31 जुलाई का न करें इंतजार, समय से पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरने के ये हैं बड़े फायदे

Claim refund: कई करदाता आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने को महज एक वार्षिक कार्य मानते हैं. समय से ITR फाइल करना यह भी बड़ी जिम्मेदारी होती है. लेकिन समय पर रिटर्न दाखिल करने से आपको कर जुड़ी औपचारिकता पूरी करने के अलावा और भी कई फायदा मिल सकते हैं. रिफंड जल्दी हासिल करने से लेकर भविष्य के आर्थिक लेन-देन को बेहतर बनाने तक, आईटीआर आपके आर्थिक जीवन के सबसे जरूरी इस्तेमाल होने वाली दस्तावेजों में से एक हो सकता है. बहरहाल 31 जुलाई की समय सीमा नजदीक आ रही है, ऐसे में यहां तीन सबसे खास वजह दिए गए हैं कि समय पर आईटीआर दाखिल करना क्यों फायदेमंद हो सकता है

लोन, बीमा और अन्य आर्थिक आवश्यकताओं में मदद

सबसे पहले और जरूरी यह कि आयकर विवरण (आईटीआर) आय और आर्थिक स्थिरता के सबूत के रूप में काम करता है. बैंक और आर्थिक संस्थान अक्सर होम लोन, पर्सनल लोन या वाहन लोन के लिए आवेदन प्रक्रिया करते समय आईटीआर दस्तावेज़ मांगते हैं

महंगी फिक्सड डिपोजिट बीमा योजनाओं के लिए आवेदन करते समय भी इस दस्तावेज़ की जरूरत हो सकती है, क्योंकि बीमा कंपनी इसका इस्तेमाल आवेदक की आय और पात्रता का आकलन करने के लिए करते हैं. इसके अतिरिक्त, वीजा आवेदनों, निविदाओं में भागीदारी और अन्य नियामक जरूरतों के लिए भी आयकर विवरण (आईटीआर) की अक्सर मांग की जाती है.

रिफंड का दावा और वित्तीय रिकॉर्ड बना रहता है

अगर वेतन, फिक्सड डिपोजिट, किराया या पेशेवर कमाई के आधार पर कर कटौती (टीडीएस) के जरिए से ज्यादा कर काटा गया है, तो वापसी का दावा करने के लिए आयकर विवरण (आईटीआर) दाखिल करना जरूरी है.

करदाताओं को उनकी राशि वापस दिलाने में मदद करने के अलावा, ITR एक आधिकारिक आय और पते के प्रमाण के रूप में भी काम करता है. यह अलग अलग आर्थिक और कानूनी प्रक्रियाओं में मदद करता है और वर्षों के दौरान आय और टैक्स का बेहतर रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद करता है.

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नुकसान और भविष्य की समस्याओं से बचाता है

शेयर बाजार में निवेश या व्यावसायिक गतिविधियों से नुकसान उठाने वाले करदाता उस नुकसान को आगे ले जा सकते हैं और भविष्य की आय के मुकाबले संतुलित कर सकते हैं. हालांकि, यह फायदा आमतौर पर तभी मिलता है जब आयकर रिटर्न तय समय सीमा के भीतर दाखिल किया जाता है.

इसी को लेकर लविशेषज्ञों का कहना है कि समय पर और सही आयकर रिटर्न दाखिल करने से कर अधिकारियों से नोटिस या जांच की संभावना भी कम हो जाती है.

सरल भाषा में, समय सीमा से पहले रिटर्न दाखिल करने से न केवल अंतिम समय के तनाव से बचा जा सकता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि आप खास तौर पर आर्थिक फायदा बिना किसी देरी के प्राप्त कर सकें. चाहे वह रिफंड का दावा करना हो, लोन के लिए आवेदन करना हो या नुकसान को आगे ले जाना हो, समय पर आयकर रिटर्न दाखिल करने से आर्थिक नियोजन के कई पहलू आसान हो जाते हैं.

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