फेसबुक-इंस्टाग्राम पर दोस्ती करें लेकिन इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो खाली हो जाएगा अकाउंट

Cyber Fraud: आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. सुबह उठते ही सबसे पहले हम फेसबुक या इंस्टाग्राम खोलते हैं, कौन क्या पोस्ट कर रहा है, किसकी नई फोटो आई है, कौन नया दोस्त बना, सब देखना अब डेली रूटीन का हिस्सा बन गया है. सोशल मीडिया ने लोगों को करीब लाया है, दोस्ती और कनेक्शन आसान बना दिए हैं, लेकिन इसी सुविधा के साथ जोखिम भी बहुत बढ़ा गया है. कई बार हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो न केवल हमारी प्राइवेसी के लिए खतरनाक होती हैं, बल्कि पूरे अकाउंट को खतरे में डाल देती हैं.

फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ही जगह फेक अकाउंट्स, हैकर्स और स्कैमर्स की भरमार है. ये लोग दोस्ती का झांसा देकर आपकी जानकारी चुराते हैं. कई बार तो ऐसे लिंक या मैसेज भी भेजे जाते हैं, जिन्हें खोलते ही आपके अकाउंट से पैसे गायब हो सकते हैं. ऐसे में आइए आपको बताते हैं, कौन-सी वो बातें हैं जिनका ध्यान रखकर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुरक्षित रह सकते हैं और अपने अकाउंट को चोरी या हैकिंग से बचा सकते हैं

अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट सोच-समझकर स्वीकार करें

आजकल फेक अकाउंट बनाना बहुत आसान है. कई स्कैमर्स फेमस प्रोफाइल पिक्चर लगाकर नकली अकाउंट बनाते हैं और लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं. जैसे ही आप उन्हें ऐड करते हैं, वे आपकी फोटो, स्टेटस, या प्राइवेट जानकारी देखने लगते हैं और बाद में उनका गलत इस्तेमाल करते हैं.

कैसे पहचानें नकली अकाउंट

प्रोफाइल में सिर्फ एक ही फोटो होगी

उनके पोस्ट या फॉलोअर्स बहुत कम होंगे

उनकी फ्रेंड लिस्ट में आपके कई कॉमन दोस्त नहीं होंगें

वे तुरंत चैट में पर्सनल बातें करने लगते हैं

इन चीजों को कभी शेयर न करें

पासवर्ड , ओटीपी , या बैंक डिटेल्स

आधार नंबर या फोन नंबर

घर का पता या लोकेशन

निजी फोटो या वीडियो

फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ही जगह हैकर्स आपको फेक लिंक या स्कैम मैसेज भेज सकते हैं. ये लिंक दिखने में ऑफिशियल लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप उन पर क्लिक करते हैं, आपका अकाउंट हैकर के हाथ में चला जाता है.

सुरक्षा के लिए जरूरी टिप्स

टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2 FA) ऑन करें

पासवर्ड हर कुछ महीने में बदलें

किसी भी डिवाइस पर लॉगिन करने के बाद “ Log out from all devices” जरूर करें

Privacy Settings में जाकर तय करें कि आपकी पोस्ट कौन देख सकता है

यह भी पढ़ें: फास्टैग KYV के लिए अब नहीं अपलोड करनी होगी कार की साइड फोटो, बस ऐसे चल जाएगा काम