Delhi News: पहाड़गंज जाने वाले सावधान, चेल्म्सफोर्ड रोड पर मिलेगा जाम, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

Delhi News: पहाड़गंज जाने वाले सावधान, चेल्म्सफोर्ड रोड पर मिलेगा जाम, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

Delhi Traffic Advisory: 5 मार्च तक NDLS रेलवे स्टेशन के सामने चेल्म्सफोर्ड रोड पर सीवर लाइन मरम्मत के कारण आंशिक यातायात प्रभावित रहेगा. मुंजिया चौक और पहाड़गंज की ओर जाने वाले मार्ग भी प्रभावित हैं.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 26 Feb 2026 03:14 PM (IST)
Preferred Sources

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने स्थित चेल्म्सफोर्ड रोड पर 26 फरवरी से 5 मार्च तक खुदाई कार्य के चलते यातायात आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा. दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर लाइन की मरम्मत के लिए यह कार्य किया जाएगा, जिसके कारण यात्रियों और स्थानीय लोगों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाकर चलने की सलाह दी गई है.

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा चेल्म्सफोर्ड रोड पर बसी हुई सीवर लाइन के पुनर्स्थापन के लिए खुदाई और उत्खनन कार्य किया जाएगा. यह कार्य नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने, पहाड़गंज क्षेत्र में निर्धारित तिथियों के बीच चलेगा. अधिकारियों के अनुसार इस दौरान सड़क के कुछ हिस्सों पर यातायात आंशिक रूप से प्रतिबंधित रहेगा.

इन मार्गों पर रहेगा ट्रैफिक का असर

खुदाई कार्य के कारण चेल्म्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने का हिस्सा विशेष रूप से प्रभावित रहेगा. इसके अलावा मुंजिया चौक क्षेत्र और पहाड़गंज की ओर जाने वाली कनेक्टिंग सड़कों पर भी यातायात दबाव बढ़ सकता है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे इन मार्गों से गुजरने से पहले वैकल्पिक रास्तों की जानकारी जरूर ले लें.

रेलवे यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रेलवे यात्रियों को अपनी यात्रा पहले से योजना बनाकर करने और अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलने की सलाह दी है. स्टेशन तक पहुंचने में सामान्य दिनों की तुलना में अधिक समय लग सकता है. खासकर पीक ऑवर्स में यातायात का दबाव ज्यादा रहने की संभावना है.

डायवर्जन मार्गों पर वाहन खड़ा करने से बचें

ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि डायवर्जन मार्गों पर वाहन पार्क न करें ताकि यातायात सुचारु बना रहे. मौके पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. नियमों की अनदेखी करने पर कार्रवाई की जा सकती है.

यात्रियों और वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें. प्रमुख चौक-चौराहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के दिशा-निर्देशों और ट्रैफिक नियमों का पालन करने से असुविधा को कम किया जा सकता है.

रियल टाइम अपडेट के लिए इन माध्यमों का करें उपयोग

यातायात से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट traffic.delhipolice.gov.in पर विजिट कर सकते हैं. इसके अलावा फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपडेट उपलब्ध रहेंगे. जरूरत पड़ने पर व्हाट्सएप नंबर 8750871493 और हेल्पलाइन नंबर 1095 या 011-25844444 पर संपर्क किया जा सकता है.

Published at : 26 Feb 2026 03:14 PM (IST)
