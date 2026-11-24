Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सरकारी कर्मचारी के निधन/लापता होने पर परिवार को वित्तीय सुरक्षा.

परिजनों को 15 दिन के भीतर अस्थायी पारिवारिक पेंशन मिलती है.

डेथ ग्रेच्युटी, पीएफ और छुट्टियों के बदले भी नकद लाभ.

किसी सरकारी कर्मचारी की अचानक मृत्यु हो जाने या लापता हो जाने की स्थिति में सरकार की तरफ से उन्हें कई तरह के वित्तीय लाभ मिलते हैं. इसका मकसद मुसीबत की घड़ी में आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है.

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम और कार्मिक मंत्रालय के दिशानिर्देशों के तहत, इन परिस्थितियों में परिवार पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, पीएफ और बीमा जैसे कई महत्वपूर्ण लाभों का दावा कर सकता है.

अस्थायी पेंशन की भी है व्यवस्था

परिवार को मिलने वाले अन्य अधिकारों में 15 दिनों के भीतर प्रोविजनल फैमिली पेंशन (अस्थायी पारिवारिक पेंशन) की मंजूरी भी शामिल है. यानी कि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या लापता होने के बाद विभाग को आवेदन मिलने के 15 दिनों के अंदर 'अस्थायी पेंशन' (Provisional Pension) शुरू करनी होगी.

चूंकि स्थायी (Permanent) पेंशन बनने में कागजी कार्रवाई और वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, जिसमें वक्त ज्यादा लगता है इसलिए सरकार ने 'अस्थायी पेंशन' का नियम बनाया है. इसके तहत, स्थायी पेंशन बनने तक हर महीने एक 'अस्थायी पेंशन' दिया जाता है. हालांकि, लापता होने की स्थिति में FIR दर्ज होने के बाद पहले 6 महीने का इंतजार करना होता है. फिर परिवार के पेंशन क्लेम करने पर 15 दिनों के भीतर अस्थायी पेंशन मंजूर कर दी जाती है.

परिवार को कौन-कौन से वित्तीय लाभ मिलते हैं?

सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने या लापता होने पर आश्रित परिवार निम्नलिखित प्रमुख वित्तीय लाभों और अधिकारों का दावा कर सकता है:-

पारिवारिक पेंशन- पात्र परिवार के सदस्य केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 50 के तहत फैमिली पेंशन का दावा कर सकते हैं. इन नियमों में पात्रता का क्रम और पेंशन वितरण से जुड़े प्रावधान बताए गए हैं.

डेथ ग्रेच्युटी- यह एकमुश्त राशि CCS (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 45 से 47 के तहत देय होती है. अगर कर्मचारी ने किसी को नामांकित किया है, तो पैसा उसे ही मिलेगा. नामांकन न होने की स्थिति में नियमों के तहत निर्धारित पात्रता और परिवार के सदस्यों के तय हिस्से के अनुसार राशि वितरित की जाती है.

प्रोविडेंट फंड- पुरानी पेंशन योजना के तहत परिवार GPF (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 के अनुसार कर्मचारी के जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) में जमा पूरी राशि का दावा कर सकता है. इसके साथ ही पात्र सदस्यों को 'डिपॉजिट-लिंक्ड इंश्योरेंस' का अतिरिक्त लाभ भी मिलता है.

लीव एनकैशमेंट- CCS (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 39-A के तहत, कर्मचारी के खाते में बची हुई अर्जित छुट्टियों (Earned Leave) और आधी-तनख्वाह वाली छुट्टियों (Half-Pay Leave) के बदले एकमुश्त नकद राशि का दावा किया जा सकता है.

अन्य वित्तीय और चिकित्सा लाभ- ऊपर बताए गए लाभों के अलावा परिवार केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS) के तहत बीमा राशि, रुका हुआ वेतन बकाया (Salary Arrears), यात्रा भत्ता (TA) और केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत चिकित्सा सुविधा या निश्चित चिकित्सा भत्ता (FMA) पाने का भी हकदार होता है.

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