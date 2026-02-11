हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPFO लॉन्च करने जा रहा नया ऐप, जानिए इसमें मिलेंगी क्या-क्या सुविधाएं?

EPFO लॉन्च करने जा रहा नया ऐप, जानिए इसमें मिलेंगी क्या-क्या सुविधाएं?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मार्च-अप्रैल 2026 में एक नया डेडीकेटेड मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है. जिसके जरिए यूपीआई के माध्यम से सीधे बैंक खाते में पीएफ का पैसा ट्रांसफर किया जा सकेगा.

By : कविता गाडरी | Updated at : 11 Feb 2026 07:03 AM (IST)
Preferred Sources

ईपीएफओ से जुड़े करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. अब अपने ही पीएफ का पैसा निकालने के लिए न तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा और न ही लंबी कागजी कार्रवाई से गुजरना होगा. दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मार्च-अप्रैल 2026 में एक नया डेडीकेटेड मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है. जिसके जरिए यूपीआई के माध्यम से सीधे बैंक खाते में पीएफ का पैसा ट्रांसफर किया जा सकेगा. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि ईपीएफओ नया ऐप तो लॉन्च कर रहा है लेकिन इसमें क्या-क्या सुविधाएं मिलेगी.

उमंग से अलग होगा नया ईपीएफओ ऐप

अधिकारियों के अनुसार यह नया ऐप मौजूद उमंग ऐप से अलग होगा. इसे सीधे सब्सक्राइबर के बैंक अकाउंट से लिंक किया जाएगा और यह भीम समेत अन्य यूपीआई ऐप्स के साथ काम करेगा. इसका मकसद पीएफ निकासी को पूरी तरह बैंकिंग लेवल की सुविधा देना है. वहीं नए सिस्टम के तहत ईपीएफओ अकाउंट से पैसा सीधे सब्सक्राइबर के लिंक्ड बैंक का अकाउंट में ट्रांसफर होगा. इसके बाद मेंबर यूपीआई पिन डालकर तुरंत पैसा निकाल सकेंगे. फिलहाल यह सुविधा उपलब्ध नहीं है और पीएफ निकालने के लिए यूएएन पोर्टल या उमंग ऐप से क्लेम करना पड़ता है जिसमें समय लगता है.

ट्रायल मोड में है सिस्टम

ईपीएफओ ने इस नई सुविधा का ट्रायल शुरू कर दिया है. अभी करीब 100 डमी अकाउंट्स पर टेस्टिंग की जा रही है, ताकि तकनीकी खामियों को समय रहते दूर किया जा सके. वहीं अधिकारियों का कहना है की टेस्टिंग पूरी होने के बाद ऐप को मार्च के अंत तक रोल आउट किया जा सकता है.

कितना पीएफ निकाला जा सकेगा?

नियमों के अनुसार मेंबर्स अपने इपीएफ बैलेंस का अधिकतम 75 प्रतिशत हिस्सा निकाल सकेंगे. बाकी 25 प्रतिशत राशि खाते में रखना अनिवार्य होगा, ताकि रिटायरमेंट फंड सुरक्षित रहे. वहीं नौकरी छूटने की स्थिति में यही नियम लागू होंगे. इसके अलावा बचें हुए 25 प्रतिशत पीएफ को तय समय के बाद ही निकाला जा सकेगा

नए ऐप में मिलेगी यह खास सुविधाएं

  • यूपीआई के जरिए तुरंत पीएफ निकासी
  • एलिजिबल बैलेंस और मिनिमम बैलेंस की अलग-अलग जानकारी
  • रियल टाइम क्लेम स्टेटस
  • 5 लाख तक ऑटो सेटलमेंट सुविधा
  • डिजिटल केवाईसी और सेल्फ करेक्शन फीचर
  • पासबुक और बैलेंस चेक जैसी सेवाएं
  • एआई आधारित मल्टीलिंगुअल सपोर्ट

ईपीएफओ 3.0 की दिशा में बड़ा कदम

यह नया ऐप ईपीएफओ 3.0 अपग्रेड का हिस्सा है.  जिसके तहत डिजिटल क्लेम, फास्ट वेरीफिकेशन और आसान सर्विसेज पर जोर दिया जा रहा है. ईपीएफओ का कुल कॉपर करीब 26 लाख करोड़ रुपये का है और इससे जुड़े करीब 30 करोड़ सब्सक्राइबर है. जिनमें से लगभग 7.5 करोड़ एक्टिव मेंबर्स है. इसके अलावा माना जा रहा है कि नई यूपीआई सुविधा के बाद बीमारी, शादी, शिक्षा या किसी आपात स्थिति में पीएफ का पैसा निकालना बहुत आसान और तेज हो जाएगा.

