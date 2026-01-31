इंडियन नेवी हाफ मैराथन 2026 में शामिल होने वाले हजारों धावकों और दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो ने 1 फरवरी, रविवार को चुनिंदा रूट्स पर सुबह जल्दी मेट्रो सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है. यह मैराथन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की जाएगी, जिसे लेकर खास इंतजाम किए गए हैं.

मैराथन के लिए विशेष मेट्रो व्यवस्था

इंडियन नेवी हाफ मैराथन 2026 के प्रतिभागियों को समय पर आयोजन स्थल तक पहुंचाने के उद्देश्य से दिल्ली मेट्रो की कुछ लाइनों पर तड़के सेवाएं शुरू की जाएंगी. इससे न सिर्फ धावकों को राहत मिलेगी, बल्कि ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा.

इन रूट्स पर चलेगी सुबह 3:30 बजे से मेट्रो

दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन, ब्लू लाइन और वॉयलेट लाइन पर 1 फरवरी को सुबह 3:30 बजे से ट्रेन सेवाएं शुरू होंगी. ये सेवाएं 6:00 बजे तक हर 30 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध रहेंगी.

येलो लाइन

येलो लाइन पर समयपुर बादली से मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम तक मेट्रो सेवाएं सुबह 3:30 बजे से संचालित की जाएंगी. यह रूट उत्तर और दक्षिण दिल्ली को जोड़ने वाला प्रमुख कॉरिडोर है.

ब्लू लाइन

ब्लू लाइन पर द्वारका सेक्टर-21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वैशाली तक मेट्रो सेवाएं उपलब्ध रहेंगी. इससे पश्चिमी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के प्रतिभागियों को सीधा लाभ मिलेगा.

वॉयलेट लाइन

वॉयलेट लाइन पर कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह, बल्लभगढ़ तक मेट्रो ट्रेनें सुबह तड़के चलेंगी. यह रूट सेंट्रल दिल्ली से फरीदाबाद को जोड़ता है.

अन्य लाइनों पर क्या रहेगी टाइमिंग?

दिल्ली मेट्रो की अन्य सभी लाइनों पर सेवाएं अपने नियमित रविवार के समय सारणी के अनुसार ही शुरू होंगी. सुबह 6:00 बजे के बाद सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं संडे टाइम टेबल के तहत सामान्य रूप से संचालित की जाएंगी.

ये भी पढ़ें: मुंबई जाने वाले यात्री सावधान, दक्षिण पूर्व रेलवे ने कैंसिल की ये ट्रेनें, टिकट की है बुक तो चेक कर लें लिस्ट