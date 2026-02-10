हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPF अकाउंट से निकालना है पैसा लेकिन भूल गए UAN नंबर, 2 मिनट में ऐसे कर सकते हैं रिकवर

PF अकाउंट से निकालना है पैसा लेकिन भूल गए UAN नंबर, 2 मिनट में ऐसे कर सकते हैं रिकवर

यूएएन नंबर के बिना पीएफ अकाउंट से जुड़ा कोई भी काम करना मुश्किल हो जाता है. चाहे पीएफ निकालना हो, केवाईसी अपडेट करनी हो या जॉब बदलने पर पीएफ को नए खाते से जोड़ना हो हर जगह यूएएन की जरूरत पड़ती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 10 Feb 2026 03:06 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है तो आपके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन होना जरूरी है. यह 12 अंकों का नंबर आपके पीएफ अकाउंट की पहचान होता है, लेकिन कई बार नौकरी बदलने, लंबे समय तक लॉगिन न करने या जानकारी सही न रखने की वजह से लोग अपना यूएएन नंबर भूल जाते हैं. ऐसे में जब पीएफ बैलेंस चेक करना हो या पैसा निकालना हो तो परेशानी बढ़ जाती है. हालांकि इसे लेकर अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईपीएफओ ने यूएएन रिकवरी करने की आसान सुविधा दी है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आपको पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना है, लेकिन आप यूएएन  नंबर भूल गए तो 2 मिनट में कैसे इसे रिकवर कर सकते हैं.

यूएएन नंबर क्यों है इतना जरूरी?

यूएएन नंबर के बिना पीएफ अकाउंट से जुड़ा कोई भी काम करना मुश्किल हो जाता है. चाहे बैलेंस देखना हो, पीएफ निकालना हो, केवाईसी अपडेट करनी हो या जॉब बदलने पर पुराने पीएफ को नए खाते से जोड़ना हो हर जगह यूएएन की जरूरत पड़ती है. यह नंबर आपके सभी पीएफ अकाउंट को एक साथ जोड़कर रखता है, जिससे आपकी रिटायरमेंट सेविंग को मैनेज करना आसान हो जाता है.

ऑनलाइन कैसे पता करें अपना यूएएन नंबर?

  • अगर आप अपना यूएएन  नंबर भूल गए हैं तो उसे घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से रिकवर किया जा सकता है. इसके लिए आपको ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना होगा.
  • इसके बाद राइट साइड में दिए गए Important Links में सेक्शन में Know your UAN पर क्लिक करें.
  • आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालकर Request OTP पर क्लिक करें.
  • मोबाइल पर आए ओटीपी को डालकर Validate OTP करें.
  • इसके बाद अपना नाम, बर्थ डेट और आधार नंबर या पैन नंबर भरें.
  • सारी जानकारी सही होने पर Show My UAN पर क्लिक करें.
  • इस पर क्लिक करने के कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर आपका यूएएन नंबर दिख जाएगा.

एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं यूएएन

अगर इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, तो एसएमएस के जरिए भी आप अपना यूएएन नंबर पता कर सकते हैं. इसके लिए अपने मोबाइल से EPFOHO UAN ENG लिखकर 7738299899 नंबर पर भेजें. थोड़ी देर में आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर यूएएन से जुड़ी जानकारी एसएमएस के जारी आ जाएगी.

ईपीएफओ की सेवाएं हुई आसान

दरअसल बीते कुछ सालों में ईपीएफओ ने अपनी ज्यादातर सेवाएं ऑनलाइन कर दी है. अब पीएफ से जुड़े काम करने के लिए ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं. यूएएन की मदद से कर्मचारी अपनी पूरी पीएफ डिटेल एक ही जगह देख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन ही क्लेम भी कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें-चारधाम यात्रा पर जाने की है तैयारी? अगर पहले से नहीं किया ये काम तो अटक सकता है प्लान

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 10 Feb 2026 03:06 PM (IST)
Tags :
PF Account UAN Number UAN Recovery
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'या तो जनरल नरवणे सच कह रहे हैं या फिर...', किताब विवाद पर राहुल गांधी का बड़ा बयान
'या तो जनरल नरवणे सच कह रहे हैं या फिर...', किताब विवाद पर राहुल गांधी का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी तय, जानिए कौन हैं सारंग लखानी जिससे बनेगी जोड़ी
सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी तय, जानिए कौन हैं सारंग लखानी जिससे बनेगी जोड़ी
विश्व
Rafale Fighter Jet: इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
क्रिकेट
NAM vs NED Highlights: नीदरलैंड ने 7 विकेट से जीता मैच, अंक तालिका में पाकिस्तान को छोड़ा पीछे; बास डे लीडे रहे जीत के हीरो
नीदरलैंड ने 7 विकेट से जीता मैच, अंक तालिका में पाकिस्तान को छोड़ा पीछे; बास डे लीडे रहे जीत के हीरो
Advertisement

वीडियोज

AI के दम पर आगे बढ़ेगी Tata Motors, AIEQU Mobility से बदलेगा Game | Paisa Live
Moody’s Report: FY27 में India GDP Growth 6.4% Banking Sector Strong & Resilient Outlook |Paisa Live
India की पहली Gearbox वाली Electric Bike | Matter Aera 5000 Plus Explained
Bihar Breaking: Darbhanga केस को लेकर Nitish सरकार के खिलाफ विपक्ष का हंगामा | Parliament Session
Peeragarhi Case Update: पीरागढ़ी केस में दिल्ली पुलिस के हाथ लगा अहम सुराग! | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'या तो जनरल नरवणे सच कह रहे हैं या फिर...', किताब विवाद पर राहुल गांधी का बड़ा बयान
'या तो जनरल नरवणे सच कह रहे हैं या फिर...', किताब विवाद पर राहुल गांधी का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी तय, जानिए कौन हैं सारंग लखानी जिससे बनेगी जोड़ी
सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी तय, जानिए कौन हैं सारंग लखानी जिससे बनेगी जोड़ी
विश्व
Rafale Fighter Jet: इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
क्रिकेट
NAM vs NED Highlights: नीदरलैंड ने 7 विकेट से जीता मैच, अंक तालिका में पाकिस्तान को छोड़ा पीछे; बास डे लीडे रहे जीत के हीरो
नीदरलैंड ने 7 विकेट से जीता मैच, अंक तालिका में पाकिस्तान को छोड़ा पीछे; बास डे लीडे रहे जीत के हीरो
तमिल सिनेमा
Vishwambhara Box Office: एक हिट देने के बाद अब ‘विश्वम्भरा’ से बॉक्स ऑफिस लूटेंगे चिरंजीवी? जानें हिट होने के लिए कितना कमाना होगा?
अब ‘विश्वम्भरा’ से बॉक्स ऑफिस लूटेंगे चिरंजीवी? जानें हिट होने के लिए कितना कमाना होगा?
विश्व
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
हेल्थ
Odisha Child Death Due To Lice: सावधान! मामूली जुएं भी ले सकती हैं जान, ओडिशा में 12 साल की बच्ची की मौत ने सबको चौंकाया, जानें कैसे?
सावधान! मामूली जुएं भी ले सकती हैं जान, ओडिशा में 12 साल की बच्ची की मौत ने सबको चौंकाया, जानें कैसे?
शिक्षा
NEET UG 2026: NEET UG परीक्षा से पहले NTA की खास सलाह, वीडियो में समझाई पूरी प्रक्रिया
NEET UG परीक्षा से पहले NTA की खास सलाह, वीडियो में समझाई पूरी प्रक्रिया
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
Embed widget