ये भी पढ़ें-PF अकाउंट से निकालना है पैसा लेकिन भूल गए UAN नंबर, 2 मिनट में ऐसे कर सकते हैं रिकवर

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 11 Feb 2026 07:03 AM (IST)
Tags :
EPFO New App EPFO App Launch 2026 PF Withdrawal Via UPI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर फेंक दिया', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ने संसद में रोया रोना
'US ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर फेंका', PAK के रक्षामंत्री ने संसद में रोया रोना
दिल्ली NCR
दिल्ली: 'लखपति बिटिया' योजना की शुरुआत, मिलेंगे 56 हजार रुपये, ग्रेजुएशन के बाद बड़ा तोहफा देगी सरकार
दिल्ली: 'लखपति बिटिया' योजना की शुरुआत, मिलेंगे 56 हजार रुपये, ग्रेजुएशन के बाद बड़ा तोहफा देगी सरकार
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में क्विंटन डी कॉक ने की एमएस धोनी के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, इतिहास रचने से एक कदम दूर
टी20 वर्ल्ड कप में क्विंटन डी कॉक ने की एमएस धोनी के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, इतिहास रचने से एक कदम दूर
इंडिया
PM मोदी से फैमिली के साथ मिले सचिन तेंदुलकर, बेटे अर्जुन की शादी का दिया न्योता, शेयर कीं PHOTOS
PM मोदी से फैमिली के साथ मिले सचिन तेंदुलकर, बेटे अर्जुन की शादी का दिया न्योता, शेयर कीं PHOTOS
Advertisement

वीडियोज

Sansani:बैंक कांड का 'पूरा सच' ! | Crime News
Delhi News: रोहिणी में खुले नाले में गिरकर युवक की मौत, 2 घंटे बाद मिला शव | Rohini
Delhi News: रोहिणी में खुले नाले में गिरकर युवक की मौत, 2 घंटे बाद मिला शव | Rohini News
Janhit with Chitra Tripathi: संसद कांड की नई 'पिक्चर' रिलीज हुई ! | Rahul Gandhi
Janhit with Chitra Tripathi: संसद कांड की नई 'पिक्चर' रिलीज हुई ! | Rahul Gandhi | OM Birla
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर फेंक दिया', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ने संसद में रोया रोना
'US ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर फेंका', PAK के रक्षामंत्री ने संसद में रोया रोना
दिल्ली NCR
दिल्ली: 'लखपति बिटिया' योजना की शुरुआत, मिलेंगे 56 हजार रुपये, ग्रेजुएशन के बाद बड़ा तोहफा देगी सरकार
दिल्ली: 'लखपति बिटिया' योजना की शुरुआत, मिलेंगे 56 हजार रुपये, ग्रेजुएशन के बाद बड़ा तोहफा देगी सरकार
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में क्विंटन डी कॉक ने की एमएस धोनी के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, इतिहास रचने से एक कदम दूर
टी20 वर्ल्ड कप में क्विंटन डी कॉक ने की एमएस धोनी के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, इतिहास रचने से एक कदम दूर
इंडिया
PM मोदी से फैमिली के साथ मिले सचिन तेंदुलकर, बेटे अर्जुन की शादी का दिया न्योता, शेयर कीं PHOTOS
PM मोदी से फैमिली के साथ मिले सचिन तेंदुलकर, बेटे अर्जुन की शादी का दिया न्योता, शेयर कीं PHOTOS
बॉलीवुड
राजपाल यादव के घर खा-पीकर स्टार बने नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी-दिब्येंदु जैसे एक्टर्स, मुसीबत में लापता हैं करीबी दोस्त
राजपाल यादव के घर खा-पीकर स्टार बने नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी-दिब्येंदु जैसे एक्टर्स, मुसीबत में लापता हैं करीबी दोस्त
शिक्षा
Astronaut कैसे बनें? जानिए पढ़ाई, कोर्स, सैलरी और ISRO-NASA का पूरा रास्ता
Astronaut कैसे बनें? जानिए पढ़ाई, कोर्स, सैलरी और ISRO-NASA का पूरा रास्ता
ट्रेंडिंग
“बच्चों को पालो नहीं, मजबूत बनाओ” थायरोकेयर फाउंडर डॉ ए वेलुमणि की पोस्ट से सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
“बच्चों को पालो नहीं, मजबूत बनाओ” थायरोकेयर फाउंडर डॉ ए वेलुमणि की पोस्ट से सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
यूटिलिटी
पीएफ अकाउंट में नहीं किया ये काम तो अटक जाएगा पैसा, जानें अपने काम की बात
पीएफ अकाउंट में नहीं किया ये काम तो अटक जाएगा पैसा, जानें अपने काम की बात
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget