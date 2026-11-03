ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: रेलवे ने अचानक रद्द की 8 से ज्यादा ट्रेनें, चक्रवात मुरासु के बाद फैसला

Train Cancelled: रेलवे ने अचानक रद्द की 8 से ज्यादा ट्रेनें, चक्रवात मुरासु के बाद फैसला

आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में चक्रवात मुरासु ने दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से दक्षिण तटीय रेलवे ने आठ से ज्यादा ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है. इसमें पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 03 Nov 2026 09:54 AM (IST)
Preferred Sources

नौकरीपेशा लोगों से लेकर लंबी दूरी की यात्रा करने वाली यात्रियों के लिए एक जरूरी अपडेट है. अगर आप हाल फिलहाल में ट्रेन से सफर करने वाले हैं और आपने टिकट भी बुक कर ली है तो जान लें कि इस दौरान रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है. बड़ी बात ये है कि त्योहारी सीजन के दौरान ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को काफी दिक्कतें हो सकती हैं.

दरअसल, आज यानी 3 नवंबर की सुबह 3 बजकर 30 मिनट के आसपास आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में चक्रवात मुरासु ने दस्तक दी. इसी खराब मौसम और लगातार हो रही बारिश के कारण दक्षिण तटीय रेलवे ने ट्रेनों के संचालन में बदलाव करने का फैसला किया है.ऐसे में जानते हैं कि रेलवे ने कौन-कौन सी ट्रेनों को रद्द किया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

यूटिलिटी
UPS पेंशनरों के लिए बड़ा अलर्ट, 30 नवंबर से पहले निपटाना होगा ये काम
UPS पेंशनरों के लिए बड़ा अलर्ट, 30 नवंबर से पहले निपटाना होगा ये काम
यूटिलिटी
इस राज्य की 37 लाख महिलाओं को सरकार ने भेजे 1291 करोड़, चेक करें बैंक अकाउंट
इस राज्य की 37 लाख महिलाओं को सरकार ने भेजे 1291 करोड़, चेक करें बैंक अकाउंट
यूटिलिटी
अयोध्या में दीवाली मनानी है? जानें ट्रेन बेहतर या फ्लाइट, किसमें होगी समय और पैसे की बचत?
अयोध्या में दीवाली मनानी है? जानें ट्रेन बेहतर या फ्लाइट, किसमें होगी समय और पैसे की बचत?
यूटिलिटी
प्राइवेसी का नया लेवल, बर्थ पर लग्जरी फील, दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर है कमाल
प्राइवेसी का नया लेवल, बर्थ पर लग्जरी फील, दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर है कमाल

इन ट्रेनों को किया रद्द

  • ट्रेन नंबर 67235 गुंटूर-तेनाली पैसेंजर रद्द
  • ट्रेन नंबर 67238 रेपल्ले-मार्कापुर पैसेंजर रद्द
  • ट्रेन नंबर 12743 गुडूर-विजयवाड़ा एक्सप्रेस रद्द
  • ट्रेन नंबर 67225 विजयवाड़ा-गुडूर पैसेंजर रद्द
  • ट्रेन नंबर 12744 विजयवाड़ा-गुडूर एक्सप्रेस रद्द
  • ट्रेन नंबर 67236 तेनाली-गुंटूर पैसेंजर रद्द
  • ट्रेन नंबर 67237  तेनाली-रेपल्ले पैसेंजर रद्द
  • ट्रेन नंबर 67226 गुडूर-विजयवाड़ा पैसेंजर रद्द

ध्यान दें - सफर से पहले इन ट्रेनों के रद्द होने की तारीख कन्फर्म कर लें. ये सारी ट्रेनें अलग-अलग तारीख को रद्द की गई है.

यात्रियों के लिए खास सलाह 

अगर आप इन ट्रेनों से सफर करते हैं या फिर इस रूट की किसी ट्रेन से सफर करते हैं तो आपको पहले कुछ जरूरी काम करने चाहिए, ताकि स्टेशन पहुंचने के बाद कोई दिक्कत न हो.

  • सबसे पहले तो अपनी ट्रेन के स्टेटस को चेक करें.
  • अगर ट्रेन रद्द है तो आपको वैकल्पिक साधनों से सफर करना पड़ेगा.
  • वहीं आपकी ट्रेन गंतव्य स्टेशन तक जाएगी या नहीं इस बात की जानकारी लें.
  • साथ ही ट्रेन के रूट को भी चेक कर लें.
  • इसके अलावा खराब मौसम के कारण आपके सफर में भी देरी हो सकती है.
  • वहीं टिकट बुक है तो भी आप बिना स्टेटस चेक करें, स्टेशन न जाएं.
  • नौकरीपेशा और कॉलेज जाने वाले लोगों को पैसेंजर ट्रेन रद्द होने की वजह से दिक्कत हो सकती है.
  • ट्रेन से जुड़ी सारी अपडेट जानने के लिए रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करें. 

