दिल्ली को जल्द मिलेगा पहला मेट्रो रिंग कॉरिडोर, दो नए रूट्स पर शुरू होगी मेट्रो सेवा

दिल्ली को जल्द मिलेगा पहला मेट्रो रिंग कॉरिडोर, दो नए रूट्स पर शुरू होगी मेट्रो सेवा

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) की ओर से इन दोनों रूट्स पर सभी जरूरी तकनीकी और सुरक्षा जांच लगभग पूरी कर ली गई है. जैसे ही औपचारिक उद्घाटन होगा, आम जनता के लिए मेट्रो सेवा शुरू कर दी जाएगी.

By : बलराम पांडेय | Edited By: Sonam | Updated at : 19 Feb 2026 12:02 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्लीवासियों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है. राजधानी दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क को और मजबूत करते हुए फेज-4 के तहत बन रहे पहले मेट्रो रिंग कॉरिडोर का काम लगभग पूरा हो चुका है. इस चरण में मजलिस पार्क-मौजपुर और दीपाली चौक-मजलिस पार्क कॉरिडोर पर जल्द ही मेट्रो ट्रेनें दौड़ती नजर आएंगी. दोनों कॉरिडोर पर मेट्रो सेवा का उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने की तैयारी है.

कब से शुरू होंगे दो नए रूट?

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) की ओर से इन दोनों रूट्स पर सभी जरूरी तकनीकी और सुरक्षा जांच लगभग पूरी कर ली गई है. जैसे ही औपचारिक उद्घाटन होगा, आम जनता के लिए मेट्रो सेवा शुरू कर दी जाएगी. इससे उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा.

क्या है मजलिस पार्क मौजपुर और दीपाली चौक मजलिस पार्क कॉरिडोर?

मजलिस पार्क मौजपुर कॉरिडोर उत्तर दिल्ली को उत्तर-पूर्वी दिल्ली से जोड़ता है. इस रूट के शुरू होने से जहांगीरपुरी, वजीराबाद, भजनपुरा और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को आसान और सस्ता सफर मिलेगा.  वहीं दीपाली चौक मजलिस पार्क कॉरिडोर रोहिणी और पीतमपुरा जैसे घनी आबादी वाले इलाकों को सीधे मेट्रो नेटवर्क से जोड़ता है.

कैसे बनेगा मेट्रो रिंग कॉरिडोर?

इन दोनों रूट्स के जुड़ने से दिल्ली में पहली बार एक तरह का मेट्रो रिंग कॉरिडोर तैयार होगा, जिससे यात्रियों को एक लाइन से दूसरी लाइन पर जाने के लिए लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा संचालित दिल्ली मेट्रो देश की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद परिवहन व्यवस्था है. अब तक फेज-1, फेज-2 और फेज-3 के जरिए दिल्ली और एनसीआर के लाखों लोग रोजाना मेट्रो से सफर कर रहे हैं. फेज-4 का मकसद उन इलाकों को जोड़ना है, जहां अब तक मेट्रो की सीधी पहुंच नहीं थी.

फेज-4 से क्या होगा फायदा?

फेज-4 के तहत बनने वाला मेट्रो कॉरिडोर ट्रैफिक जाम को कम करने, प्रदूषण घटाने और लोगों का समय बचाने में काफी अहम भूमिका निभाएगा . खास बात यह है कि मेट्रो के बढ़ते नेटवर्क से बसों और निजी वाहनों पर निर्भरता भी कम होगी. इन नए रूट्स के शुरू होने से दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, छात्र, महिलाएं और बुजुर्ग सभी को बड़ी राहत मिलेगी. अब लोगों को भीड़भाड़ वाली सड़कों पर घंटों फंसना नहीं पड़ेगा और कम खर्च में सुरक्षित और आसान सफर संभव होगा. कुल मिलाकर, दिल्ली को मिलने वाला यह पहला मेट्रो रिंग कॉरिडोर राजधानी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूती देगा और आने वाले समय में दिल्ली मेट्रो ट्रांसपोर्ट को और मजबूत बनाएगा.

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Published at : 19 Feb 2026 11:55 AM (IST)
Delhi Metro DMRC  Metro Ring Corridor
