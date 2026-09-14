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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअपने सरकारी दस्तावेजों को सही करके कैसे प्रिंट करें, समझें आसान स्टेप

अपने सरकारी दस्तावेजों को सही करके कैसे प्रिंट करें, समझें आसान स्टेप

WhatsApp पर मिली डॉक्यूमेंट फोटो को प्रिंट करने से पहले ऑनलाइन टूल से सीधा और क्रॉप किया जा सकता है. जरूरत के अनुसार इसे ID कार्ड या A4 साइज में भी तैयार कर सकते हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 14 Sep 2026 06:00 PM (IST)
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आज के डिजिटल दौर में हर जरूरी डॉक्युमेंट्स की फोटो या स्कैन कॉपी WhatsApp के जरिए आसानी से मिल जाती है. लेकिन कई बार यह फोटो टेढ़ी, लिखावट धुंधली या साइज सही नहीं होती, जिसकी वजह से उसका प्रिंट निकालने में काफी परेशानी आती है. ऐसे में अब आपको बार-बार फोटो खींचने या किसी दुकान पर जाकर एडिट कराने की जरूरत नहीं है. यानी आप ऑनलाइन टूल की मदद से डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले सही साइज और शेप में सेट कर सकते हैं.

ऐसे में अगर आपके पास भी WhatsApp पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, सर्टिफिकेट या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट फोटो के रूप में आया है, तो उसे प्रिंट करने से पहले कुछ आसान टिप्स के अजरिए क्रॉप और सीधा किया जा सकता है. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप जरूरत के हिसाब से ID Card या A4 साइज में डॉक्यूमेंट भी तैयार कर सकते हैं.

ऑनलाइन कैसे सेट करें डॉक्यूमेंट?

  • सबसे पहले Google पर जाकर AK Print Hub की वेबसाइट सर्च करें और इसकी वेबसाइट पर जाएं.
  • वेबसाइट खुलने के बाद ID Card Print का ऑप्शन चुनें.
  • यहां मौजूद ऑप्शन की मदद से आधार कार्ड, पैन कार्ड या दूसरे ID डॉक्यूमेंट के लिए अपने जरूरत के मुताबिक साइज चुन सकते हैं.
  • अगर आपको बड़ा डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, तो Large Doc का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं.
  • अब WhatsApp पर मिली डॉक्यूमेंट की फोटो अपलोड करें.
  • फोटो के किनारों को सेट करके टेढ़े डॉक्यूमेंट को सीधा करें और जरूरत के हिसाब से क्रॉप करें.
  • इसके बाद फोटो की ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करके लिखावट को ज्यादा साफ भी किया जा सकता है.
  • डॉक्यूमेंट तैयार होने के बाद उसे PDF के रूप में सेव करके प्रिंट निकाल लें.

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बहुत धुंधली फोटो हो तो अपनाएं यह तरीका

अगर WhatsApp पर आया डॉक्यूमेंट काफी धुंधला है कि ऑनलाइन टूल पर एडिटिंग के बाद भी टेक्स्ट साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो कंप्यूटर पर किसी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर की भी मदद ली जा सकती है. इसके लिए आप फोटो को Photoshop या किसी दूसरे इमेज एडिटर में खोलें. Brightness, Contrast, Levels और Curves जैसे ऑप्शन से इमेज को एडजस्ट करें. इसके बाद बैकग्राउंड को जरूरत के मुताबिक हल्का और टेक्स्ट को ज्यादा साफ करें. आखिर में सही साइज में डॉक्यूमेंट तैयार करके प्रिंट निकालें.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 14 Sep 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
WhatsApp Document Print Document Photo Editing
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