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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीइस राज्य की 37 लाख महिलाओं को सरकार ने भेजे 1291 करोड़, चेक करें बैंक अकाउंट

इस राज्य की 37 लाख महिलाओं को सरकार ने भेजे 1291 करोड़, चेक करें बैंक अकाउंट

पंजाब में महिलाओं को दीवाली गिफ्ट मिला है. मावां-धीयां सत्कार योजना के तहत राज्य सरकार ने महिलाओं के खाते में 1291 करोड़ रुपए की सम्मान राशि भेजी है. योजना की अगली किस्त एक दिसंबर को आएगी.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 02 Nov 2026 08:07 PM (IST)
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पंजाब में दीवाली से पहले महिलाओं को बड़ी खुशखबरी दी है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अबोहर से एक साथ 37.43 लाख महिलाओं के खाते में 1291 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं. ये पैसा मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना के तहत सम्मान राशि के रूप में दिया गया है. 

अब तक इस योजना में कुल तीन हजार 934 करोड़ बांटे जा चुके हैं. 80 लाख से ज्यादा महिलाएं रजिस्टर कर चुकी हैं और सरकार का टारगेट एक करोड़ महिलाओं तक पहुंचना है. अगली किस्त 1 दिसंबर को आएगी और 1 जनवरी को 3 महीने की एक साथ मिलेगी. हर घर की हर पात्र महिला को अलग पैसा मिलेगा.

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परिवार में 3 महिलाएं तो सभी को मिलेंगे पैसे- सरकार

राज्य सरकार के मुताबिक, इस योजना के तहत अगर तीन पात्र महिलाएं एक ही परिवार से हैं तो तीनों को योजना का लाभ मिलेगा. यानी सरकार सभी के खाते में पैसे ट्रांसफर करेगी. सरकार ने इससे पहले 76.35 लाख महिलाओं के खातों में 2643.71 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे. योजना के तहत अब तक सरकार महिलाओं को 3934 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दे चुकी है. 

सरकार का अनुमान है कि इस पहल से महिलाओं को हर साल 12 हजार करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी. सीएम भगवंत मान का कहना है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक आजादी और आत्मसम्मान को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक सामाजिक पहल है. अब महिलाएं अपने आर्थिक फैसले ले सकती हैं.

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी 25 करोड़

अब सरकार 1 लाख 37 हजार 723 सत्कार सखियां महिलाओं का रजिस्ट्रेशन पूरी करने में मदद कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार इन कार्यकर्ताओं के योगदान के लिए उन्हें 51.30 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशी देगी. रजिस्ट्रेशन में में शामिल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे.

आपको बता दें कि इस योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को तीन हजार रुपए दिए जाते हैं. वहीं अनुसूचित जाति की महिलाओं को साढ़े चार हजार रुपए की सम्मान राशि दी जाती है.

यह भी पढ़ें- प्राइवेसी का नया लेवल, बर्थ पर लग्जरी फील, दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर है कमाल

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 02 Nov 2026 07:47 PM (IST)
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