UPS पेंशनरों के लिए बड़ा अलर्ट, 30 नवंबर से पहले निपटाना होगा ये काम

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 03 Nov 2026 09:54 AM (IST)
Tags :
Utility News INDIAN RAILWAYS Cyclone Murasu
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
UPS पेंशनरों के लिए बड़ा अलर्ट, 30 नवंबर से पहले निपटाना होगा ये काम
UPS पेंशनरों के लिए बड़ा अलर्ट, 30 नवंबर से पहले निपटाना होगा ये काम
यूटिलिटी
इस राज्य की 37 लाख महिलाओं को सरकार ने भेजे 1291 करोड़, चेक करें बैंक अकाउंट
इस राज्य की 37 लाख महिलाओं को सरकार ने भेजे 1291 करोड़, चेक करें बैंक अकाउंट
यूटिलिटी
अयोध्या में दीवाली मनानी है? जानें ट्रेन बेहतर या फ्लाइट, किसमें होगी समय और पैसे की बचत?
अयोध्या में दीवाली मनानी है? जानें ट्रेन बेहतर या फ्लाइट, किसमें होगी समय और पैसे की बचत?
यूटिलिटी
प्राइवेसी का नया लेवल, बर्थ पर लग्जरी फील, दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर है कमाल
प्राइवेसी का नया लेवल, बर्थ पर लग्जरी फील, दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर है कमाल
Advertisement

वीडियोज

Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: यूपी में एक्टिव बीजेपी का 'OPERATION बिहार' | Yogi Vs Akhilesh | UP
UP Election 2027 BJP Plan: SIR पर नई चिंगारी अब यूपी की बारी! | CM Yogi | Amit Shah | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
देश में जहरीली हवा का कहर, इस शहर का AQI 1000 पार, देखें टॉप-10 प्रदूषित शहरों की लिस्ट
देश में जहरीली हवा का कहर, इस शहर का AQI 1000 पार, देखें टॉप-10 प्रदूषित शहरों की लिस्ट
महाराष्ट्र
"इन्हें 'दीया' से इतनी मुहब्बत नहीं जितनी 'मिर्जा' से नफरत है", वारिस पठान का BJP पर तंज
इंडिया
CM विजय को 'कुत्ता' कहने वाली DMK नेता को हाईकोर्ट ने दी जमानत, पुलिस को लगाई फटकार
CM विजय को 'कुत्ता' कहने वाली DMK नेता को हाईकोर्ट ने दी जमानत, पुलिस को लगाई फटकार
बॉलीवुड
मां ने चटनी बेचकर सोनाली कुलकर्णी को पाला, आमिर-अजय संग दी हिट फिल्में, कभी उड़ा था रंग का मजाक
सोनाली कुलकर्णी: मां ने चटनी बेचकर पाला, फिर अजय-आमिर संग दी हिट फिल्में
क्रिकेट
21000 रन और..., रोहित शर्मा न्यूजीलैंड ODI सीरीज में बनाएंगे 4 ऐतिहासिक रिकॉर्ड
21000 रन और..., रोहित शर्मा न्यूजीलैंड ODI सीरीज में बनाएंगे 4 ऐतिहासिक रिकॉर्ड
विश्व
US का ईरान के केशम द्वीप पर घातक अटैक, मिडटर्म इलेक्शन के बीच बरसाईं मिसाइलें, सीजफायर टूटा
US का ईरान पर घातक हमला, मिडटर्म इलेक्शन के बीच बरसाईं मिसाइलें, सीजफायर टूटा
महाराष्ट्र
अमित शाह से मुलाकात के बाद NCP में खुलकर सामने आई नाराजगी, पार्थ पवार के इस कदम से नाखुश नेता
अमित शाह से मुलाकात के बाद NCP में खुलकर सामने आई नाराजगी, पार्थ पवार के इस कदम से नाखुश नेता
ट्रेंडिंग
ऑफ सीजन में भी 14000 रोज, मैगी बेच जमकर कमा रहा ये शख्स
ऑफ सीजन में भी 14000 रोज, मैगी बेच जमकर कमा रहा ये शख्स
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget