Train Cancelled: आज से 21 अक्टूबर तक कई ट्रेनें कैंसिल, रेलवे ने किस रूट पर किया ब्लॉक

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जांचनी चाहिए।

ट्रेन से सफर करते हैं तो कुछ जरूरी बातों का खास ध्यान रखना चाहिए. रेलवे आखिरी मौके पर भी ट्रेन संचालन में बदलाव कर सकता है, इसलिए ट्रेन यात्रियों को सफर वाले दिन ट्रेन की स्थिति की जानकारी जरूर रखनी चाहिए. अगर आप 21 अक्टूबर तक ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है. ईस्ट कोस्ट रेलवे ने मालिगुड़ा और छतरिपुट रेलवे स्टेशनों के बीच हुए लैंडस्लाइड के कारण कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव कर दिया है.

दरअसल, ओडिशा के रायगड़ा रेल मंडल में लैंडस्लाइड के कारण रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है. ऐसे में अगर आप भी इस रूट की किसी ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो जान लें, रेलवे ने ट्रेन संचालन में क्या बदलाव किया है.

दूसरे स्टेशन से चलेंगी ये ट्रेनें

रेलवे ने कुछ ट्रेनों को उनके निर्धारित स्टेशन के बजाय दूसरे स्टेशन से चलाने का फैसला किया है इनमें शामिल है...

ट्रेन नंबर 18006 हावड़ा एक्सप्रेस 15 से 22 अक्टूबर तक दूसरे स्टेशन से चलेगी.

ट्रेन नंबर 18448 हिराखंड एक्सप्रेस 14 से 21 अक्टूबर तक दूसरे स्टेशन से चलेगी.

ट्रेन नंबर 58502 किरंदुल-विशाखापट्टनम पैसेंजर 20 अक्टूबर तक दूसरे स्टेशन से चलेगी.

ध्यान रखें,ये तीनों ट्रेनें अपने निर्धारित स्टेशन के बजाय कोरापुट रेलवे स्टेशन से चलाई जाएंगी.

रद्द ट्रेनों की देखें लिस्ट

ट्रेन नंबर 18107 राउरकेला-जगदलपुर एक्सप्रेस 20 अक्टूबर तक रद्द

ट्रेन नंबर 18515 विशाखापट्टनम-किरंदुल एक्सप्रेस 20 अक्टूबर तक रद्द

ट्रेन नंबर 18516 किरंदुल-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस 20 अक्टूबर तक रद्द

ट्रेन नंबर 18108 जगदलपुर-राउरकेला एक्सप्रेस 21 अक्टूबर तक रद्द

रोजाना ट्रेन से सफर करने वालों पर पड़ेगा असर

लैंडस्लाइड के कारण रेलवे ने पैसेंजर से लेकर एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है. ऐसे में अगर आप काम पर जाने के लिए या फिर कहीं ओर जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस रूट की किसी भी ट्रेन से सफर करने से पहले उसके स्टेटस को जरूर चेक कर लें, क्योंकि हो सकता है कि ट्रेन रद्द कर दी गई हो या फिर उसके रूट में कोई बदलाव किया हो.

कोरापुट से ट्रेन पकड़नी है तो ध्यान दें

अगर आपको कोरापुट से ट्रेन पकड़नी है तो पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान दें. NTES या RailOne ऐप पर अपनी ट्रेन के स्टेटस को चेक करें. वहीं बोर्डिंग स्टेशन की भी जांच करें. इसके अलावा ये भी चेक करें कि आपकी ट्रेन गंतव्य स्टेशन तक जाएगी भी या नहीं.

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