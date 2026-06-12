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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीDelhi Housing Rules: दिल्ली में घरों के लिए बदलेंगे नियम, अब ये दो चीजें लगाना हो सकता है जरूरी, खर्च भी है बेहद कम

Delhi Housing Rules: दिल्ली में घरों के लिए बदलेंगे नियम, अब ये दो चीजें लगाना हो सकता है जरूरी, खर्च भी है बेहद कम

Delhi Housing: यदि आप दिल्ली में घर लेने के बारे में या बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको इन नए नियमों के बारे में जानकारी होना जरूरी है. आइये जानें क्या हैं ये नए नियम.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 12 Jun 2026 06:09 PM (IST)
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Delhi Housing Rule: दिल्ली में रहने वालों के लिए अपना घर बना पाना एक सपने की तरह ही है. यहां पर बाहर से आकर लोग किराये का घर लेकर रहते हैं. कई लोग अपना घर बनाने के बारे में सोचते भी हैं तो महंगाई और अन्य चीजें बीच में रोड़ा बन जाती हैं. लेकिन अब एक और चीज है जिसके बारे में लोगों को घर बनाने से पहले सोचना होगा. घर की सुरक्षा के बारे में, क्योंकि अब दिल्ली सरकार ने मकान बनाने के लिए कुछ सुरक्षा नियमों को बदल दिया है.

ये दो चीजें लगाना हैं जरूरी
दिल्ली से इन दिनों सामने आ रहीं आग की घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने सख्ती से नियमों में बदलाव करने की प्लानिंग की है. अब यदि कोई घर बनाता है को उसे घर को सुरक्षित रखने की भी जिम्मेदारी हगी. जिसके लिए घर में दो सुरक्षा यंत्र लगवाना बेहद जरूरी होगा. जिसमें से एक है स्मोक डिटेक्टर (Smoke Detector) और दूसरा है फायर एक्सटिंग्विशर (Fire Extinguisher). इन दोनों को लगवाना ना केवल सोसायटी में बल्कि इंडिपेंडेट घर में भी अनिवार्य होगा.

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क्या बोले अधिकारी?
वहीं इस बारे में बात करते हुए गृह विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि, दिल्ली फायर सर्विस (DFS) के प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है. उनका मानना है कि घरों में स्मोक डिटेक्टर अनिवार्य होने से आग की घटनाओं और जान-माल के नुकसान में काफी कमी आएगी. प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार, वो हर साल लगभग 20,000 आग की घटनाओं को संभालती है और इनसे 250–300 लोगों की मौत होती है.

घर को ऐसे बनाएं सुरक्षित
दरअसल दिल्ली सरकार ने हाल ही में बिल्डिंग बनाने के नियमों में कुछ चीजों को जरूरी कर दिया है. जिसमें खासतौर से सुरक्षा नियमों का ध्यान रखने की बात कही जा रही है. तो पहले जानते हैं किन नियमों को सरकार ने आने वाले समय में लाने वाली है.

  • बार-बार सर्किट ट्रिप होना, लाइट का झिलमिलाना आदि खराब वायरिंग के संकेत हैं; ऐसी स्थिति में बिजली व्यवस्था की जांच करवाएं.
  • सर्किट ब्रेकर जैसे सुरक्षा उपकरण लगाएं.
  • वायरिंग के जोड़ सुरक्षित रखें, अस्थायी इंसुलेशन टेप का उपयोग न करें और बिजली के उपकरणों को पानी से दूर रखें.
  • लिथियम बैटरियों को केवल खुली और हवादार जगहों पर चार्ज करें.
  • आग लगने की स्थिति में लिफ्ट का उपयोग न करें.
  • पुरानी बिल्डिंग में वायरिंग और बिजली मीटर की जांच कर उन्हें आवश्यकतानुसार अपग्रेड करें.
  • सीढ़ियां, निकास मार्ग और आपातकालीन रास्ते अवरोध-मुक्त रखें.
  • RWA (Resident Welfare Association) को पास के फायर स्टेशन को उन गेटों की जानकारी देनी चाहिए जो रात में खुले रहते हैं, ताकि फायर टेंडर जल्दी पहुंच सकें.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 12 Jun 2026 06:09 PM (IST)
Tags :
RWA Housing Rules Delhi Housing
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