टीम इंडिया में वापसी से पहले हार्दिक पांड्या को देनी होगी 'अग्निपरीक्षा', कप्तान शुभमन गिल बोले

2027 वनडे वर्ल्ड कप पास आ रहा है, ऐसे में हार्दिक पांड्या की फिटनेस टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय बनी हुई है. अब भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल का कहना है कि हार्दिक को टीम इंडिया में वापस आना है तो पहले घरेलू क्रिकेट में अपनी फिटनेस साबित करनी होगी. बताते चलें कि हार्दिक IPL 2026 के बाद से कोई पेशेवर क्रिकेट मैच नहीं खेले हैं.

4 नवंबर को भारत बनाम न्यूजीलैंड ODI सीरीज शुरू होने से पूर्व कप्तान शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हार्दिक पांड्या एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, ऐसे कुशल खिलाड़ी दुनिया में बहुत कम मिलते हैं. आप उनसे मैच में कई तरह की परिस्थिति में गेंदबाजी करवा सकते हैं. वह नई और पुरानी, दोनों गेंद से बढ़िया बॉलिंग कर सकते हैं. हमारी कई बात बात हुई है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह चोटों से जूझ रहे हैं."

घरेलू क्रिकेट खेलना होगा

कप्तान शुभमन गिल ने साफ किया कि हार्दिक को टीम इंडिया में वापस आने से पहले घरेलू क्रिकेट की अग्निपरीक्षा से गुजरना होगा. उन्होंने कहा, "उन्होंने IPL से कोई क्रिकेट नहीं खेला है, उम्मीद है उनकी जल्द वापसी होगी. वो कुछ समय घरेलू क्रिकेट खेलेंगे जिसके बाद उनकी टीम इंडिया में वापसी हो सकेगी."

भारत का घरेलू क्रिकेट सीजन शुरू हो चुका है. चूंकि हार्दिक रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलते हैं. इसलिए कप्तान गिल के अनुसार हार्दिक को विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलकर खुद को साबित करना होगा. लिस्ट-ए टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत 14 दिसंबर से होगी.

यह भी ध्यान रहे कि हार्दिक की गैरमौजूदगी में नीतीश कुमार रेड्डी भारतीय टीम के मुख्य तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर बनकर उभरे हैं. उन्हें तीनों फॉर्मेट में खेलने का अवसर मिल रहा है. नीतीश ने बल्ले और गेंद से अच्छा प्रदर्शन भी किया है. इसलिए हार्दिक के लिए अपनी जगह पुनः प्राप्त करना आसान नहीं होगा.

वनडे सीरीज से बाहर

हार्दिक पांड्या को ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंडिया ए में जगह मिली थी. मगर पूरी तरह रिकवर ना कर पाने के कारण उन्हें सीरीज से बाहर होना पड़ा. चोट के चलते ही हार्दिक न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी नहीं खेल पाएंगे.

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