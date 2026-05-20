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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSafety Equipment: गर्मी के मौसम में घर में जरूर रखें आग बुझाने वाले ये जरूरी सामान, मुसीबत पड़ने पर यही आएंगे काम

Safety Equipment: गर्मी के मौसम में घर में जरूर रखें आग बुझाने वाले ये जरूरी सामान, मुसीबत पड़ने पर यही आएंगे काम

Fire Safety Items: गर्मी के मौसम में अगर आपके घरों में आग बुझाने के जरूरी उपकरण नहीं हैं तो आप किसी बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं. आज ही अपने घरों में इन जरूरी सामनों को रखना शुरू कर दें.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 20 May 2026 08:50 PM (IST)
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Essential Fire Extinguishers: पूरे उत्तर भारत में चिलचिलाती गर्मी का कहर लगातार जारी है. जहां, भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. ऐसे में गर्मी के मौसम में आगजनी की घटनाएं भी तेजी से सामने आती हैं. तो वहीं, आपातकालीन समय में आपके घर में आग बुझाने वाले कुछ जरूरी सामानों का होना बेहद ही जरूरी है ताकि मुसीबत पड़ने पर सही समय पर आग पर काबू पाया जा सके.

घर के लिए बेहद जरूरी फायर सेफ्टी आइटम्स

अगर आप भी गर्मी के मौसम में अपने घर को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आज ही अपने घर में ये जरूरी फायर सेफ्टी आइटम्स को रखना शुरू कर दें ताकि किसी भी तरह के अनहोनी से आप और आपका परिवार बाहर निकल सके.

1. फायर एक्सटिंग्विशर

हर घर में एक छोटा फायर एक्सटिंग्विशर होना बेहद ही जरूरी है. ये किचन, एसी या शॉर्ट सर्किट से लगने वाली शुरुआती आग पर जल्दी से काबू पाने में बेहद ही मदद करता है. तो वहीं, कुछ जानकारों का कहना है कि घरों के लिए एबीसी प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर सबसे ज्यादा बेहतरीन होते हैं. क्योंकि, ये बिजली या फिर तेल से लगी आग पर कुछ ही मिनट में आसानी से काबू पा सकते हैं.

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2. फायर ब्लैंकेट

आपमें से कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि फायर ब्लैंकेट एक तरह से सुरक्षा कवच की तरह काम करता है. जो खास रूप से किचन में खाना बनाते समय तेल या गैस सिलेंडर के आसपास लगी छोटी आग पर तुरंत काबू पाने की क्षमता रखता है.

3. स्मोक अलार्म

आपमें से कई लोगों ने स्मोक अलार्म के बारे में तो जरूर सुना होगा. ये ज्यादातर ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, ऊंची ईमारतों समेत हर जगह पर लगाया जाता है. यह उपकरण धुआं उठते ही तेज अलार्म बजाकर लोगों को इस बात की जानकारी देता है कि कहां पर आग लगी है. यह खासकर रात के समय सोते हुए लोगों की जान बचाने में सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकता है. 

4. रेत और पानी की बाल्टी

पानी की बाल्टी का तो कई लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, लेकिन रेत का शायद ही. पारंपरिक होने के बाद भी यह तरीका सबसे ज्यादा बेहतरीन माना जाता है. जहां, घर के एक कोने में रेत और पानी से भरी बाल्टी को हमेशा तैयार रखना चाहिए. इस बात का ध्यान रखें कि बिजली या तेल से लगी आग पर कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ रेत का ही इस्तेमाल करना चाहिए. 

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आगजनी की घटनाओं पर करें काम 

इतना ही नहीं, उपकरणों को रखने के साथ-साथ यह भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम आग लगने के कारणों को ही खत्म करने के बारे में एक योजना तैयार करें. गर्मियों में एसी, फ्रिज और कूलर लगातार चलने से बिजली के तारों पर सबसे ज्यादा लोड पड़ता है.  इसलिए समय-समय पर घर की वायरिंग, प्लग और एक्सटेंशन बोर्ड की जांच करवाना नहीं भूलना चाहिए. 

इसके अलावा पुराने या फिर कटे हुए तारों को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी बदल देना चाहिए. सतर्कता और सही उपकरणों की मौजूदगी आपके परिवार को हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकती है. तो आज ही बिना देर किए अपने घरों में आग बुझाने वाले ये जरूरी सामानों को रखना शुरू कर दें. 

Published at : 20 May 2026 08:50 PM (IST)
Tags :
Fire Extinguisher Utility News Fire Safety Items
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