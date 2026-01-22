हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीमोबाइल की सेटिंग में कर लें बस ये काम, स्लो से फास्ट हो जाएगी चार्जिंग

मोबाइल की सेटिंग में कर लें बस ये काम, स्लो से फास्ट हो जाएगी चार्जिंग

फोन चार्ज करते समय बैकग्राउंड में कई चीज चलती रहती हैं. एप्स की एक्टिविटी बैटरी पर लोड डालती है. ऐसे में चार्जर से मिलने वाली पावर का पूरा फायदा बैटरी को नहीं मिलता और चार्जिंग धीमी हो जाती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 22 Jan 2026 05:34 PM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जरूरत बन चुका है. काम, पेमेंट, ट्रेवल्स से लेकर बातचीत तक हर चीज फोन पर डिपेंड है. ऐसे में अगर फोन जल्दी डिस्चार्ज हो जांए या चार्जिंग बहुत स्लो चले तो परेशानी हो सकती है. कई बार नया चार्जर लेने के बाद भी चार्जिंग स्पीड में खास फर्क नहीं पड़ता लेकिन अच्छी बात यह है कि बिना कोई पैसा खर्च किए सिर्फ मोबाइल की कुछ सेटिंग बदलकर आप चार्जिंग को बहुत हद तक फास्ट कर सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि मोबाइल की सेटिंग में कौन सा काम कर लेने से चार्जिंग स्लो से फास्ट हो जाएगी.

चार्जिंग स्लो होने की क्या है वजह?

फोन चार्ज करते समय बैकग्राउंड में कई चीजें चलती रहती हैं. नेटवर्क सिग्नल, मोबाइल डाटा, वाई-फाई, लोकेशन और एप्स की एक्टिविटी बैटरी पर लोड डालती है. ऐसे में चार्जर से मिलने वाली पावर का पूरा फायदा बैटरी को नहीं मिलता और चार्जिंग धीमी हो जाती है.

चार्जिंग के दौरान एयरप्लेन मोड ऑन करें

अगर आपको जल्दी में फोन चार्ज करना है, तो एयरप्लेन मोड एक अच्छा उपाय माना जाता है. जब फोन नेटवर्क, इंटरनेट और लोकेशन सिग्नल खोजता रहता है, तो बैकग्राउंड में लगातार पावर खर्च होती रहती है. इससे चार्जिंग की रफ्तार धीमी हो जाती है. ऐसे में एयरप्लेन मोड ऑन करते ही मोबाइल नेटवर्क, वाईफाई, ब्लूटूथ और लोकेशन जैसी सर्विस बंद हो जाती है. इससे सिस्टम पर लोड कम होता है और बैटरी को मिलने वाली एनर्जी सीधे चार्जिंग में लगती है.

बैटरी सेवर मोड भी बढ़ा सकता है चार्जिंग स्पीड

बहुत से लोग बैटरी सेवर मोड का इस्तेमाल सिर्फ बैटरी बचाने के लिए करते हैं. लेकिन यह चार्जिंग को भी तेज करने में मदद करता है. इस मोड में फोन बैकग्राउंड एप्स, ऑटो सिंक लोकेशन और दूसरी जरूरी नहीं होने वाली एक्टिविटी को लिमिट कर देता है. इससे प्रोसेसर पर काम लोड पड़ता है. फोन कम गर्म होता है और चार्जर की पावर सीधे बैटरी तक पहुंचती है. बैटरी सेवर मोड ऑन करने के लिए सेटिंग्स में जाकर बैटरी ऑप्शन सेलेक्ट करें या फिर आप इस नोटिफिकेशन पैनल से भी एक्टिव कर सकते हैं.

कुछ छोटी-छोटी सेटिंग्स भी आएगी काम

फोन की चार्जिंग और बैटरी लाइफ बेहतर रखने के लिए कुछ और बातों का ध्यान रखना जरूरी है. ऑलवेज ऑन डिस्पले जैसे फीचर बैटरी ज्यादा खर्च करते हैं. इसलिए जरूरत न हो तो इन्हें बंद रखें. वहीं  स्क्रीन ब्राइटनेस कम कर रखें और स्क्रीन टाइम आउट भी छोटा करें. इसके अलावा फोन और एप्स को हमेशा अपडेट रखें, ताकि बैटरी और परफॉर्मेंस दोनों अच्छी रहे.

