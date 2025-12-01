फ्लाइट में सफर से पहले जान लें ये 5 अहम बातें, वरना बाद में हो सकती है परेशानी

Flight Travelling Tips: देश में रोजाना लाखों लोग फ्लाइट से सफर करते हैं. लेकिन फ्लाइट का सफर जितना आसान दिखता है. उसके लिए उतनी ही सावधानियां बरतनी पड़ती हैं. टिकट बुक करने से लेकर फ्लाइट की सीट पर बैठने तक के लिए नियम बनाए गए हैं. कई बार लोग अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं जिनका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है. कई लोग फ्लाइट के अंदर कैसेे रहना होता है यह नहीं जानते हैं.

नतीजा यह होता है कि सफर शुरू होने से पहले ही मूड खराब होने लगता है. लेकिन बात यह है कि इन परेशानियों से बचना मुश्किल नहीं है. सफर से पहले कुछ अहम बातें अगर आप समझ जाएं तो पूरी फ्लाइट आराम से गुजरती है. चलिए बताते हैं किन बातों का रखना है आपको ध्यान.

टिकट और चेक-इन में होने वाली गलतियां

टिकट बुक करते वक्त नाम, डेट ऑफ बर्थ और आईडी डिटेल्स में छोटी सी भी गलती आगे चलकर बड़ी दिक्कत बन जाती है. कई लोग एयरपोर्ट पहुंचकर ही पता लगाते हैं कि उनका वेब चेक-इन नहीं हुआ या सीट अलॉटमेंट छूट गया. यहां से भागदौड़ बढ़ती है और समय भी निकल जाता है. सफर से एक दिन पहले टिकट, पीएनआर और वेब चेक-इन स्टेटस जरूर देख लें. इससे आखिरी मिनट की परेशानी बचती है.

हैंड बैगेज और चेक-इन लगेज का सही नियम

कई यात्री वजन और साइज़ के नियम को हल्के में ले लेते हैं और एयरपोर्ट पर पहुंचते ही एक्सट्रा रुपये चुकाने पड़ते हैं. एयरलाइन हर बैग के लिए अलग लिमिट तय करती है. इसलिए यात्रा से पहले वेबसाइट पर देखकर बैग पैक करें. हैंड बैगेज में लिक्विड की मात्रा तय होती है. तो उसे छोटे पैक में रखें.

सिक्योरिटी चेक में क्या रखें ध्यान?

सिक्योरिटी लेन में सबसे ज्यादा समय उन्हीं यात्रियों का जाता है जो लैपटॉप, चार्जर, बेल्ट या जैकेट समय पर ट्रे में नहीं रखते. इससे लाइन रुकती है और खुद भी परेशान होते हैं. एयरपोर्ट में कदम रखते ही फोन, वॉलेट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और लैपटॉप को ऐसे रखें कि एक बार में निकाल सकें. पानी की बोतल पहले ही खाली कर दें.

बोर्डिंग से ठीक पहले की जरूरी बातें

कई लोग बोर्डिंग कॉल को हल्के में लेते हैं और उसी समय खाने, मोबाइल चार्ज या वॉशरूम जाने निकल जाते हैं. इससे आखिरी मिनट में भाग-दौड़ होती है या कभी-कभी गेट बंद भी हो जाता है. अपनी फ्लाइट के गेट नंबर और बोर्डिंग टाइम का अलर्ट बनाकर रखें. एयरपोर्ट पर गेट अक्सर बदलते हैं इसलिए स्क्रीन पर नजर रखें.

फ्लाइट के अंदर कैसे रखें खुद को तैयार?

फ्लाइट में तापमान कभी ठंडा तो कभी सामान्य रहता है, इसलिए हल्की जैकेट साथ रखें. लंबे सफर में पानी पीते रहना जरूरी है वरना शरीर थकान महसूस करता है. टेकऑफ और लैंडिंग के वक्त सीट बेल्ट बांधे रखें और क्रू की बातों पर ध्यान दें. अगर आपको मोशन सिकनेस होती है तो विंडो वाली सीट बेहतर रहती है. थोड़ी सी तैयारी सफर को काफी आरामदायक बना देती है.

