हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीएयर प्यूरीफायर की सफाई का सबसे आसान तरीका, फिल्टर होंगे बिलकुल नए जैसे

एयर प्यूरीफायर की सफाई का सबसे आसान तरीका, फिल्टर होंगे बिलकुल नए जैसे

Air Purifier Cleaning Tips: एयर प्यूरिफायर की हवा साफ रखने के लिए उसका फिल्टर समय पर साफ करना जरूरी है. जान लीजिए किन तरीकों से आप बढ़ा सकते हैं एयर प्यूरिफायर परफॉर्मेंस.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 24 Nov 2025 10:11 AM (IST)
Preferred Sources

Air Purifier Cleaning Tips:  शहरों में हवा जिस तरह खराब हो रही है. लोग घर के अंदर खुद को सुरक्षित रखने के लिए एयर प्यूरीफायर का सहारा ले रहे हैं. लेकिन एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल करते वक्त बहुत से लोग कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं. जिस वजह से उनका एयर प्यूरीफायर ज्यादा लंबा नहीं चल पाता है. कई लोग एक बात नजरअंदाज कर देते हैं. मशीन अच्छी हवा तभी दे पाएगी जब उसका फिल्टर साफ होगा. 

इन दिनों दिल्ली-एनसीआर में जब हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है. तो कई घरों में प्यूरिफायर तो चल रहे है. लेकिन बहुत से लोग अपने प्यूरिफायर के फिल्टर कई दिन तक साफ नहीं करते हैं. इसका नतीजा ये कि मशीन हवा को साफ करने की जगह उल्टा कमरे की क्वालिटी और भी खराब कर देती है. तो चलिए आपको बताते हैं किस तरह आप फिल्टर की सफाई करके उसे नया जैसा बना सकते हैं.

फिल्टर साफ रखना क्यों जरूरी है?

एक साफ फिल्टर कमरे की हवा को जल्दी और ज्यादा असरदार तरीके से साफ करता है. इससे धूल, पराग और बैक्टीरिया जैसे कण आसानी से हट जाते हैं. इसका एक फायदा और है कि अगर फिल्टर गंदगी जमा नहीं करता. तो उसकी उम्र भी लंबी होती है.यानी बार बार नया फिल्टर खरीदने का खर्च भी बचता है. साफ फिल्टर मशीन पर लोड कम करता है. जिससे वह ज्यादा बिजली नहीं खींचता. मतलब हवा भी बेहतर और बिजली की बचत भी. इसलिए चाहे मौसम जैसा भी हो फिल्टर की सफाई टाइम टू टाइम करते रहें.

यह भी पढ़ें: ट्रेन में इलेक्ट्रिक केतली का इस्तेमाल किया तो देना पड़ेगा इतना जुर्माना, जान लें नियम

फिल्टर कैसे करें साफ?

सबसे पहले प्यूरिफायर को बंद करें और प्लग निकाल दें. इसके बाद मशीन का पिछला कवर हटाएं और ध्यान से फिल्टर बाहर निकालें. फिल्टर पर जमी धूल को हटाने के लिए वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें या सूखे कपड़े से हल्के हाथों से साफ करें. याद रहे फिल्टर को कभी पानी से न धोएं. इसके बाद मशीन के अंदर लगे धूल सेंसर पर ध्यान दें. सेंसर को साफ करने के लिए पहले उसमें लगे स्पंज को वैक्यूम कर लें. फिर रुई के हल्के फाहे से सेंसर के वेंट को साफ करें. मशीन के बाहरी हिस्से को मुलायम कपड़े से पोंछ लें.

यह भी पढ़ें: एक साल की ग्रेच्युटी में कितना मिलेगा पैसा? एक नजर में देख लें पूरा कैलकुलेशन

सफाई के बाद किन बातों का ध्यान रखें

अगर आपका प्यूरिफायर लंबे समय से बंद है. तो इसे धूल से बचाने के लिए पैकिंग कवर में रखें. ज्यादातर मशीनों में एक LED इंडिकेटर होता है जो बताता है कि फिल्टर कब बदलना है. इसे नजरअंदाज न करें. अच्छी परफॉर्मेंस के लिए फिल्टर को हर दो हफ्ते में साफ करना एक अच्छी आदत है. अगर मशीन बार बार तेज आवाज करने लगे या हवा की क्वालिटी सुधारने में समय लेने लगे. तो समझिए फिल्टर को बदलने का समय आ गया है.

यह भी पढ़ें: गाड़ी बेचने के बाद जरूरी है RC ट्रांसफर करवाना, जानें सबसे आसान तरीका क्या है

Published at : 24 Nov 2025 10:10 AM (IST)
Tags :
Air Purifier Cleaning Tips Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
New Chief Justice of India: जस्टिस सूर्यकांत ने ली शपथ, बने देश के 53वें चीफ जस्टिस
New Chief Justice of India: जस्टिस सूर्यकांत ने ली शपथ, बने देश के 53वें चीफ जस्टिस
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: मंत्री पंकजा मुंडे के PA अनंत गरजे गिरफ्तार, पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप
महाराष्ट्र: मंत्री पंकजा मुंडे के PA अनंत गरजे गिरफ्तार, पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप
विश्व
Bangladesh-Pakistan Jet Deal: बांग्लादेश को कई JF-17 देने जा रहा पाकिस्तान! कितने ताकतवर ये लड़ाकू विमान, क्या भारत के लिए है ये खतरा?
बांग्लादेश को कई JF-17 देने जा रहा पाकिस्तान! कितने ताकतवर ये लड़ाकू विमान, क्या भारत के लिए है ये खतरा?
क्रिकेट
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
Advertisement

वीडियोज

Delhi Air Pollution: प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन में नक्सली हिडमा के लगे नारे, पुलिस ने लिया एक्शन
Rajnath Singh on Sindh: राजनाथ सिंह के इस बयान से सिंध पर फिर छिड़ सकती है बहस? | Pakistan
Crime News :जिस्म के डर्टी गेम की लुटेरी भाभी | Sansani
Hapur News: स्क्रैप गोदाम में भीषण आग...तेज धामाकों से मचा हाहाकार | Fire News
SIR Controversy: मतदाता सूची का शुद्धिकरण, अब बंगाल का रण! | Mamata | Chitra Tripathi | TMC | UP SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
New Chief Justice of India: जस्टिस सूर्यकांत ने ली शपथ, बने देश के 53वें चीफ जस्टिस
New Chief Justice of India: जस्टिस सूर्यकांत ने ली शपथ, बने देश के 53वें चीफ जस्टिस
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: मंत्री पंकजा मुंडे के PA अनंत गरजे गिरफ्तार, पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप
महाराष्ट्र: मंत्री पंकजा मुंडे के PA अनंत गरजे गिरफ्तार, पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप
विश्व
Bangladesh-Pakistan Jet Deal: बांग्लादेश को कई JF-17 देने जा रहा पाकिस्तान! कितने ताकतवर ये लड़ाकू विमान, क्या भारत के लिए है ये खतरा?
बांग्लादेश को कई JF-17 देने जा रहा पाकिस्तान! कितने ताकतवर ये लड़ाकू विमान, क्या भारत के लिए है ये खतरा?
क्रिकेट
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
बॉलीवुड
Shraddha Kapoor Health Update: 'ईथा' के सेट पर लगी चोट के बाद कैसी है श्रद्धा कपूर की तबीयत? एक्ट्रेस ने दिया हेल्थ अपडेट
'ईथा' के सेट पर लगी चोट के बाद कैसी है श्रद्धा कपूर की तबीयत? एक्ट्रेस ने दिया हेल्थ अपडेट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
माता की चौकी में 12 साल की लड़की ने किया अनोखा डांस! ढोलक की थाप पर थिरकाए कदम- वीडियो वायरल
माता की चौकी में 12 साल की लड़की ने किया अनोखा डांस! ढोलक की थाप पर थिरकाए कदम- वीडियो वायरल
हेल्थ
रोहिणी आचार्य ने पिता लालू यादव को दी थी एक किडनी, इससे कितनी बढ़ जाती है उम्र?
रोहिणी आचार्य ने पिता लालू यादव को दी थी एक किडनी, इससे कितनी बढ़ जाती है उम्र?
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget