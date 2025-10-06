हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजपरमाणु बम बनाने के लिए किन-किन चीजों की होती है जरूरत, कोई देश कैसे बनाता है यह बम?

परमाणु बम बनाने के लिए किन-किन चीजों की होती है जरूरत, कोई देश कैसे बनाता है यह बम?

Things Needed For Nuclear Bombs: परमाणु हथियार सिर्फ एक तकनीकी उपकरण नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति, नीति और मानवता के लिए बड़ा खतरा भी हैं. आइए जानें कि इसे किन चीजों से बनाते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 06 Oct 2025 10:05 AM (IST)
Preferred Sources

परमाणु हथियार यह शब्द सुनते ही एक भयानक तस्वीर जहन में उभर आती है. भले ही इतिहास में केवल एक-दो बार इस हथियार का इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन इसकी मौजूदगी ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा की दिशा तय करने वाली एक बड़ी शक्ति बन चुकी है. आइए सरल भाषा में समझें कि परमाणु बम क्या है, यह कैसे काम करता है, और इसे बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है.

कैसे बनता है परमाणु बम?

परमाणु बम एक ऐसा हथियार है जो अत्यधिक ऊर्जा नाभिकीय प्रक्रियाओं से रिलीज करके बड़ा विनाश करता है. वैज्ञानिक भाषा में इसके दो प्रकार होते हैं, एक में नाभिकीय विखंडन (फिशन) की प्रक्रिया प्रमुख होती है और दूसरे में नाभिकीय संलयन (फ्यूजन) शामिल होता है. सरल शब्दों में कहें तो इन प्रक्रियाओं में परमाणु के अंदर होने वाली प्रतिक्रियाएं अचानक और नियंत्रित तरीके से बहुत अधिक ऊर्जा छोड़ देती हैं, जिससे एक विशाल धमाका, तेज ऊष्मा और रेडियोधर्मिता पैदा होती है.

किसी भी परमाणु बम बनाने में आमतौर पर यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसी चीजें लगती हैं. खासतौर से यूरेनियम-233 और प्लूटोनियम-239 के नाभिकों के विखंडन से ही भारी ऊर्जा निकलती है. यू-233 और प्लूटो-239, इन इजोटोप्स के नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया बम की ऊर्जा का स्रोत होती है.

किस काम के लिए हो परमाणु बमों का इस्तेमाल

किसी भी देश के लिए परमाणु क्षमता हासिल करना केवल तकनीकी नहीं, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक निर्णय भी होता है. कई देशों ने इसे सुरक्षा-चिंता, क्षेत्रीय सामरिक संतुलन या राजनैतिक प्रतिष्ठा के कारण अपनाया है. वहीं दूसरी तरफ, परमाणु हथियारों के विनाशकारी मानवीय और पर्यावरणीय परिणामों को देखते हुए वैश्विक स्तर पर उनका प्रसार रोकने के कई प्रयास भी चले आ रहे हैं. 

NPT यानि नॉन‑प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, IAEA जैसी संस्थाएं और विभिन्न द्विपक्षीय-बहुपक्षीय समझौते इस दिशा में काम करते हैं. इनके जरिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश होती है कि नाभिकीय तकनीक केवल शांतिपूर्ण उपयोग के लिए रहे, जैसे कि बिजली, चिकित्सा या शोध के काम के लिए.

परमाणु हथियारों का प्रभाव

परमाणु हथियारों के प्रभाव बहुत व्यापक और लम्बे समय तक रहने वाले होते हैं, तत्काल धमाका, आग और गर्मी के साथ-साथ रेडियोधर्मिता से होने वाले दीर्घकालिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय नुकसान बड़े प्रभाव होते हैं. भ्रूण-विकास पर प्रभाव, कैंसर का जोखिम, कृषि भूमि का दूषित होना और सामाजिक‑आर्थिक विनाश ऐसे कुछ स्वरूप हैं, जिनसे प्रभावित क्षेत्र दशकों तक उबर नहीं पाता. यही कारण है कि मानवीय कारणों से भी इनके नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर जोर दिया जाता है.

यह भी पढ़ें: Uttar Pradesh History: कैसे किया था ब्रिटिश ने उत्तर प्रदेश पर अपना अधिकार, जानें भारत के इस राज्य का पूरा इतिहास

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 06 Oct 2025 10:05 AM (IST)
Tags :
Nuclear Weapons Nuclear Fission Nuclear Bombs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, मोहम्मद यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
PAK के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
इंडिया
'अगर राहुल गांधी मुसलमान होते तो...', जेल से रिहाई के बाद ये क्या बोल गए आजम खान?
'अगर राहुल गांधी मुसलमान होते तो...', जेल से रिहाई के बाद ये क्या बोल गए आजम खान?
स्पोर्ट्स
ENG vs AUS Lord Test: 4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
Advertisement

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, मोहम्मद यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
PAK के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
इंडिया
'अगर राहुल गांधी मुसलमान होते तो...', जेल से रिहाई के बाद ये क्या बोल गए आजम खान?
'अगर राहुल गांधी मुसलमान होते तो...', जेल से रिहाई के बाद ये क्या बोल गए आजम खान?
स्पोर्ट्स
ENG vs AUS Lord Test: 4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
ओटीटी
OTT Releases This Week: इस हफ्ते OTT पर गदर काटेंगे दर्शक, 'वॉर 2' से 'कुरुक्षेत्र' तक ये फिल्में-सीरीज होंगी रिलीज
इस हफ्ते OTT पर गदर मचेगा, 'वॉर 2' से 'कुरुक्षेत्र' तक ये फिल्में-सीरीज होंगी रिलीज
हेल्थ
TB Testing Kit: अब देसी किट से कम खर्च में होगी टीबी की जांच, ICMR ने दी मंजूरी
अब देसी किट से कम खर्च में होगी टीबी की जांच, ICMR ने दी मंजूरी
लाइफस्टाइल
Karwa Chauth physical relation: क्या करवाचौथ पर बना सकते हैं शारीरिक संबंध? 99 पर्सेंट लोग करते हैं यह गलती
क्या करवाचौथ पर बना सकते हैं शारीरिक संबंध? 99 पर्सेंट लोग करते हैं यह गलती
जनरल नॉलेज
फिंगरप्रिंट से सबसे पहले किसने पकड़ा था गुनहगार, कैसे ईजाद हुई थी यह तकनीक?
फिंगरप्रिंट से सबसे पहले किसने पकड़ा था गुनहगार, कैसे ईजाद हुई थी यह तकनीक?
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget