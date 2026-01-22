मोबाइल की सेटिंग में कर लें बस ये काम, स्लो से फास्ट हो जाएगी चार्जिंग

आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जरूरत बन चुका है. काम, पेमेंट, ट्रेवल्स से लेकर बातचीत तक हर चीज फोन पर डिपेंड है. ऐसे में अगर फोन जल्दी डिस्चार्ज हो जांए या चार्जिंग बहुत स्लो चले तो परेशानी हो सकती है. कई बार नया चार्जर लेने के बाद भी चार्जिंग स्पीड में खास फर्क नहीं पड़ता लेकिन अच्छी बात यह है कि बिना कोई पैसा खर्च किए सिर्फ मोबाइल की कुछ सेटिंग बदलकर आप चार्जिंग को बहुत हद तक फास्ट कर सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि मोबाइल की सेटिंग में कौन सा काम कर लेने से चार्जिंग स्लो से फास्ट हो जाएगी.



चार्जिंग स्लो होने की क्या है वजह?



फोन चार्ज करते समय बैकग्राउंड में कई चीजें चलती रहती हैं. नेटवर्क सिग्नल, मोबाइल डाटा, वाई-फाई, लोकेशन और एप्स की एक्टिविटी बैटरी पर लोड डालती है. ऐसे में चार्जर से मिलने वाली पावर का पूरा फायदा बैटरी को नहीं मिलता और चार्जिंग धीमी हो जाती है.



चार्जिंग के दौरान एयरप्लेन मोड ऑन करें



अगर आपको जल्दी में फोन चार्ज करना है, तो एयरप्लेन मोड एक अच्छा उपाय माना जाता है. जब फोन नेटवर्क, इंटरनेट और लोकेशन सिग्नल खोजता रहता है, तो बैकग्राउंड में लगातार पावर खर्च होती रहती है. इससे चार्जिंग की रफ्तार धीमी हो जाती है. ऐसे में एयरप्लेन मोड ऑन करते ही मोबाइल नेटवर्क, वाईफाई, ब्लूटूथ और लोकेशन जैसी सर्विस बंद हो जाती है. इससे सिस्टम पर लोड कम होता है और बैटरी को मिलने वाली एनर्जी सीधे चार्जिंग में लगती है.



बैटरी सेवर मोड भी बढ़ा सकता है चार्जिंग स्पीड



बहुत से लोग बैटरी सेवर मोड का इस्तेमाल सिर्फ बैटरी बचाने के लिए करते हैं. लेकिन यह चार्जिंग को भी तेज करने में मदद करता है. इस मोड में फोन बैकग्राउंड एप्स, ऑटो सिंक लोकेशन और दूसरी जरूरी नहीं होने वाली एक्टिविटी को लिमिट कर देता है. इससे प्रोसेसर पर काम लोड पड़ता है. फोन कम गर्म होता है और चार्जर की पावर सीधे बैटरी तक पहुंचती है. बैटरी सेवर मोड ऑन करने के लिए सेटिंग्स में जाकर बैटरी ऑप्शन सेलेक्ट करें या फिर आप इस नोटिफिकेशन पैनल से भी एक्टिव कर सकते हैं.



कुछ छोटी-छोटी सेटिंग्स भी आएगी काम



फोन की चार्जिंग और बैटरी लाइफ बेहतर रखने के लिए कुछ और बातों का ध्यान रखना जरूरी है. ऑलवेज ऑन डिस्पले जैसे फीचर बैटरी ज्यादा खर्च करते हैं. इसलिए जरूरत न हो तो इन्हें बंद रखें. वहीं स्क्रीन ब्राइटनेस कम कर रखें और स्क्रीन टाइम आउट भी छोटा करें. इसके अलावा फोन और एप्स को हमेशा अपडेट रखें, ताकि बैटरी और परफॉर्मेंस दोनों अच्छी रहे.



चार्जिंग के दौरान इन बातों का भी रखें ध्यान



चार्जिंग पोर्ट में धूल या गंदगी जमा होने से भी फोन स्लो चार्ज करता है. समय-समय पर इसे साफ करते रहे, सस्ते लोकल चार्जर से बचें और कंपनी का ओरिजिनल चार्जर ही इस्तेमाल करें. साथ ही फोन को बार-बार 0% तक डिस्चार्ज न होने दें और बहुत ज्यादा गर्म होने पर केस निकाल दें.

