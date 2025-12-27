फर्नीचर में दीमक लग जाए, तो इन आसान तरीकों से हटाएं

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीफर्नीचर में दीमक लग जाए, तो इन आसान तरीकों से हटाएं

Termites Removing Tips: लकड़ी के फर्नीचर में दीमक दिखे तो उसे नजरअंदाज न करें. कुछ आसान और सही उपाय अपनाकर आप नुकसान बढ़ने से पहले ही फर्नीचर को सेफ रख सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 27 Dec 2025 06:03 PM (IST)
Preferred Sources

Termites Removing Tips: सर्दियों के मौसम में फर्नीचर में दीमक लगना एक आम लेकिन बहुत परेशान करने वाली समस्या बन जाती है. खासकर पुराने या लकड़ी के फर्नीचर में दीमक आसानी से फैल जाती है और फर्नीचर की सतह को कमजोर कर देती है. दीमक न केवल लकड़ी को नुकसान पहुंचाती है बल्कि घर में अजीब गंध फैलाती है और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक माहौल बनाती है. अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. 

लेकिन समय रहते इसे हटाना बेहद जरूरी है. सही उपाय अपनाने से न केवल फर्नीचर को बचाया जा सकता है. बल्कि घर में साफ-सुथरा और आरामदायक माहौल भी बना रहता है. आज हम आपको बताएंगे कुछ आसान और असरदार घरेलू टिप्स. जिससे आप पलंग और लकड़ी के फर्नीचर से दीमक को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं और फर्नीचर की लाइफ बढ़ा सकते हैं.

ऐसे करें फर्नीचर की सफाई

फर्नीचर से दीमक हटाने के लिए आपको पहले उसे साफ कर लेना चाहिए. इसके लिए कमरे के बीच में खींचकर अच्छे से हिलाना और झाड़ू या वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करके सतह और दरारों में मौजूद दीमक और उनके अंडों को निकालना जरूरी है. यह इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर अंडे रह जाएं तो दीमक जल्दी फिर से फैल सकती है. इसके बाद फर्नीचर को धूप में 4–5 घंटे के लिए रखना बहुत फायदेमंद होता है. 

सूरज की गर्मी दीमक को मारती है और लकड़ी में जमा नमी को भी कम करती है. फर्नीचर को अलग-अलग दिशाओं से पलटते हुए धूप में रखने से लकड़ी के सभी हिस्सों तक गर्मी पहुंचती है और दीमक पूरी तरह से खत्म हो जाती है. यह तरीका बेहद आसान, नैचुरल और इफेक्टिव है. जिससे फर्नीचर लंबे समय तक सेफ रहता है.

घरेलू और केमिकल उपायों से दीमक हटाएं

नीम का पाउडर और हल्दी नैचुरल कीट भगाने वाले एजेंट हैं और इन्हें फर्नीचर की सतह पर हल्का छिड़काव करने से दीमक भाग जाती है. नीम की खुशबू भी नैचुरलीकीटों और दीमक को दूर रखती है. अगर दीमक ज्यादा फैल गई हो. तो बाजार में मिलने वाले कीटाणुनाशक स्प्रे का इस्तेमाल करें. इसे लकड़ी की सतह पर अच्छे से छिड़कें और कुछ घंटे सूखने दें. 

इसके अलावा कमरे में अच्छी वेंटिलेशन बनाए रखना और फर्नीचर के पास पानी या नम जगहें न रखना बहुत जरूरी है. ड्राई और हवादार वातावरण दीमक को रोकने का सबसे असरदार तरीका है. इन उपायों को अपनाकर आप फर्नीचर को सुरक्षित रख सकते हैं. घर को साफ-सुथरा बना सकते हैं और दीमक से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं.

Published at : 27 Dec 2025 06:01 PM (IST)
इंडिया
Rule Change: आधार से कार की कीमतों तक, 1 जनवरी 2026 से होंगे कई बड़े बदलाव, जानें आप पर क्या होगा असर
दिल्ली NCR
15 घंटे किया काम, 763 रुपये कमाई, वायरल डिलीवरी बॉय को घर बुलाकर राघव चड्ढा ने करवाया लंच
विश्व
रूसी डिप्लोमेट ने अमेरिका को दिए सीक्रेट, रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद मॉस्को ने सुनाई ये सजा
क्रिकेट
Watch: OUT या नॉट आउट, तीसरे अंपायर के फैसले पर जमकर हुआ बवाल; वीडियो देख आप खुद तय कीजिए
इंडिया