चार्जिंग के दौरान इन बातों का भी रखें ध्यान

चार्जिंग पोर्ट में धूल या गंदगी जमा होने से भी फोन स्लो चार्ज करता है. समय-समय पर इसे साफ करते रहे, सस्ते लोकल चार्जर से बचें और कंपनी का ओरिजिनल चार्जर ही इस्तेमाल करें. साथ ही फोन को बार-बार 0% तक डिस्चार्ज न होने दें और बहुत ज्यादा गर्म होने पर केस निकाल दें.

ये भी पढ़ें-5 बार तोड़े ट्रैफिक रूल्स तो सस्पेंड हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, घर से निकलने से पहले जान लें नया नियम

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 22 Jan 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Fast Mobile Charging Tips Slow Charging Reasons Phone Charging Speed Increase
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान को मिला 'काले सोने' का खजाना, एक महीने में तीसरी बड़ी खोज, क्या मुनीर के देश से मिटेगी भुखमरी
पाकिस्तान को मिला 'काले सोने' का खजाना, एक महीने में तीसरी बड़ी खोज, क्या मुनीर के देश से मिटेगी भुखमरी
महाराष्ट्र
ठाणे: AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहुत ही...'
AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहादुर बाप की बेटी'
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार के बाद बांग्लादेश टीम पर प्रतिबंध लगा सकता है ICC? जानिए अब क्या होगा
T20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार के बाद बांग्लादेश टीम पर प्रतिबंध लगा सकता है ICC? जानिए अब क्या होगा
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
Advertisement

वीडियोज

Air Pollution से Economy को बड़ा झटका | Gita Gopinath की गंभीर चेतावनी | Paisa Live
Telangana News: 100 कुत्तों का कत्लेआम, 500 पहले मारे गए, किसने किया ये घिघौना कांड? ABPLIVE
Magh Mela 2026: धर्म की आड़ में साजिश...' अविमुक्तेश्वरानंद पर CM Yogi का करारा जवाब! |
Mumbai New Mayor: Uddhav Thackeray का मास्टरस्ट्रोक देखिए, बिना बहुमत के भी मेयर बनना तय?
Border 2 Tribute Trailer ने Reveal कर दी Story, गलती पड़ेगी भारी? | Sunny Deol, Varun Dhawan, Ahan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान को मिला 'काले सोने' का खजाना, एक महीने में तीसरी बड़ी खोज, क्या मुनीर के देश से मिटेगी भुखमरी
पाकिस्तान को मिला 'काले सोने' का खजाना, एक महीने में तीसरी बड़ी खोज, क्या मुनीर के देश से मिटेगी भुखमरी
महाराष्ट्र
ठाणे: AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहुत ही...'
AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहादुर बाप की बेटी'
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार के बाद बांग्लादेश टीम पर प्रतिबंध लगा सकता है ICC? जानिए अब क्या होगा
T20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार के बाद बांग्लादेश टीम पर प्रतिबंध लगा सकता है ICC? जानिए अब क्या होगा
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
बॉलीवुड
धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म
धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म
इंडिया
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
शिक्षा
JEE Main 2026 Cut-off: कितनी पर्सेंटाइल पर खुलेगा एनआईटी और आईआईटी का रास्ता?
कितनी पर्सेंटाइल पर खुलेगा एनआईटी और आईआईटी का रास्ता?
यूटिलिटी
सिर्फ आधार कार्ड देखकर ही सरकार दे देती है 90000 का लोन, जानें कौन उठा सकता है फायदा?
सिर्फ आधार कार्ड देखकर ही सरकार दे देती है 90000 का लोन, जानें कौन उठा सकता है फायदा?
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
Embed widget