हिंदी न्यूज़यूटिलिटीRation Card Scam: छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे ज्यादा फर्जी राशन कार्ड, आंकड़ा देखकर आंखों पर नहीं होगा यकीन

Ration Card Scam: छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे ज्यादा फर्जी राशन कार्ड, आंकड़ा देखकर आंखों पर नहीं होगा यकीन

Ration Card Scam: जांच में सामने आया कि‍ रायपुर फर्जी राशन कार्ड के मामले में सबसे आगे है. यहां 19,574 फर्जी सदस्य पाए गए हैं. रायपुर के बाद दूसरे नंबर पर दुर्ग है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 06 Oct 2025 01:13 PM (IST)
Preferred Sources

Ration Card Scam: छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. जांच में खुलासा हुआ है कि हजारों लोगों ने डुप्लीकेट आधार कार्ड, मृत व्यक्तियों के नाम और फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल कर राशन कार्ड में सदस्य जोड़ रखे थे. वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत हुई जांच में अब तक 1 लाख 93 हजार से ज्यादा फर्जी सदस्यों के नाम काटे जा चुके हैं, जबकि 46 लाख से ज्यादा सदस्य संदिग्ध सूची में है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे ज्यादा फर्जी राशन कार्ड बने हुए हैं. 

राजधानी में सबसे ज्यादा फर्जी राशन कार्ड सदस्य 

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत हुई जांच में सामने आया है कि‍ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर फर्जी राशन कार्ड में सबसे आगे हैं. रायपुर में 19,574 फर्जी सदस्य पाए गए हैं. वहीं रायपुर के बाद दूसरे नंबर पर दुर्ग है, जहां 18,112 नाम राशन कार्ड में नाम गलत पाए गए हैं. इसके बाद जांजगीर-चंपा है, जहां 17,529 फर्जी सदस्य पाए गए हैं. वहीं राजनांदगांव में 17,327 और कोरबा में 16,064 राशन कार्ड में गड़बड़ियां मिली है.  इसके अलावा सरगुजा में 15,612, बलौदाबाजार में 13,833, महासमुंद में 13,308, धमतरी में 10,937 और कवर्धा में 9,987 फर्जी राशन कार्ड धारक पाए गए है.  ‌

ऐसे पकड़ा गया फर्जीवाड़ा 

दरअसल, खाद्य विभाग ने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन अभियान शुरू किया है. जिन परिवारों का ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ था, खासतौर पर उनका सत्यापन कराया गया था. ज‍िसके बाद इनमें कई ऐसे मामले सामने आए, जहां मृत व्यक्तियों के नाम डुप्लीकेट आधार कार्ड या नकली दस्तावेजों के जरिए राशन कार्ड में सदस्य जोड़े गए थे. इसके अलावा इस फर्जीवाड़े में कुछ ऐसे भी लोग मिले जो राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में बस गए हैं, लेकिन उनके नाम से अब भी राशन उठाया जा रहा था. वहीं खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार अभी करीब 53,000 संदिग्ध सदस्यों की जांच बाकी है. इनमें मृतक, पलायन कर चुके लोग और फर्जी दस्तावेजों से जुड़े सदस्य शामिल है. जांच पूरी हो जाने के बाद उनके भी नाम राशन कार्ड से हटा दिए जाएंगे. 

अब आय और जमीन के आधार पर होगी छंटनी 

छत्तीसगढ़ में फर्जी राशन कार्ड को लेकर अब विभाग उन परिवारों के नाम भी काटने जा रहा है, जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपये से ज्यादा है. वहीं जो इनकम टैक्स देते हैं या जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है. छत्तीसगढ़ के खाद्य नियंत्रक विभाग के अनुसार रायपुर में पहले ही 19,000 से ज्यादा फर्जी सदस्य हटाए जा चुके हैं, जबकि 9,000 से ज्यादा नामों की जांच अंतिम चरण में है. इसके बाद बाकी जिलों में भी अपात्र परिवारों की छंटनी की जाएगी. वहीं इस जांच को लेकर सरकार का कहना है कि इस अभियान का मकसद सस्ता राशन सिर्फ असली गरीब परिवारों को ही द‍िलवाना है. 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 06 Oct 2025 01:13 PM (IST)
Ration Card Scam Ration Card Verification Chhattisgarh Ration Card Fake Ration Cards
