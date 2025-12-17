दिल्ली में मोबाइल ऐप से बुक कर सकेंगे फेवरेट शराब, पिकअप के लिए मिलेगा इतना वक्त

Delhi Online Liquor Buying: देश में शराब की खपत किसी से छुपी नहीं है और इस मामले में देश की राजधानी दिल्ली भी पीछे नहीं है. दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग शराब का सेवन करते हैं. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि पसंदीदा ब्रैंड की शराब खरीदने के लिए लोगों को एक दुकान से दूसरी दुकान भटकना पड़ता है. कई बार तो काफी दूर तक जाना पड़ता है और फिर भी मनचाही शराब नहीं मिलती.

खासकर वीकेंड या त्योहारों के दौरान यह समस्या और बढ़ जाती है. अब दिल्ली वालों के लिए शराब खरीदने का तरीका बदलने वाला है. राजधानी में जल्द ही ऐसा सिस्टम शुरू होने जा रहा है. जिससे शराब खरीदने के लिए दुकानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे ही यह पता चल सकेगा कि कौन सी दुकान पर कौन सी ब्रैंड उपलब्ध है और स्टॉक कितना है. जाने पूरी डिटेल.

मोबाइल ऐप से मिलेगी पूरी जानकारी

राजधानी में शराब की खरीद को आसान बनाने के लिए दिल्ली आबकारी विभाग ने ई-आबकारी दिल्ली नाम का नया मोबाइल ऐप तैयार किया है. इस ऐप के जरिए उपभोक्ता अपने मोबाइल फोन पर ही यह जान सकेंगे कि उनकी पसंदीदा शराब की ब्रैंड किस दुकान पर उपलब्ध है.

इसके साथ ही यह भी दिखेगा कि संबंधित दुकान में उस ब्रैंड का स्टॉक कितना बचा है. और दुकान किस इलाके में है. यानी अब किसी ब्रैंड की तलाश में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी. ऐप का मकसद उपभोक्ताओं को सही जानकारी देना है. इससे समय की बचत होगी और लोगों को बेवजह लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी.

पिकअप के लिए मिलेगा इतना टाइम

ई-आबकारी दिल्ली ऐप के तहत प्री-बुकिंग सिस्टम को लेकर भी नियम तय करने पर विचार किया जा रहा है. विभाग इस बात पर अभी डिसीजन तय नहीं हुआ है कि प्री-बुकिंग पर ग्राहकों से कोई चार्ज लिया जाए या नहीं. इसके साथ ही यह भी प्रस्ताव है कि शराब दुकान मालिक प्री-बुक किए गए ऑर्डर को पिकअप के लिए एक घंटे तक का समय देंग.

इस तय समय के भीतर ग्राहक को दुकान पर पहुंचकर ऑर्डर लेना होगा. अगर ग्राहक एक घंटे के अंदर नहीं आता है. तो दुकानदार उस ब्रैंड को किसी दूसरे ग्राहक को बेच सकता है. इससे स्टॉक मैनेजमेंट आसान रहेगा और दुकानों पर भीड़ भी कम होगी.

ट्रायल मोड में ऐप

आबकारी विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह ऐप फिलहाल ट्रायल मोड में है. लेकिन जल्द ही इसे आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई ब्रैंड दुकानों पर उपलब्ध नहीं होतीं और यह पता करना मुश्किल हो जाता है कि वह किस दुकान पर मिलेंगी.

शिकायत भी कर सकते हैं

इसके अलावा मिलावटी शराब और ओवरचार्जिंग की शिकायतें भी सामने आती थीं. नया ई-आबकारी ऐप इन सभी समस्याओं से निपटने में मदद करेगा. इस ऐप पर शराब की प्रमाणिकता की जानकारी मिलेगी और किसी भी तरह की शिकायत दर्ज कराने का विकल्प भी मौजूद रहेगा. अच्छी बात यह है कि ट्रायल के दौरान भी यह ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और लोग इसे डाउनलोड कर इस्तेमाल कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Delhi Pollution News: गाड़ी का पॉल्यूशन खत्म तो नहीं मिलेगा डीजल-पेट्रोल, दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर