दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जहां एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर स्थित दिल्ली एयरोसिटी मेट्रो स्टेशन को भविष्य के एक अत्याधुनिक ट्रिपल इंटरचेंज हब के रूप में विकसित किया जा रहा है. यह विस्तार न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि दक्षिण दिल्ली और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को भी नई मजबूती देगा.

फेज-IV में एयरोसिटी स्टेशन का बड़ा विस्तार

दिल्ली एयरोसिटी मेट्रो स्टेशन का यह विस्तार फेज़-IV के अंतर्गत निर्माणाधीन तुगलकाबाद–एयरोसिटी गोल्डन लाइन कॉरिडोर से अतिरिक्त कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से किया जा रहा है. इसके पूरा होने के बाद यह स्टेशन दिल्ली मेट्रो के प्रमुख इंटरचेंज स्टेशनों में शामिल हो जाएगा.

एयरोसिटी से टर्मिनल-1 तक गोल्डन लाइन को मंजूरी

हाल ही में तुगलकाबाद–एयरोसिटी गोल्डन लाइन कॉरिडोर के एयरोसिटी से आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल-1 स्टेशन तक 2.263 किलोमीटर के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की गई है. इस फैसले से दक्षिण दिल्ली के यात्रियों को सीधे एयरपोर्ट टर्मिनल-1 तक पहुंचने में बड़ी सहूलियत मिलेगी.

डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने बताया कि, दिल्ली एयरोसिटी स्टेशन को भविष्य में ट्रिपल इंटरचेंज के रूप में विकसित किया जाएगा. एनसीआरटीसी के प्रस्तावित अलवर कॉरिडोर के लिए भी यहां इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे यह स्टेशन मेट्रो और आरआरटीएस नेटवर्क का अहम केंद्र बन जाएगा.

प्लेटफॉर्म-टू-प्लेटफॉर्म पेड एरिया कनेक्टिविटी

नए दिल्ली एयरोसिटी मेट्रो स्टेशन में एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन और गोल्डन लाइन के बीच प्लेटफॉर्म-टू-प्लेटफॉर्म और कंकोर्स-टू-कंकोर्स पेड एरिया कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी. यह प्लेटफॉर्म लगभग 22 मीटर की गहराई पर निर्मित किया जाएगा, जिससे यात्रियों को लाइन बदलने में कम समय लगेगा.

इंटरचेंज की जरूरतों के हिसाब से लंबा स्टेशन

गोल्डन लाइन का नया स्टेशन लगभग 290 मीटर लंबा होगा. आमतौर पर इंटरचेंज स्टेशन की लंबाई लगभग 260 मीटर होती है, लेकिन यहां भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त लंबाई प्रदान की जा रही है.

एनसीआरटीसी कॉरिडोर के लिए पहले से तैयारी

योजना के अनुसार गोल्डन लाइन और प्रस्तावित एनसीआरटीसी कॉरिडोर एक-दूसरे को तिरछी दिशा में क्रॉस करेंगे. भविष्य में एनसीआरटीसी प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए जरूरी संरचनात्मक प्रावधानों को स्टेशन डिजाइन में पहले से शामिल किया जाएगा.

दक्षिण दिल्ली को मिलेगा सीधा एयरपोर्ट कनेक्शन

यह नई इंटरचेंज सुविधा दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद, अंबेडकर नगर, खानपुर जैसे क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार सुनिश्चित करेगी. इन इलाकों के यात्री अब इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के सभी टर्मिनलों तक तेज और सुगम यात्रा कर सकेंगे.

टर्मिनल-1 यात्रियों को सीधी मेट्रो सुविधा

मैजेंटा लाइन के आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल-1 स्टेशन तक गोल्डन लाइन के विस्तार को मंजूरी मिलने के बाद, दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों से टर्मिनल-1 तक सीधी मेट्रो कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी. टर्मिनल-1D से यात्रा करने वाले यात्री भी टर्मिनल-1 आईजीआई एयरपोर्ट स्टेशन से गोल्डन लाइन के जरिए एयरोसिटी पहुंचकर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का लाभ उठा सकेंगे.

ये भी पढ़ें: इंडियन नेवी हाफ मैराथन के लिए क्या है मेट्रो की टाइमिंग, कितने बजे मिलेगी पहली ट्रेन?