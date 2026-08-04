मेट्रो स्टेशन के फूड कोर्ट में मिला खराब खाना, कहां करें शिकायत? वापस मिलेंगे पूरे पैसे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom शिकायत में मेट्रो स्टेशन, तारीख और सभी सबूत शामिल करें।

Delhi Metro News: अक्सर लोग अपने काम पर जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कम किराए में एसी की सुविधा के साथ सफर करने का मौका मिलता है. ऐसे में मेट्रो स्टेशन पर कई सारे फूड कोर्ट होते हैं, जहां सफर के दौरान भूख लगने पर यात्री खाने-पीने की चीजें खरीद सकते हैं. लेकिन सोचिए, अगर मेट्रो स्टेशन के फूड कोर्ट में खाना खाते समय आपको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़े तो आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में परेशान होने की जरूरत नहीं है,क्योंकि ग्राहक इसकी शिकायत कर सकता है.

फूड कोर्ट मैनेजर से तुरंत इसकी शिकायत करें

इस तरह की समस्या होने पर तुरंत फूड कोर्ट मैनेजर को शिकायत करें, लेकिन अगर फूड कोर्ट की तरफ से आपको कोई समाधान नहीं मिलता है तो आपके पास और विकल्प है.

DMRC से करें शिकायत

आप इसकी शिकायत DMRC से भी कर सकते हैं. शिकायत मिलने के बाद फूड कोर्ट वेंडर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन पर लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है. इसके लिए आप DMRC हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं.

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खाने में कोई समस्या मिलने पर तुरंत करें ये काम

अगर आपने मेट्रो स्टेशन से खाने-पीने का सामान खरीदा और उसमें किसी तरह की कोई गंदगी या क्वालिटी में कोई समस्या मिलती है सबसे पहले सबूत अपने पास संभालकर रखें जैसे...

अगर आपके पास खाने का बिल है तो उसे संभालकर रखें.

वहीं डिजिटल पेमेंट का रिकॉर्ड भी अपने पास सुरक्षित रखें.

खाने की तुरंत फोटो खीचें और वीडियो भी बनाएं.

अगर फूड कोर्ट का खाना खाने से आपकी तबीयत बिगड़ती है तो ऐसे में मेडिकल रिपोर्ट अपने पास संभालकर रखें.

समाधान न मिलने पर कहां करें शिकायत?

अगर फूड कोर्ट मैनेजर आपकी बात नहीं सुनता है या फिर आपकी समस्या को कोई समाधान नहीं निकालता है तो आप Naional Consumer Helpline पर शिकायत कर सकते हैं. आप इसके टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. यहां आपकी समस्या का समाधान निकला जाएगा. इसके अलावा खाने की क्वालिटी से जुड़ी समस्या के लिए आप अपने राज्य के खाद्य सुरक्षा विभाग या FSSAI Food Safety Connect पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं.

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जरूरी बातों का रखें ध्यान

शिकायत करने से पहले कुछ जरूरी बातों का खास ध्यान रखें जैसे...