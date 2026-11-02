इस राज्य की 37 लाख महिलाओं को सरकार ने भेजे 1291 करोड़, चेक करें बैंक अकाउंट

पंजाब में दीवाली से पहले महिलाओं को बड़ी खुशखबरी दी है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अबोहर से एक साथ 37.43 लाख महिलाओं के खाते में 1291 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं. ये पैसा मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना के तहत सम्मान राशि के रूप में दिया गया है.

अब तक इस योजना में कुल तीन हजार 934 करोड़ बांटे जा चुके हैं. 80 लाख से ज्यादा महिलाएं रजिस्टर कर चुकी हैं और सरकार का टारगेट एक करोड़ महिलाओं तक पहुंचना है. अगली किस्त 1 दिसंबर को आएगी और 1 जनवरी को 3 महीने की एक साथ मिलेगी. हर घर की हर पात्र महिला को अलग पैसा मिलेगा.

परिवार में 3 महिलाएं तो सभी को मिलेंगे पैसे- सरकार

राज्य सरकार के मुताबिक, इस योजना के तहत अगर तीन पात्र महिलाएं एक ही परिवार से हैं तो तीनों को योजना का लाभ मिलेगा. यानी सरकार सभी के खाते में पैसे ट्रांसफर करेगी. सरकार ने इससे पहले 76.35 लाख महिलाओं के खातों में 2643.71 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे. योजना के तहत अब तक सरकार महिलाओं को 3934 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दे चुकी है.

सरकार का अनुमान है कि इस पहल से महिलाओं को हर साल 12 हजार करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी. सीएम भगवंत मान का कहना है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक आजादी और आत्मसम्मान को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक सामाजिक पहल है. अब महिलाएं अपने आर्थिक फैसले ले सकती हैं.

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी 25 करोड़

अब सरकार 1 लाख 37 हजार 723 सत्कार सखियां महिलाओं का रजिस्ट्रेशन पूरी करने में मदद कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार इन कार्यकर्ताओं के योगदान के लिए उन्हें 51.30 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशी देगी. रजिस्ट्रेशन में में शामिल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे.

आपको बता दें कि इस योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को तीन हजार रुपए दिए जाते हैं. वहीं अनुसूचित जाति की महिलाओं को साढ़े चार हजार रुपए की सम्मान राशि दी जाती है.

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