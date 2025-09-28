घर के आसपास भी नहीं फटकेंगे कॉक्रोच, ये टिप्स आएंगे बेहद काम

कभी इस कोने में तो कभी उस कोने में क्या आपके भी घर में घूमते नजर आते हैं कॉक्रोच. ये परेशानी सिर्फ आपके घर की नहीं बल्कि हर घर की है. दरअसल, घर में कॉक्रोच का घूमना बेहद खतरनाक हो सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि ये कॉक्रोच घर में इधर उधर घूम घूमके गंदगी फैलते है, जिससे होती हैं कई बीमारियां. ऐसे में अगर आप भी कॉक्रोच मारने वाले स्प्रे और दवाइयां छिड़क कर थक गए हैं तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. आज हम आपको बताने वाले है कुछ ऐसी होम रेमेडीज के बारे में, जिन्हें अपनाने के बाद घर के आसपास भी नहीं फटकेंगे कॉक्रोच.

तेजपत्ते को मत भूलना

तेजपत्ता जितना स्वाद खाने में लाता है उतना उपयोगी कई और चीजों के लिए भी होता है. ऐसे में अगर आपके घर में भी कॉक्रोच ने आतंक मचा रखा है तो इस रेमेडी को जरूर ट्राई करें. तेजपत्ते की तेज गंध से कॉक्रोच दूर भाग जाते हैं. इसके लिए आपको तेजपत्ते को उबालकर एक स्प्रे बॉटल में भर लेना है. फिर इसको पूरे घर में स्प्रे कर देना है. कुछ ही दिनों में कॉक्रोच गायब हो जाएंगे.

चीनी और बेकिंग सोडा का कॉम्बिनेशन

कॉक्रोच को दूर भगाने के लिए आप चीनी और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. पहले चीनी और बेकिंग सोडा को मिलाकर इनका पाउडर तैयार कर लें. फिर इस पाउडर को उन जगहों पर रख दें जहां से दबेपाव कॉक्रोच घुस आते हैं. ये कॉम्बिनेशन ऐसा कमल दिखाएगा कि कॉक्रोच हमेशा के लिए भाग जाएंगे.

फिनायल/ विनेगर दिखाएगा कमाल

घर में चुपके से घुसने वाले ये कॉक्रोच अक्सर नालियों से निकलते हैं. नालियों की गंदगी में रहने वाले ये कॉक्रोच हमारे घर को भी गंदा कर देते हैं. ऐसे में आप घर में मौजूद नालियों में थोड़ा फिनायल या विनेगर डाल दें तो इससे कॉक्रोच वही मर जाएंगे या एक बार में बाहर निकल आएंगे.

नीम का तेल या स्प्रे

नीम सेहत के लिए बेहद लाभकारी होता है और इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं. ऐसे में उन ठिकानों पर ये नीम का तेल या नीम की पत्तियां डाल दें. इससे धीरे धीरे सारे कॉक्रोच मर जाएंगे और दुबारा दिखाई नहीं देंगे.

तो अगली बार जब भी घर में कॉक्रोच दिखाई दें तो इन टिप्स को अपनाना न भूलें.

