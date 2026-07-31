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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPoJK में चुनाव को भारत ने किया खारिज, बर्बरता पर पाकिस्तान को दो टूक

PoJK में चुनाव को भारत ने किया खारिज, बर्बरता पर पाकिस्तान को दो टूक

भारत के विदेश मंत्रालय ने पीओके में हुई प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है. पाकिस्तान को साफ साफ हिदायत देते हुए, जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 31 Jul 2026 07:21 PM (IST)
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पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू & कश्मीर (POJK) में हुई कार्रवाई को लेकर शुक्रवार (31 जुलाई) को भारत ने कड़ा विरोध जताया है. इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. मंत्रालय ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते जमकर लताड़ लगाई. साथ ही सख्त हिदायत दी है. विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हुई पाकिस्तानी कार्रवाई को निर्दयी दमन करार दिया है. साथ ही हाल ही में हुए चुनावों को खारिज कर दिया है. 

विदेश मंत्रालय ने कहा, 'जैसा कि आप और हम सभी ने देखा है, पाकिस्तान का सिस्टम पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों पर बेरहमी से जोर जबरदस्ती कर रहा है. इस कार्रवाई में 40 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की दुखद मौत हुई है. कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.'

बेगुनाह लोगों के प्रति सिस्टम की बेरुखी साफ हुई: विदेश मंत्रालय

उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के बेगुनाह लोगों के प्रति सिस्टम की पूरी बेरुखी साफ हो गई. रक्षा मंत्री ने विरोध कर रहे नागरिकों को दुश्मन करार दिया. आपने वे टिप्पणियां देखी होंगी. राजनीतिक मामलों के लिए प्रधानमंत्री के विशेष सहायक ने खुले तौर पर माना कि जिन मुजाहिदीनों को पाकिस्तान के सिस्टम ने ट्रेनिंग दी, फंडिंग की, हथियार दिए और भारत भेजा, उन्होंने अब अपनी बंदूकें अपने ही देश की ओर मोड़ ली हैं. वे सरकार के खिलाफ हथियार उठा चुके हैं.'

जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है: विदेश मंत्रालय

उन्होंने कहा, 'हमारा रुख बिल्कुल साफ है कि जम्मू-कश्मीर का पूरा इलाका, यानी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र-शासित प्रदेश, भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं. यही हमारा स्टैंड है. ये इलाके भारत का हिस्सा थे, हैं और हमेशा रहेंगे. हम अपने सभी सहयोगियों और संबंधित पक्षों से आग्रह करेंगे कि वे इस इलाके के लिए उसका सही नाम का इस्तेमाल करें, जिसे हम मानते हैं. जम्मू कश्मीर के लिए सही नाम का इस्तेमाल करें. जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है.'

यूक्रेन में फंसे भारतीय क्रू मेंबर को लेकर क्या दी जानकारी?

इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन में फंसे भारतीय क्रू सदस्यों वाले मर्चेंट जहाज 'MV AMIR1' के मामले में यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास संपर्क में है. 2 दर्जन भारतीय अभी भी रूसी सेना में हैं. भारत सभी इंटरनेशनल वॉटरवेज पर फ्री नेविगेशन का सपोर्ट करता है. हम वेस्ट एशिया में हो रहे डेवलपमेंट्स पर करीब से नजर रख रहे हैं.

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 31 Jul 2026 06:58 PM (IST)
Tags :
Jammu Kashmir POK Pakistan World News INDIA
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