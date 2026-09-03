चालान नहीं कटेगा, अब ग्रेडिंग से सस्पेंड होगा ड्राइविंग लाइसेंस, गडकरी ने समझाया कैसे

अगर आप भी गाड़ी चलाते समय बार-बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं, तो आने वाले समय में सिर्फ चालान भरकर बच निकलना आसान नहीं होगा. क्योंकि अब सरकार ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन से जुड़ी एक नेगेटिव प्वाइंट सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रहा है. इसके तहत हर ट्रैफिक उल्लंघन पर ड्राइवर के रिकॉर्ड में अंक जुड़ेंगे और तय सीमा पार होने पर लाइसेंस सस्पेंड भी किया जाएगा.

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित 66वें SIAM वार्षिक सम्मेलन में इस प्रस्तावित व्यवस्था के बारे में बताया है. उनका कहना है कि इस पहल का खास मकसद लोगों को जिम्मेदारी से गाड़ी चलाने के लिए प्रोत्साहित करना है और बार-बार ट्रैफिक के नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों की पहचान कर उसके खिलाफ सख्त कारवाई करना है. यानी आगे चलकर ड्राइविंग रिकॉर्ड भी आपके लिए काफी मायने रखेगा.

कैसे काम करेगी नेगेटिव प्वाइंट सिस्टम?

इस नए सिस्टम के तहत अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस रिकॉर्ड में नकारात्मक अंक जोड़े जाएंगे. जैसे-जैसे उल्लंघन बढ़ेंगे, इन अंकों की संख्या में भी वृद्धि होती जाएगी. यानि हर ट्रैफिक उल्लंघन पर नेगेटिव प्वाइंट दिए जाएंगे.

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ऐसे में अगर आपका अंक तय लिमिट तक पहुंचता है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है. हालांकि, लगातार या गंभीर उल्लंघन करने पर आपका लाइसेंस स्थायी रूप से भी रद्द किया जा सकता है. बड़ी बात यह है कि इस सिस्टम के तहत जिम्मेदार और आदतन नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों के खिलाफ भी अंतर किया जाएगा.

ड्राइविंग ट्रेनिंग पर भी दिया जा रहा जोर

सरकार लाइसेंस सिस्टम में बदलाव के साथ ड्राइवरों की ट्रेनिंग बढ़ाने पर भी काम कर रही है. जनवरी 2025 में शुरू की गई नीति के तहत देशभर में करीब 1,600 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की प्लानिंग है. हालांकि सरकार के मुताबिक, अब तक करीब 10 लाख ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है.

अच्छे ड्राइवरों को मिल सकता है फायदा

सरकार यह नई व्यवस्था सिर्फ नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करने के लिए ही नहीं नया रही है, बल्कि अच्छे ड्राइविंग रिकॉर्ड वाले लोगों को प्रोत्साहित करने पर भी प्लानिंग कर रही है. गडकरी के मुताबिक, अच्छे रिकॉर्ड रखने वाले ड्राइवरों को बीमा कंपनियों की ओर से इंसेंटिव मिलने की उम्मीद है. वहीं, लगातार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ धीरे-धीरे सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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