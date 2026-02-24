Debit Card के साथ भी मिलता है इतने लाख का बीमा, क्या आप जानते हैं ये बात?

Debit Card Insurance: जब कोई अपना बैंक खाता खुलवाता है. तो पासबुक, चेकबुक के साथ डेबिट कार्ड भी जारी किया जाता है. अक्सर हम डेबिट कार्ड को सिर्फ कैश निकालने या ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज करते हैं. लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि यही कार्ड आपके लिए एक सेफ्टी कवर भी लेकर आता है. बिना अलग से प्रीमियम दिए बैंक कुछ कार्ड्स के साथ इंश्योरेंस बेनिफिट जोड़ देते हैं.

कई मामलों में यह कवर लाखों रुपये तक पहुंच सकता है. दिक्कत बस इतनी है कि ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं होती. अगर आप भी रोज कार्ड इस्तेमाल करते हैं. तो यह जानना जरूरी है कि आपके कार्ड के साथ कितना इंश्योरेंस मिलता है और यह कैसे काम करता है.

किन बैंकों के डेबिट कार्ड पर मिलता है इंश्योरेंस कवर?

देश के कई बड़े बैंक अपने ग्राहकों को डेबिट कार्ड के साथ कॉम्प्लिमेंट्री इंश्योरेंस सुविधा देते हैं. मसलन ICICI Bank, SBI Bank, HDFC Bank अलग अलग कैटेगरी के कार्ड पर ग्रुप इंश्योरेंस कवर ऑफर करते हैं. इसमें पर्सनल एक्सीडेंट कवर, एयर एक्सीडेंट कवर, कार्ड लॉस या फ्रॉड प्रोटेक्शन और कभी कभी परचेज प्रोटेक्शन भी शामिल हो सकता है. यह कवर ऑटोमैटिक रूप से जुड़ा होता है. यानी अलग से पॉलिसी नंबर या प्रीमियम देने की जरूरत नहीं पड़ती. हालांकि हर बैंक और हर कार्ड की शर्तें अलग हो सकती हैं. इसलिए अपने बैंक से डिटेल जरूर चेक करें.

यह भी पढ़ें: 5 लोगों के परिवार के लिए कितने KW का सोलर पैनल लगवाएं, इसमें कितनी मिल जाएगी सब्सिडी?

कितना मिलता है बीमा कवर?

इंश्योरेंस की रकम आपके डेबिट कार्ड की कैटेगरी पर निर्भर करती है. बेसिक कार्ड पर आमतौर पर करीब 1 लाख रुपये तक का कवर मिलता है. प्लेटिनम या प्रीमियम कार्ड पर यह सीमा 2 लाख से 5 लाख रुपये तक जा सकती है. कुछ हाई एंड कार्ड्स पर यह कवर 10 लाख रुपये तक भी हो सकता है. लेकिन यहां एक अहम शर्त होती है. कार्ड एक्टिव होना चाहिए. कई बैंक यह नियम रखते हैं कि पिछले 60 या 90 दिनों में कम से कम एक ट्रांजैक्शन जरूरी है. अगर कार्ड इस्तेमाल नहीं हुआ. तो इंश्योरेंस बेनिफिट लागू नहीं होगा.

यह भी पढ़ें: EPFO के 31 लाख निष्क्रिय PF खातों में जमा रकम होगी वापस, बिना आवेदन सीधे बैंक में आएगा पैसा

क्लेम करने की प्रोसेस क्या है?

अगर कार्डधारक के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है. तो नॉमिनी को तय समय के भीतर बैंक को सूचना देनी होती है. आम तौर पर 30 से 60 दिनों के अंदर क्लेम फाइल करना जरूरी होता है. इसके लिए क्लेम फॉर्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एक्सीडेंट हुआ तो उसकी एफआईआर और नॉमिनी के केवाईसी दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं. बैंक स्टेटमेंट भी मांगा जा सकता है. जिससे यह साबित हो सके कि कार्ड एक्टिव था.

यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन में टीटीई ही करने लगे बदतमीजी तो कहां करें शिकायत? नोट कर लें नंबर