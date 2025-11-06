सर्दियों में गीजर चलाते हैं, तो अपनाएं बिजली बचाने के ये टिप्स

Geyser Using Tips: सर्दियों में नहाने के लिए गीजर हर घर की ज़रूरत बन जाता है. लेकिन इसी के साथ बढ़ जाता है बिजली का खर्च भी. कई बार गीजर का ज़्यादा इस्तेमाल महीने के बिजली बिल को दोगुना कर देता है. असल में ज्यादातर लोग गीजर का इस्तेमाल करते समय कुछ ऐसी छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं. जिनसे बिजली की खपत अनजाने में बढ़ जाती है.

अगर आप थोड़ी समझदारी दिखाएं और कुछ आसान टिप्स अपनाएं. तो आप हर महीने अच्छा-खासा पैसा बचा सकते हैं. गीजर चलाते वक्त कुछ टिप्स का यूज करके बिजली की खपत काफी कम की जा सकती है. चलिए जानते हैं वह तरीके जिनसे सर्दियों में गीजर इस्तेमाल करने पर बिल कम आएगा.

गीजर के तापमान को ड्यूरेशन पर ध्यान दें

गीजर चलाते वक्त बिजली बचाने का सबसे आसान तरीका है गीजर का तापमान सही रखना. गीजर को 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक सेट करें. ज़्यादा तापमान पर पानी गर्म करने में ज़्यादा बिजली खर्च होती है और कई बार पानी इतना गर्म हो जाता है कि उसे ठंडा मिलाने में भी टाइम बर्बाद होता है. गीजर को बार-बार ऑन-ऑफ करने के बजाय नहाने से 10 मिनट पहले ऑन करें और तुरंत बाद बंद कर दें.

अगर पूरे परिवार को एक ही समय पर नहाना है. तो पानी को एक बार में गर्म कर लें. जिससे बार-बार बिजली खर्च न हो. कोशिश करें कि गीजर का इस्तेमाल सुबह या दोपहर में करे. जब तापमान थोड़ा ज्यादा हो और पानी गर्म करने में कम टाइम लगे.

गीजर की सर्विस करवाते रहें

गीजर अगर पुराना तो वह ज़रूरत से ज़्यादा बिजली खींचता है. साल में कम से कम एक बार उसकी सर्विस जरूर करवाएं. जिससे टैंक में जमा गंदगी और स्केल हट सके. इससे हीटिंग एलिमेंट बेहतर काम करता है और बिजली की खपत घटती है. अगर आप नया गीजर खरीदने की सोच रहे हैं.

तो 5 स्टार रेटिंग वाला एनर्जी एफिशिएंट मॉडल लें. छोटे परिवारों के लिए इंस्टेंट गीजर भी एक बढ़िया ऑप्शन है. इसके अलावा बाथरूम और किचन की पाइपलाइन को इंसुलेट करें जिससे पानी ज्यादा देर तक गर्म रहे और बार-बार गीजर चालू न करना पड़े.

