के आसपास आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में चक्रवात मुरासु ने दस्तक दी. इसी खराब मौसम और लगातार हो रही बारिश के कारण दक्षिण तटीय रेलवे ने ट्रेनों के संचालन में बदलाव करने का फैसला किया है.ऐसे में जानते हैं कि रेलवे ने कौन-कौन सी ट्रेनों को रद्द किया है.

इन ट्रेनों को किया रद्द

ट्रेन नंबर 67235 गुंटूर-तेनाली पैसेंजर रद्द

ट्रेन नंबर 67238 रेपल्ले-मार्कापुर पैसेंजर रद्द

ट्रेन नंबर 12743 गुडूर-विजयवाड़ा एक्सप्रेस रद्द

ट्रेन नंबर 67225 विजयवाड़ा-गुडूर पैसेंजर रद्द

ट्रेन नंबर 12744 विजयवाड़ा-गुडूर एक्सप्रेस रद्द

ट्रेन नंबर 67236 तेनाली-गुंटूर पैसेंजर रद्द

ट्रेन नंबर 67237 तेनाली-रेपल्ले पैसेंजर रद्द

ट्रेन नंबर 67226 गुडूर-विजयवाड़ा पैसेंजर रद्द

ध्यान दें - सफर से पहले इन ट्रेनों के रद्द होने की तारीख कन्फर्म कर लें. ये सारी ट्रेनें अलग-अलग तारीख को रद्द की गई है.

यात्रियों के लिए खास सलाह

अगर आप इन ट्रेनों से सफर करते हैं या फिर इस रूट की किसी ट्रेन से सफर करते हैं तो आपको पहले कुछ जरूरी काम करने चाहिए, ताकि स्टेशन पहुंचने के बाद कोई दिक्कत न हो.

सबसे पहले तो अपनी ट्रेन के स्टेटस को चेक करें.

अगर ट्रेन रद्द है तो आपको वैकल्पिक साधनों से सफर करना पड़ेगा.

वहीं आपकी ट्रेन गंतव्य स्टेशन तक जाएगी या नहीं इस बात की जानकारी लें.

साथ ही ट्रेन के रूट को भी चेक कर लें.

इसके अलावा खराब मौसम के कारण आपके सफर में भी देरी हो सकती है.

वहीं टिकट बुक है तो भी आप बिना स्टेटस चेक करें, स्टेशन न जाएं.

नौकरीपेशा और कॉलेज जाने वाले लोगों को पैसेंजर ट्रेन रद्द होने की वजह से दिक्कत हो सकती है.

ट्रेन से जुड़ी सारी अपडेट जानने के लिए रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करें.

UPS पेंशनरों के लिए बड़ा अलर्ट, 30 नवंबर से पहले निपटाना होगा ये काम