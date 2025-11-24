एयर प्यूरीफायर की सफाई का सबसे आसान तरीका, फिल्टर होंगे बिलकुल नए जैसे

Air Purifier Cleaning Tips: शहरों में हवा जिस तरह खराब हो रही है. लोग घर के अंदर खुद को सुरक्षित रखने के लिए एयर प्यूरीफायर का सहारा ले रहे हैं. लेकिन एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल करते वक्त बहुत से लोग कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं. जिस वजह से उनका एयर प्यूरीफायर ज्यादा लंबा नहीं चल पाता है. कई लोग एक बात नजरअंदाज कर देते हैं. मशीन अच्छी हवा तभी दे पाएगी जब उसका फिल्टर साफ होगा.

इन दिनों दिल्ली-एनसीआर में जब हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है. तो कई घरों में प्यूरिफायर तो चल रहे है. लेकिन बहुत से लोग अपने प्यूरिफायर के फिल्टर कई दिन तक साफ नहीं करते हैं. इसका नतीजा ये कि मशीन हवा को साफ करने की जगह उल्टा कमरे की क्वालिटी और भी खराब कर देती है. तो चलिए आपको बताते हैं किस तरह आप फिल्टर की सफाई करके उसे नया जैसा बना सकते हैं.

फिल्टर साफ रखना क्यों जरूरी है?

एक साफ फिल्टर कमरे की हवा को जल्दी और ज्यादा असरदार तरीके से साफ करता है. इससे धूल, पराग और बैक्टीरिया जैसे कण आसानी से हट जाते हैं. इसका एक फायदा और है कि अगर फिल्टर गंदगी जमा नहीं करता. तो उसकी उम्र भी लंबी होती है.यानी बार बार नया फिल्टर खरीदने का खर्च भी बचता है. साफ फिल्टर मशीन पर लोड कम करता है. जिससे वह ज्यादा बिजली नहीं खींचता. मतलब हवा भी बेहतर और बिजली की बचत भी. इसलिए चाहे मौसम जैसा भी हो फिल्टर की सफाई टाइम टू टाइम करते रहें.

फिल्टर कैसे करें साफ?

सबसे पहले प्यूरिफायर को बंद करें और प्लग निकाल दें. इसके बाद मशीन का पिछला कवर हटाएं और ध्यान से फिल्टर बाहर निकालें. फिल्टर पर जमी धूल को हटाने के लिए वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें या सूखे कपड़े से हल्के हाथों से साफ करें. याद रहे फिल्टर को कभी पानी से न धोएं. इसके बाद मशीन के अंदर लगे धूल सेंसर पर ध्यान दें. सेंसर को साफ करने के लिए पहले उसमें लगे स्पंज को वैक्यूम कर लें. फिर रुई के हल्के फाहे से सेंसर के वेंट को साफ करें. मशीन के बाहरी हिस्से को मुलायम कपड़े से पोंछ लें.

सफाई के बाद किन बातों का ध्यान रखें

अगर आपका प्यूरिफायर लंबे समय से बंद है. तो इसे धूल से बचाने के लिए पैकिंग कवर में रखें. ज्यादातर मशीनों में एक LED इंडिकेटर होता है जो बताता है कि फिल्टर कब बदलना है. इसे नजरअंदाज न करें. अच्छी परफॉर्मेंस के लिए फिल्टर को हर दो हफ्ते में साफ करना एक अच्छी आदत है. अगर मशीन बार बार तेज आवाज करने लगे या हवा की क्वालिटी सुधारने में समय लेने लगे. तो समझिए फिल्टर को बदलने का समय आ गया है.

