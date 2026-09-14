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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी25 सितंबर से पहले ड्राइविंग लाइसेंस का ये काम निपटा लें, वरना होगा सस्पेंड!

25 सितंबर से पहले ड्राइविंग लाइसेंस का ये काम निपटा लें, वरना होगा सस्पेंड!

अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है या फिर अपडेट नहीं है तो आप जल्दी ही इसे अपडेट करवा लें, ताकि आपको ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी परेशानी का सामना न करना पड़े.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 14 Sep 2026 07:03 PM (IST)
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  • सारथी परिवहन पोर्टल से ऑनलाइन नंबर अपडेट आसानी से करें।

हर वाहन चालक को अपने पास ड्राइविंग लाइसेंस रखना जरूरी होता है, लेकिन क्या केवल ड्राइविंग लाइसेंस रखना ही काफी होता है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस को समय-समय पर अपडेट करना भी जरूरी होता है तो ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट करना काफी जरूरी होता है.

अगर वाहन चालक को ट्रैफिक पुलिस रोकती है और उसके ड्राइविंग लाइसेंस में फोटो से लेकर मोबाइल नंबर तक अपडेट नहीं है तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है. खास बात तो यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस में जरूरी अपडेट आप घर बैठे ऑनलाइन ही कर सकते हैं. ऐसे में अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो जल्द से जल्द अपडेट करवा लें. 

25 सितंबर तक है लास्ट डेट?

जानकारी के मुताबिक, आने वाली 25 सितंबर तक ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करवाने की डेडलाइन तय होने की बात कही जा रही है. ऐसे में अगर डेडलाइन तय कर दी जाती है और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया जाता तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी समस्या हो सकती है. इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले ही मोबाइल नंबर अपडेट करवा लीजिए. 

ऑनलाइन करें मोबाइल नंबर अपडेट

  • इसके लिए आप गूगल पर Sarathi Parivahan सर्च करें.
  • इसके बाद केवल सरकारी sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं.
  • फिर अपने राज्य का नाम चुनें और other पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आपको Update Mobile Number का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें.
  • फिर Select Criteria में ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन चुनें.
  • इसके बाद आपको मांगी जा रही जानकारी भरनी होगी.
  • फिर सबमिट कर दें और अपनी स्क्रीन पर दिख रहे पुरानी डिटेल को चेक करें.
  • अब आप अपना नया मोबाइल नंबर दर्ज करें और Proceed पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आपके नए नंवर पर एक OTP आएगा.
  • उसे दर्ज करें और Verify पर क्लिक कर दें.
  • अब आपको मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा.

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मोबाइल नंबर दर्ज है या नहीं?

कई बार लोग इस बात से अनजान होते हैं कि उनके ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर दर्ज है भी या नहीं तो इसके लिए अगर आपको चेक करना है तो आप Sarathi Parivahan पर जाकर अपने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी डिटेल चेक कर सकते हैं. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 14 Sep 2026 07:03 PM (IST)
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