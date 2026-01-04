सिर्फ 6 महीने में बैंकों में जमा हुए 34 लाख के नकली नोट, कैश लेते वक्त क्या-क्या करें चेक?

भारत में नकली नोटों का नेक्सस लगातार फैलता जा रहा है, जो देश की बैंकिंग सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है. नकली नोटों का यह नेटवर्क सीधे तौर पर भारत के बैंकों को निशाना बना रहा है. हाल ही में दिल्ली पुलिस ने कई बैंकों की शिकायत पर एक केस दर्ज किया है, जो काफी चौंकाने वाला है. इस मामले में 18 सरकारी और प्राइवेट बैंक शामिल हैं. बैंकों का कहना है कि उनके यहां करीब 11 हजार नकली करेंसी नोट जमा किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 34 लाख रुपये है. यह अपने आप में एक गंभीर और हैरान करने वाली बात है कि देश के बैंकों में इतने नकली नोट कैसे जमा हो पा रहे हैं.

दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया मामला

दरअसल, देश की राजधानी दिल्ली के करीब 18 सरकारी और गैर-सरकारी बैंकों ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के अनुसार, साल 2025 में सिर्फ छह महीनों के भीतर करीब 11,000 नकली करेंसी नोट बैंकों में जमा किए गए. इन नकली नोटों की कुल वैल्यू लगभग 34 लाख रुपये बताई गई है. ये जाली नोट बैंकों के काउंटर पर लोगों या संगठित गिरोहों द्वारा जमा किए गए. अकेले प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की शाखाओं में ही करीब 4,000 नकली नोट जमा पाए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 16 लाख रुपये है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की गाइडलाइंस के तहत दिल्ली पुलिस ने BNS की धारा 180 के तहत मामला दर्ज कर इन नोटों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है.

नकली नोटों से कैसे बचें?

अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई फ्रॉड न कर पाए, तो नकली नोटों की पहचान के लिए कुछ जरूरी तरीकों को जानना बहुत जरूरी है. इन तरीकों से आप आसानी से असली और नकली नोटों की पहचान कर सकते हैं.

नोट में जो खाली या सफेद जगह होती है, उसकी जांच जरूर करें. नोट को रोशनी की तरफ ले जाकर देखें. अगर उसमें गांधी जी की फोटो और नोट की संख्या का साफ वाटरमार्क दिखाई देता है, तो नोट असली होता है.

नोट लेते समय उसकी सुरक्षा धागे की जांच जरूर करें. यह एक सीधी काली लाइन की तरह दिखाई देता है, जिस पर ‘भारत’ और ‘RBI’ लिखा होता है.

नोट लेते समय उसके कागज की क्वालिटी पर ध्यान दें. भारतीय करेंसी नोट का कागज अलग तरह का होता है. जब आप उसे हाथ में पकड़ते हैं, तो उसमें एक खास तरह की मजबूती और क्रिस्पनेस महसूस होती है.

₹100, ₹200, ₹500 के नोटों पर छपी संख्या खास स्याही से लिखी होती है. जब नोट को सीधा देखकर देखते हैं, तो यह संख्या हरे रंग की दिखाई देती है और जब नोट को थोड़ा झुकाया जाता है, तो वही संख्या नीले रंग में बदल जाती है.

