बिहार चुनाव में करना है मतदान? Digilocker से ऐसे डाउनलोड करें वोटर आईडी, देखें पूरा प्रॉसेस

बिहार में विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं. इस बार वोटिंग दो चरणों में होनी है. जिसमें पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को यानी अब वोट डालने का समय करीब आ चुका है. ऐसे में हर मतदाता के लिए सबसे जरूरी चीज वोटर आईडी कार्ड है. बिना वोटर कार्ड के मतदान करना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में अगर आपका वोटर आईडी कार्ड घर पर नहीं है या कहीं खो गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब आप इसे डिजिटल रूप में अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं.

आज के डिजिटल जमाने में ज्यादातर सरकारी काम ऑनलाइन हो गए हैं. जैसे आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस DigiLocker से डाउनलोड करते हैं, वैसे ही अब आप वोटर आईडी कार्ड भी घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं. केंद्र सरकार की यह सुविधा बेहद आसान और सुरक्षित है. कुछ मिनटों में आपका वोटर आईडी कार्ड आपके मोबाइल या लैपटॉप में सेव हो जाएगा. आइए जानते हैं कि DigiLocker से वोटर आईडी डाउनलोड करने का पूरा प्रॉसेस क्या है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

क्या है DigiLocker?

DigiLocker भारत सरकार का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने शुरू किया है. इसका मकसद है कि लोगों को अपने जरूरी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित, डिजिटल और हर समय अवेलेबल रखा जा सके. इस ऐप में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, शैक्षणिक सर्टिफिकेट और अब वोटर आईडी कार्ड जैसे सरकारी डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड और सुरक्षित रख सकते हैं.

DigiLocker से वोटर आईडी डाउनलोड करने का पूरा प्रॉसेस क्या है

1. सबसे पहले https://www.digilocker.gov.in/ वेबसाइट पर जाएं या DigiLocker मोबाइल ऐप डाउनलोड करें.

2. इसके बाद Sign Up पर क्लिक करें, अपना मोबाइल नंबर डालें और Next करें. इससे आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे डालकर नंबर वेरीफाई करें.

3. अब नाम, जन्मतिथि, और आधार नंबर डालकर अपनी प्रोफाइल पूरी करें. इससे आपका अकाउंट सरकार की डाटाबेस से लिंक हो जाएगा.

4. लॉगिन करने के बाद बाईं तरफ मेनू में issued Documents या जारी डॉक्यूमेंट्स टैब पर जाएं.

5. यहां आपको सरकारी विभागों की सूची दिखाई देगी. इसमें से Election Commission of India को चुनें.

6. अब सिस्टम आपसे कुछ जानकारी मांगेगा,जैसे आपका नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि या वोटर आईडी नंबर और सही जानकारी भरने के बाद आपका डिजिटल वोटर आईडी कार्ड स्क्रीन पर दिख जाएगा.

7. इसके बाद Download या Save to DigiLocker पर क्लिक करें. अब आपका वोटर आईडी आपके DigiLocker अकाउंट में सेव हो जाएगा. आप इसे कभी भी देख सकते हैं, PDF में डाउनलोड कर सकते हैं या जरूरत पड़ने पर प्रिंट कर सकते हैं.

