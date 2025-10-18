हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलDiwali Shopping: दिवाली की खरीदारी करते वक्त न करें ये गलती, एक क्लिक में देखें स्मार्ट शॉपिंग टिप्स

Diwali Shopping: दिवाली की खरीदारी करते वक्त न करें ये गलती, एक क्लिक में देखें स्मार्ट शॉपिंग टिप्स

Diwali Shopping: अगर आप दिवाली आने से एक दिन पहले शॉपिंग करने जाएंगे तो आपको मार्केट में समान काफी महंगा मिलेगा. ऐसे में कोशिश करें कि ऑनलाइन शॉपिंग करें, इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 18 Oct 2025 04:16 PM (IST)
Diwali Shopping: भारत में दिवाली का त्योहार बड़े ही धूम धाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है. दिवाली की तैयारियां एक हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाती हैं, फिर चाहे घर की साफी हो या दिवाली की खरीदारी. ऐसे में दिवाली पर खरीदने के लिए कोई एक चीज नहीं बल्कि लंबी चौड़ी लिस्ट होती है.

अगर यह शॉपिंग प्लानिंग के साथ स्मार्ट-वे में न की जाए तो आपका बजट गड़बड़ा सकता है. ऐसे में आप स्मार्ट शॉपिंग करके अपने पैसे बचा सकते हैं और त्योहार को किफायती और खास बना सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस दिवाली शॉपिंग करते टाइम किन गलतियों से बचें और कैसे करें अपने बजट में अच्छी शॉपिंग.

टाइम से करें खरीदारी 

दिवाली के लिए शॉपिंग करने का समय काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि शॉपिंग में आपके कितने पैसे खर्च होने वाले हैं ये आपके टाइम पर भी डिपेंड करता है. जैसे अगर आप दिवाली आने से एक दिन पहले शॉपिंग करने जाएंगे तो आपको मार्केट में समान काफी महंगा मिलेगा. ऐसे में सस्ती दिवाली शॉपिंग के लिए कोशिश करें कि ऑनलाइन शॉपिंग करें क्योंकि इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है. इसके अलावा दिवाली की शॉपिंग फेस्टिव सीजन की शुरुआत में ही करना शुरू कर दें ताकि आपको रीजनेबल रेट पर मिल जाएं.

एक्स्ट्रा खरीदारी करने से बचें 

फेस्टिवल के टाइम पर सुंदर सजी मार्केट्स में इतनी वैरायटी के आइटम्स होते हैं कि उन्हें देखकर समझ नहीं आता कि क्या लें और क्या न लें. खासतौर पर लोग ज्यादा खर्चा सजावट के सामान और कपड़ों पर कर देते हैं, जिससे काफी एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है. ऐसे में इस बात का बेहद ख्याल रखें कि फालतू का समान लेने से बचें और पहले से ही डिसाइड करके रखें कि आपको क्या खरीदना है.

क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज 

अधिकतर लोग इस बात को नहीं जानते है कि त्योहारों के समय खासकर दिवाली पर सबसे ज्यादा लो क्वॉलिटी और पुराना सामान बेचा जाता है. दरअसल, हर साल दिवाली पर बच जाने वाला और साल भर का बचा हुआ सामान दुकानदार दिवाली पर सेल आइटम के तौर पर लगा देते हैं और हम उसे सस्ता समझकर ले आते हैं. ऐसे में इस बात का भी ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, गहने, और मिठाईयां लेते समय डिस्काउंट के लालच में न फंसे.

बजट और शॉपिंग लिस्ट तैयार करके जाएं 

दिवाली पर फालतू की एकत्र शॉपिंग से बचने का सबसे आसान तरीका है शॉपिंग लिस्ट तैयार करके ले जाना. जब भी दिवाली शॉपिंग करें तो पहले ही एक लिस्ट तैयार कर लें. इसमें सबसे पहले जरूरत की चीजों को लिखे और फिर एक्स्ट्रा चीजें. इससे आप कम बजट में अच्छी खरीदारी कर सकेंगे.

इसे भी पढ़ें : दिवाली की रात के बाद भूलकर भी न करें ये काम, मां लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 18 Oct 2025 04:16 PM (IST)
Embed widget