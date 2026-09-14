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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी60 से पहले बंद करनी है अटल पेंशन, कितना पैसा मिलेगा? ब्याज के नियम समझें

60 से पहले बंद करनी है अटल पेंशन, कितना पैसा मिलेगा? ब्याज के नियम समझें

अगर आप Atal Pension Yojana में निवेश कर रहे हैं, लेकिन अब अचानक किसी कारणवश अकाउंट को 60 साल से पहले बंद करने वाले हैं तो जान लें कि आपको कितना पैसा मिलेगा?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 14 Sep 2026 06:24 PM (IST)
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  • अचानक वित्तीय आवश्यकता में ही खाता बंद करना उचित।

ज्यादातर लोग अपनी नौकरी के साथ सोचते हैं कि वे कहीं ऐसी जगह अपने पैसे इन्वेस्ट करें जहां से उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी इनकम हो. ऐसे में कुछ लोग APY यानी Atal Pension Yojana में निवेश करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें निवेश करने के कई सारे फायदे भी हैं, लेकिन अगर कोई 60 साल की उम्र से पहले ही अकाउंट बंद करने की सोच रहा है तो पहले योजना से जुड़े कुछ जरूरी नियमों को समझना महत्वपूर्ण है.

पहले बंद करने पर क्या होगा?

अगर कोई व्यक्ति 60 साल से पहले ही Atal Pension Yojana अकाउंट बंद करता है तो ऐसे में आपने जो पैसे जमा किए हैं और उस पर मिला रिटर्न वापस मिलेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि इसमें कुछ चार्ज काटे जा सकते हैं. 

क्या 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी?

अगर आप 60 साल तक Atal Pension Yojana के साथ जुड़े रहते हैं और बीच में अकाउंट बंद नहीं करते तो आपको हर महीने 1 से 5 हजार तक की गारंटीड पेंशन मिल सकती है. हां, लेकिन ये जरूर है कि पेंशन की राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि आपने किस उम्र से Atal Pension Yojana शुरू की और आपने कितना पैसा जमा किया. 

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अकाउंट को बीच में बंद करना सही है या नहीं?

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि 60 साल की उम्र के बाद 1 हजार से लेकर 5 हजार रुपये तक की गारंटीड न्यूनतम पेंशन मिलती है. लेकिन अकाउंट को बीच में बदं करना सही है या नहीं, इसका जवाब आपकी जरूरत पर निर्भर करता है. अगर आपको पैसों की अचानक जरूरत पड़ गई है और आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है तो आप अकाउंट बंद करवाने की सोच सकते हैं.

अगर पैसों की जरूरत नहीं है तो आप APY अकाउंट को 60 साल तक जारी रखेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. इसलिए अकाउंट बंद करने से पहले इस बात के बारे में जरूर सोचे कि अभी आपको पैसे निकालने की ज्यादा जरूरत है या फिर आगे चलकर मिलने वाली पेंशन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.

सरकारी योगदान का मिलेगा लाभ?

इसका सीधा जवाब है नहीं. अगर आप खुद अपनी मर्जी से Atal Pension Yojana अकाउंट बंद कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से जो पैसा जमा किया गया और उस पर जो रिटर्न मिला है वो आपको नहीं दिया जाएगा. आपको केवल अपनी जमा की गई राशि और उस पर मिला ब्याज मिलता है, लेकिन पहले अकाउंट बंद करवाने पर कुछ चार्ज काटा जाता है. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 14 Sep 2026 06:24 PM (IST)
Tags :
Atal Pension Yojana Utility News
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