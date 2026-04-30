EPFO ने 2025-26 में रिकॉर्ड 8.31 करोड़ क्लेम का किया निपटारा, अब पेंशन में भी बढ़ोतरी की तैयारी!

EPFO Claim Settlement: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.31 करोड़ (83.1 मिलियन) दावों का निपटारा कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है. यह पिछले वित्त वर्ष के 6.01 करोड़ या 60.1 मिलियन क्लेम सेटलमेंट के मुकाबले 38.3 परसेंट ज्यादा है. इस साल प्रोसेसिंग के समय में सुधार देखने को मिला. लगभग 98.7% क्लेम 20 दिनों के अंदर ही निपटा दिए गए.

एडवांस क्लेम के मामले में 71.1% क्लेम 3 दिनों के अंदर ऑटो मोड से प्रोसेस किए गए, जबकि 2024-25 में यह आंकड़ा 59.19% था.अप्रैल 2026 में, EPFO ​​ने 6.103 मिलियन क्लेम निपटाए. इस महीने के दौरान लगभग 74% एडवांस क्लेम ऑटोमैटिक तरीके से निपटाए गए, जिससे यह संकेत मिलता है कि सिस्टम-आधारित प्रोसेसिंग की ओर रुझान लगातार बढ़ रहा है.

न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की भी है तैयारी

श्रम और रोजगार मंत्रालय वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव की जांच कर रहा है. अभी न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है. इस न्यूनतम भुगतान को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार हर साल 950 करोड़ से ज्यादा का योगदान देती है. इस योजना के तहत लाभार्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए किसी भी बदलाव से सरकारी खर्च बढ़ जाएगा.

श्रम संघों और पेंशनभोगियों के समूहों ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 करने की मांग की है. उनका कहना है कि मौजूदा रकम से बुनियादी खर्च पूरे नहीं हो पाते. एक संसदीय समिति ने भी इसमें बदलाव की सिफ़ारिश की है, और इस पर चर्चाएं चल रही हैं.

अन्य महत्वपूर्ण बदलाव

EPFO जल्द ही ATM के जरिए पीएफ की निकासी की सुविधा शुरू करने की तैयारी है. इससे पीएफ अकाउंट में जमा पैसे तक पहुंच आसान हो जाएगी, जिससे इमरजेंसी की स्थिति में मदद मिलेगी.

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25 परसेंट के ब्याज दर को वित्त मंत्रालय की तरफ से अंतिम मंजूरी का इंतजार है.

ये भी पढ़ें:

आज दिल्ली में 8th Pay Commission की बैठक का आखिरी दिन, क्या पूरी होगी कर्मचारी यूनियनों की डिमांड?