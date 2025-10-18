Diwali Shopping: भारत में दिवाली का त्योहार बड़े ही धूम धाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है. दिवाली की तैयारियां एक हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाती हैं, फिर चाहे घर की साफी हो या दिवाली की खरीदारी. ऐसे में दिवाली पर खरीदने के लिए कोई एक चीज नहीं बल्कि लंबी चौड़ी लिस्ट होती है.

अगर यह शॉपिंग प्लानिंग के साथ स्मार्ट-वे में न की जाए तो आपका बजट गड़बड़ा सकता है. ऐसे में आप स्मार्ट शॉपिंग करके अपने पैसे बचा सकते हैं और त्योहार को किफायती और खास बना सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस दिवाली शॉपिंग करते टाइम किन गलतियों से बचें और कैसे करें अपने बजट में अच्छी शॉपिंग.

टाइम से करें खरीदारी

दिवाली के लिए शॉपिंग करने का समय काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि शॉपिंग में आपके कितने पैसे खर्च होने वाले हैं ये आपके टाइम पर भी डिपेंड करता है. जैसे अगर आप दिवाली आने से एक दिन पहले शॉपिंग करने जाएंगे तो आपको मार्केट में समान काफी महंगा मिलेगा. ऐसे में सस्ती दिवाली शॉपिंग के लिए कोशिश करें कि ऑनलाइन शॉपिंग करें क्योंकि इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है. इसके अलावा दिवाली की शॉपिंग फेस्टिव सीजन की शुरुआत में ही करना शुरू कर दें ताकि आपको रीजनेबल रेट पर मिल जाएं.

एक्स्ट्रा खरीदारी करने से बचें

फेस्टिवल के टाइम पर सुंदर सजी मार्केट्स में इतनी वैरायटी के आइटम्स होते हैं कि उन्हें देखकर समझ नहीं आता कि क्या लें और क्या न लें. खासतौर पर लोग ज्यादा खर्चा सजावट के सामान और कपड़ों पर कर देते हैं, जिससे काफी एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है. ऐसे में इस बात का बेहद ख्याल रखें कि फालतू का समान लेने से बचें और पहले से ही डिसाइड करके रखें कि आपको क्या खरीदना है.

क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज

अधिकतर लोग इस बात को नहीं जानते है कि त्योहारों के समय खासकर दिवाली पर सबसे ज्यादा लो क्वॉलिटी और पुराना सामान बेचा जाता है. दरअसल, हर साल दिवाली पर बच जाने वाला और साल भर का बचा हुआ सामान दुकानदार दिवाली पर सेल आइटम के तौर पर लगा देते हैं और हम उसे सस्ता समझकर ले आते हैं. ऐसे में इस बात का भी ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, गहने, और मिठाईयां लेते समय डिस्काउंट के लालच में न फंसे.

बजट और शॉपिंग लिस्ट तैयार करके जाएं

दिवाली पर फालतू की एकत्र शॉपिंग से बचने का सबसे आसान तरीका है शॉपिंग लिस्ट तैयार करके ले जाना. जब भी दिवाली शॉपिंग करें तो पहले ही एक लिस्ट तैयार कर लें. इसमें सबसे पहले जरूरत की चीजों को लिखे और फिर एक्स्ट्रा चीजें. इससे आप कम बजट में अच्छी खरीदारी कर सकेंगे.

