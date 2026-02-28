दिल्ली-NCR में गर्मी ने दिखाए कड़े तेवर, मार्च में तेजी से बढ़ेगा पारा, लोगों के छूटे पसीने

दिल्ली एनसीआर में फरवरी महीने में गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है. मार्च आने से पहले ही पारा हाई होने लगा है. हालत ये है कि अभी से दिन में इतनी तीखी धूप निकल रही है, जिससे लोगों को अप्रैल-मई जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज शनिवार को भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, मार्च के पहले हफ्ते में तापमान में तेजी से इजाफा होगा.

मौसम विभाग के मुताबिक इस बार फरवरी का महीना बीते तीन सालों में सबसे अधिक गर्म दर्ज किया गया है. यहां राजधानी का औसतन अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहा. वहीं शुक्रवार को सफदरजंग में अधिकतम तापमान तापमान 31 डिग्री तक पहुँच गया जो इस महीने का सबसे गर्म दिन दर्ज किया है. आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने का अनुमान हैं.

दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली एनसीआर में बीते कई दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ हैं. मौसम विभाग के मुताबिक आज 28 फरवरी को भी मौसम शुष्क रहेगा. आसमान एकदम साफ़ हैं और सुबह से ही धूप निकलेगी. दिन चढ़ने के साथ ये धूप और तेज हो जाएंगी, जिससे गर्मी का एहसास होगा. राजधानी में 18-20 किमी प्रति घंटे के रफ़्तार से हवाएं चलेंगी. गुड़गांव, नोएडा, ग़ाज़ियाबाद और फरीदाबाद क्षेत्र में भी आज अधिकतम तापमान 30-31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान हैं.

मार्च महीने में बढ़ेगी तीखी गर्मी

मार्च महीने में भी राजधानी के तापमान में 4-5 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी होने अनुमान हैं. मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर नजर डाले तो मार्च के पहले हफ्ते में ही राजधानी का पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है. अगले एक हफ्ते में कहीं कोई बारिश या बादलों के आने की संभावना नहीं है. पूरा क्षेत्र ग्रीन ज़ोन में दिखाई दे रहा है. मौसम के ये तेवर देखकर लग रहा है कि इस बार दिल्ली में प्रचंड गर्मी पड़ सकती है.

गर्मी बढ़ने के साथ ही दिल्ली में प्रदूषित हवा में कमी आई हैं. बीते 24 घंटों में दिल्ली में औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 तक दर्ज किया गया जो मध्यम श्रेणी मे माना जाता है. गर्मी के साथ हवा अब पहले से साफ हो गई है.