5 किलो वाले LPG सिलेंडर में गैस चोरी का खतरा, बिना सील तोड़े लगाया जाता है चूना

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गैस कम होने पर तुरंत संबंधित एजेंसी से शिकायत करें।

अक्सर जिन लोगों के घर में ज्यादा लोग नहीं होते हैं या फिर अकेले रहने लोग 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं. कई लोग सोचते हैं कि केवल 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर से ही गैस की चोरी की जा सकती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है. अगर आप 5 किलो वाला छोटे सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस बात की जानकारी होनी जरूरी है कि आखिर 5 किलो वाले सिलेंडर से चोरी हो सकती है या नहीं और अगर हां, तो इसके बारे में कैसे पता करें.

बता दें कि 5 किलो वाले छोटे एलपीजी सिलेंडर से भी गैस की चोरी की जा सकती है. अहम बात तो ये है कि कुछ मामलों में तो बिना सिलेंडर की सील तोड़े की गैस निकाल ली जाती है और कैप को दोबारा लगा दिया जाता है, जिससे ग्राहक को शक नहीं हो पाता है.

कैसे निकाली जाती है गैस?

सिलेंडर के अंदर से गैस चोरी करने के लिए नुकीली चीज की मदद से सिलेंडर के वाल्व की कैप खोली जाती है, जिसके बाद रिफिलिंग पिन के जरिए सिलेंडर से गैस निकाली जाती है. इसके बाद गैस की कैप को अच्छे से लगा दिया जाता है. इससे सिलेंडर बिल्कुल पहले की तरह नजर आता है और किसी को शक भी नहीं होता है. लेकिन जानने वाली बात ये है कि बिना सील तोड़े भी गैस सिलेंडर में से निकल ली जाती है.

5 किलो वाला सिलेंडर खरीदने समय ध्यान दें

5 किलो वाला छोटा सिलेंडर खरीद रहे हैं तो पहले सिलेंडर पर लिखे टेयर वेट और गैस का निर्धारित वजर जोड़कर कुल वजन निकाले. आप वजर कांटे की मदद से भी सिलेंडर का वजन चेक कर सकते हैं.

इसके अलावा सिलेंडर पर लगी प्लास्टिक की सील को चेक करें. सील कटी हुई मिलती है तो सिलेंडर लेने से मना कर दें.

वहीं गैस कम मिलने पर तुरंत इसकी शिकायत करें. आप संबंधित गैस एजेंसी से इसकी शिकायत कर सकते हैं.

5 किलो वाला सिलेंडर कैसे मिलेगा?

अगर आपको 5 किलो वाला छोटा एलपीजी सिलेंडर खरीदना है तो आप सीधे अपने पास की गैस डिस्ट्रीब्यूटर के पास से इसे खरीद सकते हैं. सिलेंडर खरीदने के समय आपको वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना होगा. अगर पहली बार सिलेंडर खरीद रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी फीस, रेगुलेटर, पाइप और गैस की कीमत देनी होगी और वहीं अगली बार आपको रिफिल कराने के लिए गैस की कीमत चुकानी होगी. लेकिन सिलेंडर लेते समय ऊपर बताई गई जरूरी बातों का ध्यान दें.

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