घने कोहरे में चलानी है गाड़ी तो भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना तय है मौत

Mistake in driving during winter: सर्दियों ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है. तापमान के गिरने के साथ कोहरे ने लोगों की तकलीफ को बढ़ा दिया है. कोहरे के कारण सड़क पर विजबिलिटी कम हो गई है, ऐसे में साफ दिखाई न देने के कारण हर दिन एक्सीडेंट देखने को मिल रहे हैं. ठंड में सड़क दुर्घटना के ज्यादा होने के कई कारण हैं. अगर आप इन गलतियों को न करें और सावधानी से गाड़ी को चलाएं तो आप आसानी से सड़क दुर्घटना से बच सकते हैं.

स्पीड का ध्यान रखना

इनमें सबसे अहम और महत्वपूर्ण कम स्पीड में गाड़ियों को चलाना है. सर्दियों में सड़क पर कोहरे के कारण स्पीड ब्रेकर दिखाई नहीं देते हैं. इसके कारण ब्रेक लगाने का समय नहीं मिलता और लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं.

तेज लाइट का प्रयोग करने से बचना

हाई बीम वाली रोशनी का उपयोग करने से बचें. हाई बीम वाली रोशनी कोहरे में रिफ्लेक्शन करती है. इससे आपको और धुंधला दिखाई देगा.

लेन में रहकर गाड़ी चलाएं

कोहरे के कारण सड़क पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, अगर आप ऐसे में ओवरटेक करने की सोचते हैं तो यह आपके लिए काफी खतरनाक होगा. इसलिए अपनी लेन में रहकर ही गाड़ी को चलाएं.

फोकस रखना

गाड़ी चलाते समय कोशिश करें कि आपका सारा ध्यान गाड़ी चलाने में हो. फोन या गाना सुनना, गाड़ी चलाते समय बार-बार गाने को बदलने में ध्यान देना. यह सभी चीजें करने से बचें.

गाडियों के बीच दूरी

कोशिश करें कि आपके और आपके पास वाली गाड़ी में पर्याप्त दूरी में हो. वरना अगर किसी भी वजह से सामने वाला अचानक ब्रेक लगाता है, तो आपको ब्रेक लगाने का कम समय मिलेगा और गाड़ी सीधे आगे गाड़ी में टकरा जाएगी.

हैजर्ड लाइट का उपयोग कम

हैजर्ड लाइट को फालतू में प्रयोग करने से बचें. जब सही समय हो, तब ही इसका इस्तेमाल करें. वरना आपके पीछे वाला ड्राइवर भ्रमित होगा.

अलर्ट रहकर वाहन चलाएं

गाड़ी चलाते समय हमेशा अलर्ट मोड़ पर रहे. दोस्तों या परिवार वालो के संग गाड़ी में बात करते हुए गाड़ी चलाने से आपका ध्यान भटकेगा और आपके साथ गाड़ी में बैठे लोगों को भी दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा.

