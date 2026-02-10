PF अकाउंट से निकालना है पैसा लेकिन भूल गए UAN नंबर, 2 मिनट में ऐसे कर सकते हैं रिकवर

अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है तो आपके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन होना जरूरी है. यह 12 अंकों का नंबर आपके पीएफ अकाउंट की पहचान होता है, लेकिन कई बार नौकरी बदलने, लंबे समय तक लॉगिन न करने या जानकारी सही न रखने की वजह से लोग अपना यूएएन नंबर भूल जाते हैं. ऐसे में जब पीएफ बैलेंस चेक करना हो या पैसा निकालना हो तो परेशानी बढ़ जाती है. हालांकि इसे लेकर अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईपीएफओ ने यूएएन रिकवरी करने की आसान सुविधा दी है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आपको पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना है, लेकिन आप यूएएन नंबर भूल गए तो 2 मिनट में कैसे इसे रिकवर कर सकते हैं.

यूएएन नंबर क्यों है इतना जरूरी?

यूएएन नंबर के बिना पीएफ अकाउंट से जुड़ा कोई भी काम करना मुश्किल हो जाता है. चाहे बैलेंस देखना हो, पीएफ निकालना हो, केवाईसी अपडेट करनी हो या जॉब बदलने पर पुराने पीएफ को नए खाते से जोड़ना हो हर जगह यूएएन की जरूरत पड़ती है. यह नंबर आपके सभी पीएफ अकाउंट को एक साथ जोड़कर रखता है, जिससे आपकी रिटायरमेंट सेविंग को मैनेज करना आसान हो जाता है.

ऑनलाइन कैसे पता करें अपना यूएएन नंबर?

अगर आप अपना यूएएन नंबर भूल गए हैं तो उसे घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से रिकवर किया जा सकता है. इसके लिए आपको ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना होगा.

इसके बाद राइट साइड में दिए गए Important Links में सेक्शन में Know your UAN पर क्लिक करें.

आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालकर Request OTP पर क्लिक करें.

मोबाइल पर आए ओटीपी को डालकर Validate OTP करें.

इसके बाद अपना नाम, बर्थ डेट और आधार नंबर या पैन नंबर भरें.

सारी जानकारी सही होने पर Show My UAN पर क्लिक करें.

इस पर क्लिक करने के कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर आपका यूएएन नंबर दिख जाएगा.

एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं यूएएन

अगर इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, तो एसएमएस के जरिए भी आप अपना यूएएन नंबर पता कर सकते हैं. इसके लिए अपने मोबाइल से EPFOHO UAN ENG लिखकर 7738299899 नंबर पर भेजें. थोड़ी देर में आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर यूएएन से जुड़ी जानकारी एसएमएस के जारी आ जाएगी.

ईपीएफओ की सेवाएं हुई आसान

दरअसल बीते कुछ सालों में ईपीएफओ ने अपनी ज्यादातर सेवाएं ऑनलाइन कर दी है. अब पीएफ से जुड़े काम करने के लिए ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं. यूएएन की मदद से कर्मचारी अपनी पूरी पीएफ डिटेल एक ही जगह देख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन ही क्लेम भी कर सकते हैं.

