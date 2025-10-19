दिवाली पर घर तो नहीं ले आए मिलावटी खोया, मिनटों में ऐसे करें पहचान

दिवाली का त्योहार हर साल खुशियों, रोशनी और मिठास से भरा होता है. इस खास मौके पर हर घर सजता है, रिश्तेदारों और दोस्तों के घर मिठाइयां बांटी जाती हैं. मिठाइयों का टेस्ट इस त्योहार की रौनक को और भी बढ़ा देता है. खासकर खोया से बनी मिठाइयां जैसे गुलाब जामुन, बर्फी, कलाकंद और पेडा, इनकी मिठास के बिना दिवाली अधूरी सी लगती है. हालांकि, इस दौरान बाजारों में मिलावट और नकली मिठाइयों की भरमार हो जाती है. मिठाई दुकानदार ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में नकली खोया बेचने लगते हैं, जो आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है.

नकली खोया कई तरह की हानिकारक चीजों को मिलाकर बनाया जाता है. इससे पेट की बीमारियां, फूड पॉइजनिंग और अन्य गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए दिवाली के समय जब आप बाजार से मिठाई खरीद रहे हों या खोया लाकर घर में मिठाई बना रहे हों, तो यह जरूरी है कि आप उस खोये की शुद्धता की पहचान करें. अच्छी बात यह है कि खोया असली है या नकली, यह आप घर बैठे कुछ आसान तरीकों से खुद ही पहचान सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कि दिवाली पर मिनटों में कैसे पहचानें कि घर मिलावटी खोया तो नहीं ले आया.

घर पर नकली और असली खोया की पहचान कैसे करें?

1. हाथ से रगड़कर पहचानें - थोड़ा सा खोया लेकर उसे अपनी हथेली पर रगड़ें. अगर खोया असली है तो उसमें से घी की खुशबू आएगी और हाथ पर हल्का घी छोड़ेगा. अगर खोया नकली है तो वह चिपचिपा लगेगा और उसमें से कोई खुशबू नहीं आएगी, बल्कि कभी-कभी बदबू भी आ सकती है.

2. गोली बनाकर देखें - खोए का एक छोटा सा गोला बनाकर देखें. असली खोया बिना टूटे एक सधा हुआ गोला बना लेता है. नकली खोया टूटने लगता है या उसमें दरारें पड़ जाती हैं.

3. गर्म करके चेक करें - एक छोटा टुकड़ा खोये का लेकर उसे किसी बर्तन में हल्का गर्म करें. असली खोया गर्म होने पर घी छोड़ने लगता है. नकली खोया घी की जगह पानी जैसा कुछ छोड़ता है.

4. टेस्ट से पहचानें -थोड़ा सा खोया मुंह में रखें, असली खोया तुरंत मुंह में घुल जाएगा और दूध जैसा टेस्ट देगा. लेकिन नकली खोया चिपचिपा लगेगा और अजीब सा टेस्ट देगा.

5. आयोडीन टेस्ट - यह एक घरेलू वैज्ञानिक तरीका है. एक कटोरी में थोड़ा गर्म पानी लें और उसमें खोया घोलें फिर उसमें आयोडीन की कुछ बूंदें डालें, अगर घोल का रंग नीला हो जाए, तो उसमें स्टार्च मिला हुआ है यानी खोया नकली है. अगर रंग नहीं बदले, तो खोया शुद्ध है.

