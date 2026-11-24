उत्तर प्रदेश सरकार के 2021 और 2025 के दो पेंशन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है. यह कानून उन कर्मचारियों की पेंशन छीन रहे थे, जिन्होंने पहले दैनिक वेतन, मस्टर रोल या वर्क-चार्ज पर सालों तक काम किया और बाद में पक्के हुए. सरकार का कहना था कि पक्का होने से पहले की नौकरी पेंशन में नहीं गिनी जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कर्मचारी ने सच में सरकार की सेवा की है और बाद में पक्का भी हो गया तो उसकी पुरानी सेवा को मिटाया नहीं जा सकता.

कोर्ट ने कहा कि सरकार कानून बदल सकती है, लेकिन कोर्ट के अंतिम फैसले को खत्म नहीं कर सकती. अब ऐसे रिटायर कर्मचारी और उनके कानूनी वारिस पेंशन के लिए दावा कर सकते हैं और सरकार को 6 महीने के अंदर फैसला करना होगा. देरी हुई तो 9% ब्याज भी देना होगा.

छह महीने के अंतर लेना होगा फैसला

बड़ी बात यह है कि पात्र रिटायर कर्मचारी अपनी पुरानी नौकरी और नियमित होने से जुड़े दस्तावेजों के साथ संबंधित अधिकारी के पास अप्लाई कर सकते हैं. अधिकारियों को जब आवेदन मिल जाएगा तो उन्हें 6 महीने के अंदर ही फैसला लेना होगा.

अपनी बात रखने का मिलेगा मौका

जानने वाली बात यह है कि अगर किसी कर्मचारी का दावा खारिज किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी को पहले अपनी बात रखने का मौका देना होगा, जिसके बाद ही अधिकारी वजह बताते हुए फैसला जारी कर सकेंगे.

देरी होने पर 9 प्रतिशत देना होगा ब्याज

कोर्ट ने कहा कि सरकार नियमों में बदलाव कर सकती है, लेकिन नया कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसला को बेअसर नहीं कर सकती. साथ ही ऐसे रिटायर कर्मचारी और उनके परिवार के कानूनी वारिस पेंशन के लिए कानूनी वारिस पेंशन के लिए दावा कर सकते हैं. सरकार को आवेदन मिलने के 6 महीने के अंदर फैसला लेना होगा. अगर इस तय समय के बाद भी भुगतान में देरी होती है तो ऐसी स्थिति में सरकार को 9 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा.

किस कर्मचारी को मिलेगा फायदा?

अहम बात यह है कि इस फैसले का फायदा उन कर्मचारियों को मिल सकता है, जिन्हें किसी उचित योजना के तहत नियमित किया गया था. इसमें वे कर्मचारी शामिल हैं, जिन्होंने नियमित होने से पहले वर्क-चार्ज्ड, अस्थानी, दैनिक वेतनभोगी या मस्टर रोल प काम किया था. अब उनकी पुरानी सेवा को भी पेंशन के लिए अर्हक सेवा में शामिल करने का दावा किया जा सकता है.

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