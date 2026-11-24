दिल्ली में एंट्री करते समय गाजीपुर, बदरपुर और दूसरे बॉर्डर पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से जल्द राहत मिल सकती है. दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स पर अब Multi-Lane Free Flow (MLFF) सिस्टम लागू करने की तैयारी तेज हो गई है.

इस तकनीक के आने के बाद गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुककर पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. गाड़ी चलते हुए ही उसकी पहचान होगी और FASTag के जरिए टोल का भुगतान अपने आप हो जाएगा.

आखिर क्या है MLFF सिस्टम?

MLFF का पूरा नाम Multi-Lane Free Flow है. आसान भाषा में समझें तो यह बिना बैरियर वाला टोल सिस्टम है. अभी टोल प्लाजा पर गाड़ियों को बैरियर के सामने रुकना पड़ता है. FASTag स्कैन होता है पैसे कटते हैं और फिर बैरियर खुलने के बाद गाड़ी आगे बढ़ती है. इस प्रक्रिया में कई बार लंबी कतारें लग जाती हैं लेकिन MLFF में ऐसा नहीं होगा. यहां टोल प्लाजा पर बैरियर लगाने की जरूरत नहीं होगी.

सड़क के ऊपर बड़े गैंट्री लगाए जाएंगे जिन पर कैमरे और सेंसर लगे होंगे. गाड़ी जैसे ही इनके नीचे से गुजरेगी, सिस्टम उसकी पहचान कर लेगा और FASTag से टोल काट लिया जाएगा.

कैसे काम करेगा यह सिस्टम?

इसमें मुख्य रूप से दो तकनीकों का इस्तेमाल होगा.

पहली तकनीक RFID: यह तकनीक आपकी गाड़ी पर लगे FASTag को रेडियो सिग्नल के जरिए पहचानती है. जैसे ही गाड़ी टोल पॉइंट से गुजरेगी, ऊपर लगे रीडर FASTag को स्कैन कर लेंगे.

दूसरी तकनीक ANPR: इसका पूरा नाम Automatic Number Plate Recognition है. इसमें खास कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट को पढ़ेंगे और उसकी पहचान करेंगे यानी FASTag के साथ नंबर प्लेट की भी जांच हो सकेगी.

इन दोनों तकनीकों की मदद से गाड़ी की पहचान होगी और टोल का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो जाएगा. इसके लिए गाड़ी को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

अगर FASTag में पैसे नहीं हुए तो क्या होगा?

अब सवाल है कि अगर आपकी गाड़ी के FASTag में पर्याप्त बैलेंस नहीं है या FASTag काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा?

ऐसी स्थिति में टोल का भुगतान नहीं हो पाएगा और गाड़ी की पहचान के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक नोटिस यानी E-Notice जारी किया जा सकता है.

राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू व्यवस्था के मुताबिक सामान्य टोल शुल्क चुकाने के लिए नोटिस मिलने के बाद 72 घंटे का समय दिया जाता है. इसके बाद भुगतान नहीं करने पर दोगुना शुल्क लग सकता है.

दिल्ली के बॉर्डर पर लागू होने वाली व्यवस्था में भुगतान की समय-सीमा और जुर्माने के अंतिम नियमों की आधिकारिक पुष्टि जरूरी होगी.

दिल्ली में कब से शुरू होगा यह सिस्टम?

दिल्ली में MCD इस व्यवस्था को सभी एंट्री पॉइंट्स पर लागू करने की तैयारी कर रहा है. 24 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, गाजीपुर टोल प्लाजा पर इसका ढांचा लगाया जा चुका है और कई जगहों पर ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं. हालांकि अभी इसे दिल्ली के सभी बॉर्डर पर पूरी तरह लागू नहीं किया गया है.

दिल्ली में यह व्यवस्था इसलिए भी अहम है क्योंकि सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने के दौरान बॉर्डर पर लगने वाले जाम से गाड़ियों का ईंधन खर्च होता है और प्रदूषण भी बढ़ता है.

आम लोगों को क्या फायदा होगा?

इसका सबसे बड़ा फायदा समय की बचत है. टोल प्लाजा पर लंबी कतारों में खड़े रहने की जरूरत कम होगी. गाड़ियों को बार-बार रुकना नहीं पड़ेगा जिससे ईंधन की खपत और टोल पॉइंट्स के आसपास होने वाला प्रदूषण भी कम हो सकता है.

एक बात समझना जरूरी है - MLFF का मतलब टोल टैक्स खत्म होना नहीं है बल्कि टोल वसूलने का तरीका बदलना है. जिन वाहनों पर नियमानुसार टोल लागू होगा उनसे शुल्क लिया जाएगा बस इसके लिए उन्हें रुकना नहीं पड़ेगा

आने वाले समय में दिल्ली के बॉर्डर पर टोल प्लाजा की तस्वीर बदल सकती है. अब देखना होगा कि यह तकनीक कितनी जल्दी सभी एंट्री पॉइंट्स पर लागू होती है और जमीन पर लोगों को जाम से कितनी राहत मिलती है.

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