हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीघर के आसपास भी नहीं फटकेंगे कॉक्रोच, ये टिप्स आएंगे बेहद काम

घर के आसपास भी नहीं फटकेंगे कॉक्रोच, ये टिप्स आएंगे बेहद काम

कभी इस कोने में तो कभी उस कोने में क्या आपके भी घर में घूमते नजर आते हैं कॉक्रोच. तो आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी होम रेमेडीज , जिन्हें अपनाने के बाद घर के आसपास भी नहीं फटकेंगे कॉक्रोच.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 28 Sep 2025 08:12 AM (IST)
Preferred Sources

कभी इस कोने में तो कभी उस कोने में क्या आपके भी घर में घूमते नजर आते हैं कॉक्रोच. ये परेशानी सिर्फ आपके घर की नहीं बल्कि हर घर की है. दरअसल, घर में कॉक्रोच का घूमना बेहद खतरनाक हो सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि ये कॉक्रोच घर में इधर उधर घूम घूमके गंदगी फैलते है, जिससे होती हैं कई बीमारियां. ऐसे में अगर आप भी कॉक्रोच मारने वाले स्प्रे और दवाइयां छिड़क कर थक गए हैं तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. आज हम आपको बताने वाले है कुछ ऐसी होम रेमेडीज के बारे में, जिन्हें अपनाने के बाद घर के आसपास भी नहीं फटकेंगे कॉक्रोच.

तेजपत्ते को मत भूलना

तेजपत्ता जितना स्वाद खाने में लाता है उतना उपयोगी कई और चीजों के लिए भी होता है. ऐसे में अगर आपके घर में भी कॉक्रोच ने आतंक मचा रखा है तो इस रेमेडी को जरूर ट्राई करें. तेजपत्ते की तेज गंध से कॉक्रोच दूर भाग जाते हैं. इसके लिए आपको तेजपत्ते को उबालकर एक स्प्रे बॉटल में भर लेना है. फिर इसको पूरे घर में स्प्रे कर देना है. कुछ ही दिनों में कॉक्रोच गायब हो जाएंगे.

चीनी और बेकिंग सोडा का कॉम्बिनेशन

कॉक्रोच को दूर भगाने के लिए आप चीनी और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. पहले चीनी और बेकिंग सोडा को मिलाकर इनका पाउडर तैयार कर लें. फिर इस पाउडर को उन जगहों पर रख दें जहां से दबेपाव कॉक्रोच घुस आते हैं. ये कॉम्बिनेशन ऐसा कमल दिखाएगा कि कॉक्रोच हमेशा के लिए भाग जाएंगे.

फिनायल/ विनेगर दिखाएगा कमाल

घर में चुपके से घुसने वाले ये कॉक्रोच अक्सर नालियों से निकलते हैं. नालियों की गंदगी में रहने वाले ये कॉक्रोच हमारे घर को भी गंदा कर देते हैं. ऐसे में आप घर में मौजूद नालियों में थोड़ा फिनायल या विनेगर डाल दें तो इससे कॉक्रोच वही मर जाएंगे या एक बार में बाहर निकल आएंगे. 

नीम का तेल या स्प्रे

नीम सेहत के लिए बेहद लाभकारी होता है और इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं. ऐसे में उन ठिकानों पर ये नीम का तेल या नीम की पत्तियां डाल दें. इससे धीरे धीरे सारे कॉक्रोच मर जाएंगे और दुबारा दिखाई नहीं देंगे.

तो अगली बार जब भी घर में कॉक्रोच दिखाई दें तो इन टिप्स को अपनाना न भूलें. 

इसे भी पढ़ें: पंजाब के सीएम इस दिन लगाते हैं जनता दरबार, मुख्यमंत्री से मिलकर सीधे बता सकते हैं समस्या

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Read
Published at : 28 Sep 2025 08:12 AM (IST)
Tags :
Utility News Cockroaches Tips To Remove Cockroaches Home Remedies For Cockroaches
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
बिहार
Bihar Election: मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा, 4-5 अक्टूबर को चुनावी तैयारियों की होगी समीक्षा
मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा, 4-5 अक्टूबर को चुनावी तैयारियों की होगी समीक्षा
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
Durga Puja Ceremony: व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी मुखर्जी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें बाकी स्टार्स का लुक
व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें दुर्गा पूजा की तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
बिहार
Bihar Election: मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा, 4-5 अक्टूबर को चुनावी तैयारियों की होगी समीक्षा
मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा, 4-5 अक्टूबर को चुनावी तैयारियों की होगी समीक्षा
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
Durga Puja Ceremony: व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी मुखर्जी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें बाकी स्टार्स का लुक
व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें दुर्गा पूजा की तस्वीरें
इंडिया
करूर रैली में भगदड़ हादसे पर एक्टर विजय का पहला रिएक्शन, 'मेरा दिल टूट गया, दर्द से तड़प रहा हूं'
करूर रैली में भगदड़ हादसे पर एक्टर विजय का पहला रिएक्शन, 'मेरा दिल टूट गया, दर्द से तड़प रहा हूं'
हरियाणा
Haryana: हरियाणा के नूंह में पुलिस छापेमारी के दौरान पथराव और हवाई फायरिंग, 13 लोग गिरफ्तार
हरियाणा के नूंह में पुलिस छापेमारी के दौरान पथराव और हवाई फायरिंग, 13 लोग गिरफ्तार
ब्यूटी
चेहरे पर नेचुरल ग्लो चाहिए? अपनाएं ये ग्लूटेन-फ्री फूड्स, फेस ग्लोइंग बनाने का परफेक्ट फॉर्म्युला
चेहरे पर नेचुरल ग्लो चाहिए? अपनाएं ये ग्लूटेन-फ्री फूड्स, फेस ग्लोइंग बनाने का परफेक्ट फॉर्म्युला
ट्रेंडिंग
हनुमान जी की मूर्ति ले भागा बच्चा! फिर अपने हाथों से दवा लगाकर खूब लुटाया प्यार- वीडियो हो रहा वायरल
हनुमान जी की मूर्ति ले भागा बच्चा! फिर अपने हाथों से दवा लगाकर खूब लुटाया प्यार- वीडियो हो रहा वायरल
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget