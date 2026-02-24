ई-पासपोर्ट के लिए कैसे करें आवेदन? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस

E-Passport Applying Process: भारत में रहने वाले लोगों के पास बहुत से दस्तावेजों की जरूरत होती है. किसी को अगर भारत से कहीं जाना है तो पासपोर्ट की जरूरत होती है. पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए एक लंबी प्रोसेस से गुजरना होता था. लेकिन अब प्रोसेस ऑनलाइन आसान हो गई है. पासपोर्ट को और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. अब देश में ई-पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं.

जो पारंपरिक पासपोर्ट से ज्यादा एडवांस हैं. यह पहल पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 के तहत शुरू की गई है. इसका मकसद इंटरनेशनल यात्रा को ज्यादा सेफ, तेज और भरोसेमंद बनाना है. ई-पासपोर्ट में लगी इलेक्ट्रॉनिक चिप यात्रियों की डिटेल्स को डिजिटली सेफ रखती है, जिससे वेरिफिकेशन प्रोसेस स्मूथ हो जाता है. अगर आप नया ई-पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं. तो जान लीजिए इसका पूरा प्रोसेस.

क्या होता है ई-पासपोर्ट?

ई-पासपोर्ट देखने में सामान्य भारतीय पासपोर्ट जैसा ही होता है. लेकिन इसके अंदर एक सेफ RFID चिप और एंटीना लगा होता है. इस चिप में आपकी पर्सनल डिटेल्स और बायोमेट्रिक जानकारी स्टोर रहती है. डेटा को एन्क्रिप्शन के जरिए सिक्योर किया जाता है. जिससे पासपोर्ट पर छपी जानकारी और डिजिटल रिकॉर्ड में कोई फर्क न हो. इससे इमिग्रेशन पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तेजी से होता है और सेफ्टी लेवल भी मजबूत होता है. ई-पासपोर्ट को पहचानने के लिए इसके कवर पर राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे छोटा सा गोल्डन चिप मार्क बना होता है.

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

आवेदन के दौरान कुछ जरूरी दस्तावेज साथ ले जाना जरूरी है. आम तौर पर आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड में से कोई एक दस्तावेज मांगा जाता है. एड्रेस प्रूफ के तौर पर बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट या राशन कार्ड स्वीकार किए जा सकते हैं. डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, दसवीं की मार्कशीट या और वैलिड दस्तावेज जरूरी होते हैं. अगर आप पासपोर्ट री-इश्यू करा रहे हैं. तो पुराना पासपोर्ट भी साथ ले जाना होगा. सभी दस्तावेजों की ओरिजिनल कॉपी और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जरूरी है.

जानिए स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस

ई-पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक पासपोर्ट सेवा पोर्टल https://www.passportindia.gov.in/psp पर रजिस्ट्रेशन करें या लॉगिन करें.

इसके बाद Apply for Fresh Passport या Re-issue का ऑप्शन सिलेक्ट करें और ऑनलाइन फॉर्म ध्यान से भरें. जरूरी डिटेल्स दर्ज करने के बाद फीस का ऑनलाइन पेमेंट करें.

अब अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र या डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करें. तय तारीख पर सभी दस्तावेजों के साथ केंद्र पर पहुंचें.

जहां आपकी फोटो और फिंगरप्रिंट जैसे बायोमेट्रिक डाटा लिए जाएंगे. वेरिफिकेशन और प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद आवेदन मंजूर होने पर ई-पासपोर्ट आपके रजिस्टर्ड पते पर भेज दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: Debit Card के साथ भी मिलता है इतने लाख का बीमा, क्या आप जानते हैं ये बात?