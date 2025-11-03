ऑनलाइन ऐसे बनवा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र, पेंशन उठाने वालों के लिए काम की है बात

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीऑनलाइन ऐसे बनवा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र, पेंशन उठाने वालों के लिए काम की है बात

जीवन प्रमाण पत्र एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो यह साबित करता है कि पेंशन लेने वाला व्यक्ति जीवित है. पहले इसे फिजिकल रूप में जमा करना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने इसे पूरी तरह डिजिटल बना दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 03 Nov 2025 04:42 PM (IST)
देश के करोड़ों पेंशनभोगियों के लिए अब सरकार ने एक बड़ी राहत की घोषणा की है. पहले जहां पेंशनर्स को हर साल बैंक या सरकारी ऑफिस जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता था. वहीं अब यह काम घर बैठे, मोबाइल से ही डिजिटल तरीके से किया जा सकता है. जीवन प्रमाण पत्र एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो यह साबित करता है कि पेंशन लेने वाला व्यक्ति जीवित है. पहले इसे फिजिकल रूप में जमा करना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने इसे पूरी तरह डिजिटल बना दिया है.

इस डिजिटल रूप को ही Digital Life Certificate कहा जाता है, जिसे Jeevan Pramaan App के जरिए ऑनलाइन बनाया जा सकता है. केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 4.0 की शुरुआत की है. इस अभियान का मकसद है कि देशभर के 2 करोड़ से ज्यादा पेंशनर्स तक यह डिजिटल सुविधा पहुंचाई जाए. यह अभियान देश के 2000 से ज्यादा शहरों में चलाया जा रहा है ताकि बुजुर्ग, दिव्यांग और दूर-दराज इलाकों में रहने वाले पेंशनर्स को बैंक या सरकारी ऑफिस जाने की जरूरत न पड़े. तो चलिए जानते हैं कि ऑनलाइन कैसे जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं. 

बुजुर्गों और दिव्यांग पेंशनर्स के लिए खास सुविधा

सरकार ने 80 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग पेंशनर्स के लिए डोर स्टेप सर्विस शुरू की है यानी अब बैंक या पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी या इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के एजेंट आपके घर आकर ही आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बना देंगे. इससे बुजुर्गों को लाइन में खड़े होने की परेशानी नहीं होगी और उनका पेंशन समय पर उनके खाते में आ जाएगा. 

वहीं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने भी अपने पेंशनर्स के लिए यह प्रक्रिया और आसान कर दी है. अब EPFO सदस्य भी मोबाइल से फेस स्कैन करके सीधे अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो स्वास्थ्य या उम्र के कारण घर से बाहर नहीं जा पाते हैं. 

ऑनलाइन कैसे जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं.

1. ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपने मोबाइल में Aadhaar Face RD App और Jeevan Pramaan App डाउनलोड करें. 

2. इसके बाद फेस RD ऐप खोलें और अपना फेस स्कैन करें. 

3. वही अब फिर Jeevan Pramaan App खोलें. 

4. यहां अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालें और OTP से वेरीफाई करें. 

5. अब कैमरे से अपनी फोटो लें और सबमिट करें. 

6. कुछ ही मिनटों में आपको सर्टिफिकेट आईडी और PPO नंबर के साथ डाउनलोड लिंक मिल जाएगा. 

Published at : 03 Nov 2025 04:42 PM (IST)
Tags :
Pension Life Certificate Digital Life Certificate Jeevan Pramaan Patra
